(Pocket-lint) - Quil sagisse de Wonder Woman 1984, de la coupe Zack Snyder de Justice League ou du prochain film dirigé par Robert Pattinson The Batman, il y a une tonne de raisons dêtre enthousiasmé par lavenir de DC Extended Universe.

Malgré des décennies de films, le DCEU «officiel» na techniquement commencé quen 2013, avec le redémarrage de Superman, Man of Steel. Cependant, un autre projet DC en cours pourrait reconfigurer certains films DC plus anciens dans le DCEU. Les rumeurs suggèrent que Michael Keaton, qui a joué Batman à la fois dans Batman en 1989 et dans Batman Returns en 1991, reviendra en tant que Dark Knight via un film Flash solo qui sortira en 2022 .

La partie la plus intéressante de cette rumeur est que Ben Affleck, ou Batffleck, pourrait revenir en tant que Batman pour ce même film - car Flash peut plier le temps et lespace, rassemblant potentiellement Batmen à travers des multivers. Cest compliqué, mais cela ouvre la porte à la connexion de tous les films DC.

Tout cela nous amène à nous demander: si vous vouliez regarder chaque film de DC dans lordre chronologique, comment le feriez-vous? Nous avons mis nos limites à la réflexion et avons proposé une commande définitive de 33 films pour chaque film mettant en vedette des personnages de DC. Puisque nous lavons fait chronologiquement, ou au moment du tournage de chaque film, nous sommes en tête avec Wonder Woman, qui est sorti en 2017 mais se déroule pendant la Première Guerre mondiale.

Si vous préférez regarder tous les films de DC en fonction de leur ordre de sortie en salles, nous avons inclus une liste distincte en bas. Nous avons également ajouté une version sans spoiler de ce guide, une commande Superman, plus une commande pour regarder les huit films DCEU «officiels» (qui est différent de notre guide qui présente tous les films mettant en vedette des personnages de DC).

Nous avons même un ordre de date de sortie pour toutes les émissions de télévision DC en direct.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Commençons par lun des films les plus récents de DC, car il se déroule dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Wonder Woman sert dhistoire dorigine à la déesse amazonienne Diana (Gal Gadot). Elle sauve le pilote américain Steve Trevor (Chris Pine) et, après lavoir interrogé, apprend quun scientifique allemand travaille à faire une version plus meurtrière du gaz moutarde. Elle pense que le scientifique est le diable dieu de la guerre connu sous le nom dAres déguisé, alors elle quitte son île natale de Themyscira dans lespoir daffronter Ares et darrêter finalement la libération de son gaz toxique.

Le premier film de super-héros officiel mettant en vedette des personnages de DC voit la star de George Reeves dans le rôle de lhomme dacier. Superman, en tant qualter ego Clark Kent, avec Lois Lane (Phyllis Coates), va enquêter sur le puits de pétrole le plus profond du monde pour découvrir une race de créatures humanoïdes qui ont émergé du sous-sol. Ce film, réalisé par Lee Sholem, était destiné à susciter lintérêt pour les Aventures de Superman, une émission télévisée dont la première était lannée suivante.

Un autre film destiné à susciter lintérêt pour une nouvelle série télévisée était Batman de 1966. Il voit Adam West comme Batman et Burt Ward comme son acolyte Robin. Fait intéressant, le Caped Crusader affronte non pas un mais quatre de ses ennemis les plus redoutables: Catwoman, The Penguin, The Riddler et Le Joker de Cesar Romero.

Superman a commencé le genre de film de super-héros. Nous voyons lhistoire dorigine de Superman, dans laquelle son père Jor-El (Marlon Brando) lenvoie du monde mourant de Krypton sur Terre, où sa structure moléculaire unique lui donne des super pouvoirs. Il est élevé par les Kent jusquà ce quil apprenne la vérité sur son origine et doit affronter Lex Luthor (Gene Hackman), qui a un plan pour couler toute la côte ouest des États-Unis à laide dune arme nucléaire.

Une bombe à hydrogène est envoyée dans lespace par Superman et libère par inadvertance trois criminels de guerre kryptoniens dirigés par le général Zod (Terence Stamp). Accordés les mêmes pouvoirs que Superman, les trois Kryptoniens se lancent à la conquête de la Terre. Pendant ce temps, simultanément, Superman se débarrasse de ses pouvoirs afin quil puisse vivre une vie normale avec Lois Lane (Margot Kidder). Richard Donner a réalisé à la fois Superman I et la suite Superman II.

Nous savons que le Joker de 2019 ne fait pas officiellement partie de lunivers cinématographique DCEU en cours - il est destiné à être un film autonome. Nous le recommandons toujours dans votre montre DC car il contient des personnages DC et vous donne un aperçu de la naissance du méchant le plus notoire de Batman, eh bien, le Joker. De plus, avec DC prévoyant dajouter rétroactivement des personnages plus anciens, comme Batman de Michael Keaton, au DCEU, nous pourrions finir par voir le Joker de Joaquin Phoenix repris sur toute la ligne.

Situé entièrement dans une version 1981 de Gotham, cest pourquoi il a gagné sa place plus tôt dans notre guide des montres, Joker raconte lhistoire dArthur Fleck, un malade mental qui travaille comme clown de fête tout en rêvant de devenir un humoriste. Phoenix a remporté un Oscar du meilleur acteur pour sa performance, tandis que Todd Phillips a écrit et réalisé.

Swamp Thing nest pas aussi connu que ses homologues de DC, Batman et Superman, mais ses débuts en 1982 sur grand écran sont un classique culte campy qui vaut toujours la peine dêtre regardé près de 40 ans plus tard. Le film montre le scientifique Alec Holland (Ray Wise) transformé en Swamp Thing après avoir été aspergé dune formule spéciale lors dune attaque contre son laboratoire par un groupe de terroristes dirigé par Anton Arcane (Louis Jordan). Wes Craven, qui a immédiatement réalisé Nightmare on Elm Street, a réalisé Swamp Thing.

Superman III marque une chute de qualité précipitée par rapport aux deux premiers films de Superman, peut-être parce quun nouveau réalisateur, Richard Lester, a été recruté. Son interprétation voit Christopher Reeves revenir dans le rôle de Clark Kent, qui retourne dans sa ville natale de Smallville, Kansas. Pendant ce temps, le PDG de Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), engage un programmeur informatique talentueux mais klutzy (Richard Pryor) pour laider à détruire ses concurrents et à tuer Superman.

Supergirl est la retombée oubliée des films Superman de Christopher Reeves. Cétait un box-office et une déception critique, mais cela donne un aperçu de lavenir des univers interconnectés dans les films de super-héros. Supergirl suit Kara Zor-El, une réfugiée kryptonienne qui vit à Argo City et perd accidentellement un appareil qui alimente toute la ville. Mais nous voyons Kara le suivre jusquà la Terre, dans lespoir de le récupérer.

Le dernier film Superman de Christopher Reeves voit lhomme dacier sengager dans une course aux armements nucléaires. Lorsque Superman annonce quil a lintention de détruire toutes les armes nucléaires, les nations de la Terre sont également daccord et commencent à tirer les armes dans lespace. Superman a lintention de les collecter dans lespace et de les jeter au soleil. Cependant, lennemi de Superman, Lex Luthor (Gene Hackman), attache une mèche de cheveux de Superman à lune des armes nucléaires, et quand il est jeté au soleil, il crée un autre être surpuissant, Nuclear Man (Mark Pillow), qui équivaut à Superman. Puissance. Sydney J Furie a réalisé The Quest for Peace.

Abby Arcane (Heather Locklear) se rend dans les Everglades en Floride pour retrouver son beau-père, Anton Arcane (Louis Jourdan), qui a été ressuscité après la fin du premier film Swamp Thing. Arcane a commencé à créer une race dhybrides humains-extraterrestres, alors quand il essaie ensuite dexpérimenter sur sa fille, cest à Swamp Thing (Dick Durock) de larrêter. Jim Wynorski a réalisé The Return of Swamp Thing.

Ce redémarrage voit les débuts de Michael Keaton en tant que Batman. (Keaton devrait reprendre le rôle de Batman une fois de plus dans un prochain film Flash. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un long métrage Batman Beyond à la tête de Keaton serait à venir.) Quoi quil en soit, Tim Burton a réalisé ce film, qui voit la version de Keaton du Caped Crusader prendre sur un gangster défiguré, le Joker, joué par Jack Nicholson.

Le deuxième et dernier film de Batman réalisé par Tim Burton voit Batman de Keaton affronter Oswald Cobblepot, alias le pingouin (Danny Devito). Le film tourne autour du plan de Penguin pour prendre le pouvoir à Gotham, avec laide de Max Shreck, un millionnaire qui veut construire une centrale électrique dans la ville. Batman fait équipe avec Catwoman (Michelle Pfeiffer) pour déjouer les plans des deux.

Avec Batman Forever, nous avons Joel Schumaker à la direction et Val Kilmer dans le rôle de Bruce Wayne. Il voit Batman affronter non seulement Two-Face (Tommy Lee Jones), mais aussi un ancien employé de Wayne Enterprises, Edward Nygma (Jim Carrey), qui devient le Riddler. Batman accueille également un jeune homme, Dick Grasyon (Chris ODonnell), après que ses parents ont été tués par Two-Face. Une fois que Grayson a réalisé lidentité secrète de Bruce Wayne, il le rejoint en tant que son acolyte Robin.

Joel Schumaker a de nouveau réalisé ce film, mais avec un succès beaucoup moins critique que les précédents films de Batman. Nous dirions que ce film est un chef-dœuvre comique subtil grâce aux tétons et aux codpieces de toutes les combinaisons et des jeux de mots liés à la glace dArnold Schwarzenegger, M. Freeze, à chaque seconde quil passe à lécran. Le film voit George Clooney prendre un tour alors que Batman / Bruce Wayne, Chris ODonnell reviennent en tant que Robin et Alicia Silverstone font les débuts sur grand écran de Batgirl. Il y a aussi Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy. Oui. Donc 90.

Steel est une relique dun moment de la fin des années 1990 - lorsque les gens pensaient que Shaquille ONeal pourrait être une star de cinéma. Le grand homme de la NBA reprend lhistoire dorigine de Steel, alias John Henry Irons, un concepteur darmes avancé qui fabrique une armure pour lutter contre le crime après avoir vu ses armes utilisées par des criminels. Oui, cela ressemble beaucoup à lintrigue dIron Man.

Catwoman incarne Halle Berry dans le rôle de Patience Phillips, une créatrice publicitaire timide pour une entreprise de cosmétiques. Lorsquelle découvre en écoutant une conversation sur les effets secondaires dangereux du produit de lentreprise, elle est assassinée par des crétins dentreprise. Cependant, elle est ressuscitée par un chat mystérieux et se réveille en tant que nouvelle femme.

Keanu Reeves incarne John Constantine, un détective qui travaille avec locculte. Pensez à Columbo mélangé au prêtre de The Exorcist. Bien quil ne sagisse pas dun énorme succès théâtral au box-office, le film a été honoré dune longue vie à la télévision par câble américaine. Réalisé par Francis Lawrence et inspiré des bandes dessinées dAlan Moore, Constantine est un détective titulaire qui lutte contre le cancer du poumon en phase terminale tout en faisant face à la damnation éternelle pour avoir tenté de se suicider. Si le cancer nétait pas un ennemi assez grand, il doit également empêcher le fils de Satan, Mammon, de semparer de la Terre.

Le premier chapitre de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan voit un Bruce Wayne (Christian Bale) désenchanté quitter Gotham et se frayer un chemin dans la League of Shadows. Il est formé par le chef de lorganisation Ras Al Ghul (Liam Neeson) avant de retourner à Gotham et de commencer à nettoyer le crime. Mais il découvre un sinistre complot pour détruire la ville en utilisant un hallucinogène qui fait peur.

Faux départ pour réinitialiser lunivers de Superman, ce film est une suite des deux premiers films de Superman de Christopher Reeves. Mais il ignore les événements des troisième et quatrième films. Cest le film le plus difficile à placer dans notre chronologie car il est censé se dérouler cinq ans après Superman II, qui a eu lieu en 1982, mais il ignore tout cela et se déroule dune manière ou dune autre dans les «temps modernes» 2006.

Brandon Routh incarne Clark Kent / Superman, qui revient sur Terre après une absence de cinq ans pour trouver son archnémèse Lex Luthor (Kevin Spacey) en train de comploter pour le tuer et détruire les États-Unis pour créer son propre continent quil peut gouverner. Superman doit également faire face à des problèmes avec sa vie amoureuse, car Lois Lane (Kate Bosworth) la quitté pendant son absence de la Terre.

Probablement le meilleur film de super-héros jamais réalisé, The Dark Knight ramène Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne pour faire face à lemblématique Joker de Heath Ledger. Wayne est à la recherche dun moyen de sortir de sa vie de Batman, cependant, et pense lavoir trouvé sous la forme du nouveau procureur du district de Gotham, Harvey Dent (Aaron Eckhart). Malheureusement, le Joker a ses propres plans pour Dent. Il sagit du deuxième film de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.

Réalisé par Zack Snyder et basé sur les bandes dessinées dAlan Moore, Watchmen raconte lhistoire dun groupe vieillissant de super-héros qui découvrent quil peut y avoir un complot pour les éliminer un par un. Le film se déroule séparément du reste de lunivers étendu DC. Il se déroule dans une autre version de lhistoire de lAmérique, et il ny a pas de Gotham ou de Metropolis. Mais les Watchmen se sont retrouvés face à face avec des membres de la Justice League sur les pages de DC Comics.

Bénéficiant dune note étonnante de 12% sur Rotten Tomatoes, Jonah Hex est certainement lun des films les plus oubliables de cette liste. Mais, si vous avez lintention de regarder absolument tout DC, alors vous devriez regarder Josh Brolin dépeindre Jonah Hex, un soldat confédéré qui cherche à se venger de Quentin Turnbull (John Malkovich), son ancien commandant. Turnbull a tué sa femme et son fils et laissé Hex pour mort, mais Hex a été ressuscité et a reçu le pouvoir de ressusciter les morts pendant une courte période de temps. Gardez à lesprit que Brolin a dépeint Hex juste avant de changer dunivers - et de franchises - pour devenir Thanos dans lunivers cinématographique Marvel.

Ryan Reynolds incarne Hal Jordan, la dernière recrue du Green Lantern Corps, un ancien ordre juré de protéger la galaxie en utilisant les pouvoirs qui leur sont accordés par leurs puissants anneaux Green Lantern. Ils ont le pouvoir de créer tout ce que le porteur peut imaginer. Jordan tarde à comprendre ses pouvoirs avant de passer à laction pour défendre la Terre de lancienne parallaxe de Green Lantern devenue diabolique (Clancy Brown). Si vous voulez une version plus rapide du film, regardez Cut of Green Lantern de Ryan Reynolds sur Twitter.

La conclusion de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan voit un Bruce Wayne vieillissant (Christian Bale) frapper littéralement le fond alors quil affronte Bane (Tom Hardy) et une nouvelle Ligue des ombres décidée à détruire Gotham.

Le film qui a lancé lunivers officiel DC Extended, qui ne comprend que huit titres, voit Henry Cavill endosser le manteau de Superman. Lhistoire dorigine étoilée présente Russel Crowe dans le rôle du père biologique de Superman, Jor-el, ainsi que Kevin Costner et Diane Lane dans le rôle des Kents qui adoptent et élèvent Superman et le nomment Clark.

Dans le film, nous voyons Clark, qui se blâme après la mort de son père adoptif, parcourir le monde et tenter de cacher sa véritable identité et ses pouvoirs. Finalement, Clark doit accepter son identité de Superman afin de sauver la planète dun groupe de Kryptoniens diaboliques dirigé par le général Zod (Michael Shannon).

Batman v Superman montre comment deux des super-héros les plus reconnaissables finissent par se détester. Batman de Ben Affleck considère le Superman de Cavill comme une force extraterrestre imparable qui présente un risque trop grand pour être laissé sans surveillance. Pendant ce temps, Superman considère la justice de justicier de Batman comme un autre exemple de crime qui sévit. Alors quils sefforcent chacun de déjouer lautre, Lex Luthor (Jesse Eisenburg) est dans les coulisses en train de fabriquer une arme suffisamment puissante pour les battre tous les deux. Zack Snyder a réalisé Dawn of Justice.

Suicide Squad a lieu un an après la conclusion de Batman v Superman et voit le gouvernement envisager de nouvelles idées à la suite de la mort de Superman. Cela conduit à la création dune nouvelle équipe de combattants du crime, appelée Task Force X, qui est composée de super-vilains emprisonnés comme Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie), etc. Les méchants doivent se rassembler pour empêcher une autre recrue de léquipe - une sorcière démoniaque connue sous le nom dEnchanteresse - de détruire Midway City.

Batman (Ben Affleck) et Wonder Woman (Gal Gadot) sont dépassés et toujours sous le choc de la mort de Superman (Henry Cavill) dans Batman v Superman, alors Justice League voit léquipe de super-héros classique sunir pour affronter Steppenwolf, un méchant qui est sorti pour terraformer la Terre en une planète inhabitable comme sa propre maison. Nous vous recommandons vivement de sauter celui-ci pour la nouvelle version de Zach Snyder de Justice League sur HBO Max. Joss Whedon a repris la production de ce film à mi-chemin, et disons simplement que cela se voit dans cette version.

Sorti chez HBO Max en 2021, le Snyder Cut permet au réalisateur qui a lancé le DCEU de terminer sa création après avoir été contraint de quitter la production de 2017 Justice League en raison dune tragédie familiale. Bien que le nouveau film dure quatre heures, cest une énorme amélioration par rapport à la version 2017 du film. Si vous aimez vraiment les trucs bizarres, consultez la nouvelle coupe en noir et blanc sur HBO Max, intitulée Justice is Grey.

James Wan a écrit et réalisé le premier film autonome dAquaman avec Jason Mamoa comme personnage principal. Il voit Arthur, alias Aquaman, forcé darrêter son demi-frère, Orm (Patrick Wilson), qui unit les gens sous-marins dans lespoir dattaquer la surface. Afin darrêter leurs plans, il doit obtenir un trident mythique ayant appartenu à lun des dirigeants originaux dAtlantis.

Dans Shazam, Billy Batson (Asher Angel), un orphelin de 14 ans, est choisi par un ancien sorcier (Djimon Hounsou). En prononçant le mot Shazam, il se transforme en Shazam et possède des pouvoirs comme la force et la vitesse surhumaines. Il commence à apprendre à utiliser ses pouvoirs avec un autre enfant adoptif, Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), avant dêtre confronté à Thaddeus Sivana (Mark Strong), jugé indigne par le sorcier dans son enfance.

Birds of Prey voit Margot Robbie revenir dans le rôle de Harley Quinn (quelle a joué dans Suicide Squad). Harley vient de rompre avec le Joker et de le gérer de manière assez destructrice qui la met du mauvais côté dun seigneur du crime nommé Roman Sionis. Quinn sassocie à The Huntress (Mary Elizabeth Winstead) et Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) pour vaincre Sionis (Ewan McGregor) et son empire criminel.

Une autre version majeure à venir directement sur HBO Max en 2021 est Suicide Squad de James Gunn.

Gunn a écrit et réalisé le film, qui verra de nombreux membres du premier film de Suicide Squad revenir, comme Harley Quinn de Margot Robbie et Rick Flagg de Joel Kinnaman. À part cela, le film nest pas vraiment lié au film de 2016, le producteur de DCEU Peter Safran faisant référence au film comme un redémarrage total de la Suicide Squad. Quoi quil en soit, nous sommes juste excités par le requin qui parle et létoile de mer géante. Découvrez la bande-annonce ici .

