(Pocket-lint) - Discovery Channel, un réseau de télévision américain, a lancé un service de streaming appelé Discovery + . Il est disponible aux États-Unis sur les appareils Fire TV Roku et Amazon, ainsi que sur plusieurs autres plates-formes populaires telles que Samsung, Apple TV, Google / Android et Xbox.

Discovery + nest pas aussi complet que quelque chose comme Netflix. Prime Video, ou Hulu , mais il sert du contenu à la demande du réseau Discovery.

Cela fonctionne comme la façon dont HBO Max a du contenu HBO et WarnerMedia, tandis que Peacock a du contenu NBC et Universal, CBS All Access a du contenu CBS et Viacom, et Disney + a du contenu Disney ainsi que Marvel, LucasFilm, etc. Il est destiné aux inconditionnels de Discovery qui ne peuvent pas se lasser du réseau de télévision.

Discovery + comprend plusieurs émissions de Discovery Channel, comme 90 Day Fiance, ainsi que de nouvelles versions de ses classiques, y compris une nouvelle série House Hunters. Il y a aussi une série de Bobby Flay et Giada de Laurentiis du Food Network, et une nouvelle série de Chip et Joanna Gaines de Magnolia Network.

Discovery + commence à 4,99 $ par mois pour la version financée par la publicité. Une version sans publicité est disponible pour 6,99 $ par mois. Il nest pas encore disponible sur PlayStation.

Écrit par Maggie Tillman.