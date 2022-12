Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Paramount+ a été lancé aux États-Unis et au Canada au printemps 2021, mais il est désormais disponible au Royaume-Uni, en Irlande et dans plusieurs autres pays.

Voici ce que vous devez savoir sur ce service de streaming, notamment où il est disponible, combien il coûte et quel est son contenu.

Qu'est-ce que Paramount+ ?

Paramount+ a commencé comme un rebranding de CBS All Access, un service d'abonnement à la télévision en direct que CBS a lancé en 2014.

Cependant, il est devenu depuis un concurrent valable de Netflix, Prime Video et Disney+ à part entière.

Paramount+ est unique car il offre du contenu provenant du réseau combiné ViacomCBS, qui comprend des propriétés telles que Paramount, Nickelodeon, MTV, BET et Comedy Central.

ViacomCBS possède également le service de streaming gratuit Pluto TV et le réseau Showtime (ce dernier apparaît sous forme de section in-app dans la version britannique de Paramount+).

Quand Paramount+ a-t-il été lancé ?

Paramount+ a été lancé en Amérique du Nord et du Sud le 4 mars 2021. Il est ensuite arrivé en Corée du Sud le 16 juin 2022, et au Royaume-Uni et en Irlande le 22 juin.

Il a également été étendu à d'autres pays d'Europe et du reste du monde, notamment l'Australie, les Caraïbes, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

Combien coûte Paramount+ ?

Premium (pas de publicité, sauf sur les chaînes en direct) : 9,99 $ par mois

9,99 $ par mois Essential (avec publicité et suppression de la chaîne CBS locale en direct) : 4,99 € par mois.

4,99 € par mois. Au Royaume-Uni : 6,99 £ par mois ou sans frais supplémentaires pour les abonnés à Sky Cinema avec Sky Q ou Sky Glass.

6,99 £ par mois ou sans frais supplémentaires pour les abonnés à Sky Cinema avec Sky Q ou Sky Glass. En Europe : 7,99 € par mois

Paramount+ coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an pour une diffusion sans publicité aux États-Unis. Ce plan "premium" inclut tout sur Paramount+, y compris les flux en direct des chaînes locales de CBS Network (mais il y a de la publicité dans les chaînes en direct). Paramount+ coûte également 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an pour un plan "essentiel". Le plan essentiel comporte des publicités et supprime l'accès à votre chaîne locale CBS en direct.

Avec le plan essentiel, la NFL sur CBS et l'UEFA Champions League sont toujours disponibles via des flux en direct séparés.

Remarque : vous pouvez également obtenir le plan essentiel avec Showtime pour 11,99 $ par mois. Là encore, le plan essentiel n'inclut pas votre station locale CBS en direct. Si vous voulez votre station locale de CBS en direct, obtenez le plan premium. Vous pouvez obtenir le plan premium avec Showtime, aussi, pour 14,99 $ par mois.

Au Royaume-Uni, Paramount+ coûte 6,99 £ par mois ou 69,90 £ par an. Il est également disponible sans frais supplémentaires pour les clients de Sky Q et Sky Glass qui sont abonnés à Sky Cinema.

Il est également proposé au prix de 7,99 € par mois en Allemagne, en France, en Italie et dans d'autres pays de l'UE.

Où Paramount+ est-il disponible ?

Paramount+ a d'abord été lancé aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. En Amérique latine, Paramount+ est disponible en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay, au Pérou, en Uruguay et au Venezuela.

Paramount+ est également disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en Hongrie, en Russie, en Corée du Sud, en Australie, dans les Caraïbes, en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Moyen-Orient.

L'Inde recevra Paramount+ en 2023.

Il est disponible sur les plates-formes Sky au Royaume-Uni (Sky continue de diffuser les chaînes payantes de ViacomCBS, telles que Comedy Central) ainsi que via une application autonome. Les abonnés de Sky Cinema bénéficient de Paramount+ sans frais supplémentaires.

Que peut-on regarder sur Paramount+ ?

Aux États-Unis, Paramount+ propose des programmes sportifs en direct, des sports et des informations de dernière minute, ainsi que 30 000 films et émissions de télévision du réseau ViacomCBS, qui comprend CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central et Smithsonian Channel.

La version britannique propose également une grande partie de ce qui précède (à l'exception des sports ou des informations en direct). Elle inclut le contenu de la chaîne Showtime.

Un grand nom s'y ajoute en décembre 2022 : Top Gun : Maverick.

Il convient également de noter qu'actuellement, au Royaume-Uni, le streaming de contenu est limité à un maximum de Full HD (1080p) et au son Dolby surround 5.1. En revanche, les abonnés premium aux États-Unis ont accès à certains films et émissions en 4K HDR (Dolby Vision) et Dolby Atmos.

Toutefois, un porte-parole de Paramount+ UK a déclaré à Pocket-lint que "d'autres développements sont prévus pour l'avenir".

Quelles sont les principales caractéristiques de Paramount+ ?

Les téléchargements mobiles sont disponibles via l'application Paramount+ dédiée, mais sont limités à 25 titres. L'application propose également des profils distincts (jusqu'à six), y compris des profils pour enfants verrouillés par âge. Enfin, elle permet trois flux simultanés. Pour voir le détail des autres fonctionnalités, consultez la page FAQ de Paramount+.

Quels sont les appareils compatibles avec Paramount+ ?

Paramount+ est disponible en streaming sur ParamountPlus.com et sur les applications mobiles Paramount+ pour les appareils Apple iOS et Android. En dehors de cela, il est accessible partout où CBS All Access était pris en charge, notamment :

Apple TV

iPhone et iPad

Android TV

Téléphone et tablette Android

Chromecast

Amazon Fire TV

Portal TV

PlayStation

Samsung TV

Sky Q

Sky Glass

Vizio TV

LG TV

Roku

Xbox

Xfinity Flex

Vous pouvez consulter la liste complète des appareils pris en charge ici.

Que se passe-t-il si vous êtes abonné à CBS All Access ?

Les abonnements à CBS All Access sont automatiquement transférés vers Paramount+.

Écrit par Maggie Tillman et Rik Henderson.