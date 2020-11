The Last of Us devient officiellement une série télévisée HBO

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HBO a confirmé quelle faisait une adaptation télévisée du populaire jeu vidéo The Last of Us. Il suivra les événements décrits dans le premier match.

Rappelez-vous, HBO sest associé au développeur Naughty Dog au printemps dernier et a alors déclaré quil créerait une série basée sur le titre de 2013. Maintenant, il est révélateur que Neil Druckmann écrira et produira la série avec le créateur de Tchernobyl Craig Mazin . Pendant ce temps, PlayStation Productions de Sony produira la série.

Pour rappel, dans The Last of Us, le personnage principal du jeu est Joel, un survivant dun monde apocalypse en proie aux infectés. Lhistoire voit Joel aider une adolescente, Ellie, à sortir de Boston, et les deux traversent les États-Unis pour atteindre leurs objectifs. Le suivi du jeu, The Last of Us Part II , a lieu environ une décennie plus tard et concentre Ellie ainsi que les personnes qui cherchent à se venger de Joel pour ce quil a fait dans le premier match.

HBO na pas dit si la série entrerait dans les événements décrits dans The Last of Us Part II, ni na annoncé les acteurs ou une fenêtre de date de sortie ou quelque chose de trop spécifique vraiment. Actuellement, il sagit simplement dune production en direct.

En dautres termes, le projet en est encore à ses débuts.

Écrit par Maggie Tillman.