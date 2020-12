Wonder Woman 1984 disponible le 13 janvier dans la version précoce de PVOD

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner Bros. Pictures a confirmé que Wonder Woman 1984 obtiendrait une sortie de vidéo à la demande premium (PVOD) plus tôt que prévu - le 13 janvier 2021.

Cela fait suite à une sortie en salle généralement plus courte que prévu au Royaume-Uni, en raison de réglementations durgence qui ont entraîné la fermeture de nombreux cinémas - ceux de Londres, par exemple, ont été contraints de fermer à partir du 16 décembre, date de sortie du film au Royaume-Uni.

Là où le film peut continuer à être diffusé dans les cinémas, il le sera, y compris jusquà et au-delà de la date PVOD écrite. Mais étant donné les circonstances actuelles et des conseils stricts pour rester à la maison, une location de 48 heures est probablement plus logique pour la plupart des téléspectateurs.

Cependant, Variety rapporte que ce ne sera pas une exclusivité Sky , ce qui signifie que dautres points de vente PVOD pourront vous vendre un billet de location.

Ce fut un tour de montagnes russes pour le cinéma en 2020. De Trolls: World Tour manquant entièrement sa sortie en salles et Universal Pictures acceptant de réduire lexclusivité théâtrale à seulement 17 jours avec AMC , cela semble sonner le glas du cinéma.

Avec la suite de Wonder Woman passant du grand écran à lécran daccueil en moins dun mois - cest précisément 28 jours selon nos calculs - cest un mouvement sans précédent. Sûrement dautres suivront plutôt que de reporter à jamais la sortie en salles ( comme le prochain Bond, No Time To Die , qui est maintenant retardé dun an)?

Le seul avantage, comme nous le voyons, est que le contenu de qualité ne cesse de se faire. Ainsi, même si une visite dans un cinéma de briques et de mortier peut être une opportunité éphémère en 2021, au moins nous aurons beaucoup de films à regarder à la maison.

Écrit par Mike Lowe.