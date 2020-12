Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous voulez un cadeau de Noël tôt? La majorité de la collection de films de James Bond est entièrement gratuite à regarder sur YouTube pendant une durée limitée.

Bien sûr, vous devrez passer par des publicités, mais bon, elles sont gratuites. Et tous les films ne sont pas sur YouTube; vous devrez louer ou acheter Skyfall et Spectre si vous souhaitez regarder ces deux versements. On ne sait pas combien de temps ils seront disponibles pour diffuser gratuitement, mais nous imaginons que laccord ne durera pas éternellement, en particulier avec le prochain film de Bond, No Time to Die, qui sortira en avril 2021 après un an de retards. .

La meilleure partie de tout cela est que vous pouvez également regarder les films sur Peacock (avec un compte gratuit) et PlutoTV , car les 22 films de James Bond sont désormais également gratuits sur ces services. Vous pouvez également les trouver sur Hulu et Amazon Prime. Même Netflix en a quelques-uns. Mais vous avez besoin dabonnements à ces trois services.

Donc, vous avez beaucoup doptions, ce qui est bien, étant donné que Sean Connery est décédé récemment et que beaucoup dentre vous sont peut-être nostalgiques de loriginal 007. Si vous souhaitez savoir par où commencer, ou quel film regarder en premier, Pocket- lint a un ordre de visualisation détaillé de James Bond ici . Vous voulez savoir quels films mettent en vedette Connery, ou peut-être Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, George Lazenby ou Daniel Craig? Nous vous couvrons.

Écrit par Maggie Tillman.