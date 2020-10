Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain film de James Bond, No Time to Die , a de nouveau été retardé de sortir en salles. Sa dernière date de création est fixée à 2021.

Le 25e film Bond devrait actuellement arriver le 2 avril 2021. Il devait initialement sortir dans les salles du monde entier en avril dernier. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, les producteurs du film ont annoncé que le film serait repoussé à novembre 2020. Bien sûr, COVID-19 est toujours une menace très réelle aux États-Unis et ailleurs, et nous sommes déjà en octobre, il nest donc pas surprenant de le faire. apprenez que les producteurs ont de nouveau retardé le film - cette fois, au printemps prochain.

Les producteurs de MGM, Universal et Bond, Michael G.Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourdhui la sortie de NO TIME TO DIE, le 25e film de la série James Bond, sera retardé jusquau 2 avril 2021 afin dêtre vu par un cinéma mondial public. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3