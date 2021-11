Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ViacomCBS a remplacé CBS All Access par Paramount+. Voici ce que vous devez savoir sur le service de streaming , y compris où il est disponible, combien il coûte et quel contenu il propose.

Paramount + est une nouvelle image de CBS All Access, un service dabonnement à la télévision en direct lancé par CBS en 2014. Il proposait du contenu du réseau CBS, ainsi que la diffusion en direct via plus de 150 affiliés, y compris des jeux de la NFL. Il y avait aussi des originaux.

Paramount+ est unique car il propose du contenu du réseau combiné ViacomCBS, qui comprend des propriétés telles que Paramount, Nickelodeon, MTV, BET et Comedy Central. Paramount+ remplace également CBS All Access, qui comptait 8 à 9 millions dabonnés aux États-Unis fin 2020. Il était donc loin de la taille de Netflix , Disney+ , Amazon Prime Video ou même Hulu .

ViacomCBS espère quavec le lancement de Paramount+, il pourra réussir à rattraper son retard et mieux rivaliser avec certains de ses concurrents. Gardez à lesprit que ViacomCBS possède également le service de streaming gratuit Pluto TV et le réseau Showtime.

Paramount+ a commencé à se déployer le 4 mars 2021.

Premium (pas de publicité, sauf sur les chaînes en direct) : 9,99 $ par mois

9,99 $ par mois Essentiel (a de la publicité mais abandonne votre CBS en direct local) : 4,99 $ par mois

Paramount+ coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an pour diffuser sans publicité aux États-Unis. Ce plan « premium » comprend tout sur Paramount+, y compris les diffusions en direct des chaînes locales du réseau CBS (mais il y a de la publicité dans les chaînes en direct). Paramount+ coûte également 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an avec un forfait « essentiel ». Le plan essentiel contient des publicités et supprime laccès à votre station CBS en direct locale.

Avec le plan essentiel, la NFL sur CBS et lUEFA Champions League sont toujours disponibles via des flux en direct séparés.

Remarque : vous pouvez également obtenir le forfait essentiel avec Showtime pour 11,99 $ par mois. Encore une fois, le plan essentiel ninclut pas votre station CBS en direct locale. Si vous voulez votre station CBS en direct locale, obtenez le plan premium. Vous pouvez également obtenir le plan premium avec Showtime pour 14,99 $ par mois.

Pour en savoir plus sur les tarifs de Paramount+, consultez sa page dassistance ici.

Paramount+ a dabord été lancé aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. En Amérique latine, Paramount+ est disponible en Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.

Paramount+ est également disponible en Hongrie, en Russie et au Moyen-Orient.

ViacomCBS a récemment signé un accord avec Sky pour lancer Paramount + au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Suisse dans le courant de 2022. Bien que les détails sur les prix et les éventuelles différences de contenu naient pas encore été annoncés, le duo a révélé comment vous Je pourrai accéder à Paramount+. Il sera disponible sur les plateformes Sky (et Sky continuera de diffuser les chaînes de télévision payante ViacomCBS telles que Comedy Central).

Un abonnement direct à Paramount + - ainsi que divers forfaits - fait partie du plan, bien que les détails soient minces maintenant. Les abonnés de Sky Cinema obtiendront Paramount+ sans frais supplémentaires, apparemment, mais les autres clients de Sky devront lajouter à leurs comptes.

Paramount+ propose une programmation sportive en direct, des sports et des informations de dernière minute, ainsi que 30 000 films et émissions de télévision du réseau ViacomCBS au sens large, qui comprend CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central et Smithsonian Channel.

Paramount+ propose également des originaux. Allez ici pour voir une liste complète de ce qui est disponible à regarder. La bande-annonce ci-dessus met également en évidence le contenu de premier plan.

Paramount+ prend en charge le 4K/HDR et Dolby Vision et Dolby Atmos. Assurez-vous simplement que vous avez le plan premium et que vous utilisez un appareil pris en charge pour ces formats. Des téléchargements mobiles sont également disponibles, bien que limités à 25 titres. Paramount+ propose également des profils distincts - jusquà six dentre eux - y compris des profils pour enfants. Enfin, il permet trois flux simultanés. Pour voir une ventilation de plus de fonctionnalités, consultez la page FAQ de Paramount+.

Paramount+ est disponible en streaming sur ParamountPlus.com et sur les applications mobiles Paramount+ pour les appareils Apple iOS et Android. En dehors de cela, il est accessible partout où CBS All Access a été pris en charge, y compris :

Apple TV

iPhone et iPad

Télévision Android

Téléphone et tablette Android

Chromecast

Amazon Fire TV

Portail TV

Playstation 4

Téléviseur Samsung

TV Vizio

Téléviseur LG

Roku

Xbox

Xfinity Flex

Vous pouvez consulter la liste complète des appareils pris en charge ici.

Les abonnements CBS All Access sont automatiquement transférés vers Paramount+.

Consultez le site Web de Paramount+.