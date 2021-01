Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES de cette année, uniquement virtuel, TCL présente un nouveau mini téléviseur LED qui prend également en charge la résolution 8K .

TCL est connu comme lun des fabricants de téléviseurs les plus abordables aux États-Unis. Sa gamme de téléviseurs compatibles Roku fait partie des options à petit budget les plus populaires disponibles dans le pays. La société est également réputée pour avoir fabriqué certains des premiers mini téléviseurs LED (les téléviseurs des séries 8 et 6). Cest une technologie que les concurrents haut de gamme, tels que Samsung et LG , ne font que commencer à utiliser.

Pour 2021, la société prévoit de nouveaux modèles de téléviseurs TCL Roku série 6 en résolution 8K. La société a inclus son moteur AiPQ pour mettre à niveau le contenu 4K en 8K, a annoncé TCL dans un communiqué de presse . Il a déclaré que les modèles de lannée dernière resteraient également disponibles dans le commerce. Gardez à lesprit quil ny a pas beaucoup de contenu 8K disponible à regarder, en mode natif, pour le moment, et cela ne changera probablement pas un instant.

Néanmoins, TCL fait tapis sur 8K TV. Mais sa gamme sera-t-elle toujours abordable? La société ne la pas encore dit. Nous allons vous poster.

En ce qui concerne les téléviseurs LCD, TCL met à jour sa gamme de mini-rétroéclairage LED. Il dispose dun nouveau panneau appelé «OD Zero» - où lespace entre lécran et le système de rétroéclairage est de zéro millimètre, ce qui donne ce que la société décrit comme un «écran ultra-plat avec des dizaines de milliers de mini LED et des milliers de zones de contrôle de contraste» Pour être clair, il sagira de la troisième génération de téléviseurs rétroéclairés par LED de TCL.

En 2021, TCL présentera également la collection XL, qui comprend trois écrans de 85 pouces à différents prix et résolutions. Il y a un téléviseur TCL Roku 85 pouces série 4, un téléviseur 4K HDR TCL Roku 85 pouces avec une qualité dimage QLED et un téléviseur TCL 8K Mini LED de 85 pouces avec technologie de couleur large QLED. La Série 4 arrivera en premier, ce trimestre, pour 1 599 $. Les autres ensembles XL arriveront plus tard en 2021.

Les prix et les dates de sortie exactes des ensembles XL restants nont pas encore été annoncés, et il en va de même pour la série 8K 6 de TCL.

Écrit par Maggie Tillman.