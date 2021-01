Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ViacomCBS a annoncé son remplacement pour CBS All Access - Paramount + (également appelé Paramount Plus) - sera lancé en mars 2021. Voici ce que vous devez savoir sur le service de streaming , y compris où il sera disponible, combien il coûte, et quoi contenu quil présentera.

Paramount + est une nouvelle image de CBS All Access, un service dabonnement à la télévision en direct lancé par CBS en 2014. Il combine le contenu du réseau CBS ainsi que la diffusion en direct via plus de 150 affiliés, y compris des jeux NFL. Il avait également des séries originales. Paramount + ajoutera des propriétés du réseau combiné ViacomCBS, notamment Paramount, Nickelodeon, MTV, BET et Comedy Central.

CBS All Access aurait entre 8 et 9 millions dabonnés aux États-Unis, donc cest loin dêtre la taille de Netflix , Disney + , Amazon Prime Video ou même Hulu . ViacomCBS espère probablement quavec la relance de Paramount +, il pourra réussir à rattraper la concurrence.

Lannée dernière, Bob Bakish, PDG de ViacomCBS, a déclaré que le studio de cinéma et la marque Paramount étaient "appréciés des consommateurs du monde entier". Il la décrit comme emblématique et a déclaré que cétait synonyme de "qualité, intégrité et narration de classe mondiale" - alors que CBS nest quune chaîne américaine.

Gardez à lesprit que ViacomCBS possède également le service de streaming gratuit (financé par la publicité) Pluto TV ainsi que le réseau Showtime.

Paramount + proposera des programmes sportifs en direct, des informations de dernière minute, des séries originales et des films et des émissions du réseau ViacomCBS plus large, notamment Paramount, Nickelodeon, MTV, BET et Comedy Central. Vous ne devriez rien perdre non plus de CBS All Access. Cela signifie quil aura Star Trek: Picard, The Good Fight, et plus encore. En termes doriginaux, voici cinq grands spectacles qui ont été annoncés jusquà présent:

Loffre: un aperçu des coulisses du processus de production de The Godfather

Lioness: Une série dramatique despionnage de Taylor Sheridan (Yellowstone)

Un redémarrage de Behind the Music

The Real Criminal Minds: Une version de vrais crimes du drame de CBS

Un renouveau de la série humoristique The Game

Lors de son lancement, Paramount + proposera une programmation en streaming en direct, comprenant des sports et des actualités, ainsi quune bibliothèque denviron 30 000 titres.

Le prix na pas encore été annoncé. Mais, aux États-Unis, CBS All Access coûte actuellement 5,99 $ par mois avec des publicités ou 9,99 $ par mois sans publicité.

Paramount + commencera à être déployé le 4 mars 2021.

Paramount + sera disponible aux États-Unis et en Amérique latine à partir du 4 mars 2021. On ne sait pas encore quand sera disponible au Royaume-Uni.

ViacomCBS a déclaré que les pays nordiques auront accès à Paramount + à partir du 25 mars 2021, suivis de lAustralie à la mi-2021. Fait intéressant, le Canada obtiendra le changement de marque Paramount + le 4 mars 2021 - mais sans le contenu élargi (qui arrivera plus tard en 2021).

Consultez la page Web de lespace réservé Paramount + pour être averti lorsque le service de streaming devient disponible.

ViacomCBS a annoncé quelle organiserait une présentation aux investisseurs le 24 février 2020 pour expliquer les projets de la société pour Paramount +, étendre sa stratégie de streaming et les résultats financiers du quatrième trimestre et de lannée 2020. Nous mettrons à jour ce guide avec les détails de cet événement.

Écrit par Maggie Tillman.