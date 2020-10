Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Halloween est le moment idéal pour regarder lun des gars les plus effrayants à avoir jamais porté une combinaison: Michael Myers. Son règne de terreur a commencé il y a des décennies et sétend maintenant sur 11 films dHalloween. Mais ils ne suivent pas tous un ordre précis.

La franchise a été redémarrée plusieurs fois - en 1998 et 2018 - et il y a un remake Rob Zombie du film original. Cela rend difficile de préparer un guide chronologique, mais ce nest pas impossible, étant donné que la plupart des films le font traquer la pauvre Laurie Strode. Nous avons donc passé une commande qui suit le roi des films slasher depuis ses débuts au 45 Lampkin Lane jusquà aujourdhui.

Nous avons inclus une version sans spoiler de ce guide en bas, ainsi quune date de sortie en salle et des commandes de redémarrage.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Le premier film dHalloween débute la nuit dHalloween, bien sûr, en 1963. Nous voyons un Michael Myers, six ans, assassiner sa sœur aînée avec un couteau de cuisine au 45 Lampkin Lane. Quinze ans passent et Myers séchappe dune institution où il a été détenu, et son psychiatre, Samuel Loomis (Donald Pleasance), est obligé de le poursuivre. Myers retourne dans sa vieille ville natale de Haddonfield, dans lIllinois, pour sattaquer à des gardiennes sans méfiance dirigées par Laurie Strode de Jamie Lee Curtis. John Carpenter a réalisé ce film et la écrit avec Debra Hill.

SQUIRREL_3493340

Reprenant juste à la fin du film original, nous voyons Laurie transportée à lhôpital après avoir prétendument vaincu Michael Myers. Mais il se lève et séloigne dune série de coups de couteau et de blessures par balle qui, autrement, tueraient la plupart des gens. Bien que le Dr Loomis pense initialement que Michael a ciblé sans discernement les baby-sitters, il apprend rapidement que le tueur est après Laurie pour une raison spécifique.

Rick Rosenthal a réalisé ce film, mais John Carpenter est revenu pour lécrire et le produire avec Debra Hill.

SQUIRREL_3493359

Oui, nous avons sauté Halloween III. Plus à ce sujet plus tard. Halloween IV, réalisé par Dwight Little, reprend 10 ans après les événements des deux premiers films, avec Michael Myers se réveillant dun coma et partant pour trouver et tuer la fille de Laurie, Jamie Lloyd (Danielle Harris). Pour ceux qui se demandent, Laurie est «décédée» dans un accident de voiture hors écran avant les événements dHalloween 4.

De plus, John Carpenter na pas écrit ni produit ce film. Il a fait Halloween III mais ne revient pas dans la franchise avant lHalloween de 2018.

SQUIRREL_3493378

À la fin de Halloween 4, Michael Myers a tiré à plusieurs reprises et jeté dans un puits de mine. Ce cinquième film voit son corps se laver dans une crique, où un homme qui vit seul dans les bois le trouve. Il passe un an à prendre soin du corps comateux de Michael avant de se réveiller le soir dHalloween. Michael tue immédiatement lhomme et part à la recherche de Jamie (Danielle Harris), qui est en thérapie depuis sa dernière rencontre avec lui.

SQUIRREL_3493397

Six ans plus tard, The Curse of Michael Myers souvre avec Jamie, maintenant joué par JC Brandy, en tant que prisonnier dun culte qui a libéré Michael à la fin de Halloween 5. Elle a été forcée de porter un enfant et meurt lors dune évasion. tentative. Elle parvient cependant à cacher son bébé, qui est ensuite retrouvé par Tommy Doyle (Paul Rudd), le jeune garçon que Laurie Strode garde dans le premier film dHalloween.

SQUIRREL_3493398

H20 souvre avec Michael Myers vandalisant la maison de son ancien psychiatre récemment décédé. Il découvre que Laurie (Jamie Lee Curtis) a simulé sa mort et a vécu comme le principe dun internat privé que fréquente son propre fils John (Josh Hartnett).

Michael Myers, naturellement, arrive juste à temps pour une réunion de famille dHalloween.

SQUIRREL_3493435

Cet épisode voit deux choses que nous naurions jamais pensé voir: Michael Myers peut enfin tuer Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), et il arrive à combattre Busta Rhymes en karaté. Le film souvre avec Laurie institutionnalisée suite aux événements de H20 trois ans plus tôt, et Michael vient lui rendre visite. Après cela, il se dirige vers son ancienne maison abandonnée pour trouver les candidats à une émission de téléréalité qui veulent passer une nuit avec lui.

SQUIRREL_3493435

Le film le plus rentable de la franchise est également le plus récent. Cest un autre redémarrage, mais cela sert de suite directe à lHalloween original, ce qui signifie quil traite tous les autres films comme sils ne sétaient pas produits. Comme il a connu un tel succès, il a encore deux suites en préparation.

Jamie Lee Curtis revient à nouveau dans le rôle de Laurie Strode. Elle est toujours traumatisée de la nuit dHalloween 40 ans plus tôt lorsque Michael Myers est rentré à la maison. Elle mène une vie recluse dans une maison fortement fortifiée. Elle reste en contact avec sa petite-fille, Allyson (Andi Matichak), mais voit rarement sa fille, qui lui a été enlevée lorsquelle était enfant. Heureusement, Myers sort dun asile pour accueillir une thérapie familiale.

David Gordon Green a réalisé ce film dHalloween. Les suites à venir sont appelées Halloween Kills (qui a récemment été reportée à octobre 2021) et Halloween Ends (à venir en octobre 2022). Green devrait les diriger tous les deux.

SQUIRREL_3493454

Nous clôturons notre guide de la montre avec les deux remakes de Rob Zombie. Le premier film, également appelé Halloween, suit le même cours que le film original, mais il se déroule des décennies plus tard et se concentre sur différents aspects, tels que la préparation des premiers meurtres de Michael Myers en tant quenfant en 1990. Nous voyons également ses années de thérapie avec le Dr Loomis (Malcolm McDowell).

Lhistoire se termine toujours au même endroit, Michael séchappant et retournant à Haddonfield pour trouver Laurie Strode (Scout Taylor-Compton).

Nous mettons ce film vers la fin parce que cest une chronologie distincte. Cest toujours bon à regarder, car cela étoffe les antécédents de Michael, mais ce nest pas quelque chose que tout le monde voulait, y compris John Carpenter lui-même. Cela naide pas que, à la fin du deuxième film dHalloween de Rob Zombie, les antécédents et les motivations de Myers soient brouillés par beaucoup des mêmes caractéristiques que ses frères de slasher-movie Jason Vorhees.

SQUIRREL_3493473

Un an après le premier Halloween à la tête de Rob Zombie, Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) est toujours aux prises avec le traumatisme de lHalloween précédent. Michael Myers, quant à lui, a vécu en fuite en tant quauto-stoppeur, jusquà ce quil commence à avoir des visions de sa mère lappelant à rentrer chez lui et à retrouver Laurie. Halloween II essaie détoffer le lien entre Michael et Laurie.

Ce film Zombie est une réinvention de la franchise Halloween, mais ce nest pas un bon film. Il parvient cependant à être plus sombre que les films originaux.

SQUIRREL_3493492

Le dernier film de notre guide est techniquement le troisième film de la franchise Halloween.

Sorti en 1982, Season of the Witch est une tentative ratée de création dune série danthologies dHalloween. Cela signifie quil na rien pour le connecter à quoi que ce soit dautre dans lunivers dHalloween. Il ny a même pas de Michael Myers. Au lieu de cela, Halloween III tourne autour dun complot sournois dune entreprise qui fabrique des masques dHalloween et envisage dassassiner chaque enfant portant lun de ses masques à laide de puces informatiques alimentées par Stonehenge.

James Carpenter, le réalisateur original dHalloween, a produit ce film avec Debra Hill.

SQUIRREL_3493511

OK, voici donc la version en un coup dœil du guide ci-dessus, uniquement sans spoilers:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: Le retour de Michael Myers (1988)

Halloween 5: La revanche de Michael Myers (1989)

Halloween 6: La malédiction de Michael Myers (1995)

Halloween H20: Vingt ans plus tard (1998)

Halloween: Résurrection (2002)

Halloween (2018)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween III: Saison de la sorcière (1985)

Voici tous les films dHalloween dans lordre de leur sortie en salles:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Saison de la sorcière (1985)

Halloween 4: Le retour de Michael Myers (1988)

Halloween 5: La revanche de Michael Myers (1989)

Halloween 6: La malédiction de Michael Myers (1995)

Halloween H20: Vingt ans plus tard (1998)

Halloween: Résurrection (2002)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween (2018)

John Carpenter a écrit et réalisé le premier film dHalloween et a participé à trois autres films de la franchise. Voici ses films:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Saison de la sorcière (1985)

Halloween (2018)

Voici tous les films dHalloween originaux avant que la franchise ne commence à être redémarrée:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Saison de la sorcière (1985)

Halloween 4: Le retour de Michael Myers (1988)

Halloween 5: La revanche de Michael Myers (1989)

Halloween 6: La malédiction de Michael Myers (1995)

La franchise a été redémarrée avec H20, qui ne comptait pas Halloween III à VI. Voici cet ordre de redémarrage:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween H20: Vingt ans plus tard (1998)

Halloween: Résurrection (2002)

La franchise a été redémarrée à nouveau en 2018, où elle ne comprend que loriginal Halloween. Voici les deux films dans cet ordre:

Halloween (1978)

Halloween (2018)

