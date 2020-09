Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les films de Christopher Nolan séduisent le public dans le monde entier depuis des décennies et il consolide de plus en plus sa place en tant que lun des plus grands réalisateurs du monde.

Ses films réussissent à marier lattrait et laction grand public avec des complexités de forme et de montage, sans aliéner son public, et cela la vu passer de succès en succès. Maintenant, son dernier film arrive enfin dans les cinémas, selon lendroit où vous vivez. Tenet a été très attendu et très retardé, et est aussi déroutant et excitant que vous vous en doutez.

Que vous ayez vu Tenet et que vous souhaitiez suivre un cours de recyclage, ou que vous souhaitiez vous préparer avant la grande nouvelle version, nous avons creusé et réfléchi au meilleur ordre possible pour regarder les films de Nolan et en avoir quelques-uns. des options à considérer. Tout dabord, nous vous proposerons notre commande préférée, puis nous vous proposerons une alternative plus typique.

Faites-nous confiance sur celui-ci - bien quil existe des façons géniales dont Tenet peut ou non être lié à dautres films réalisés par Nolan, cest une expérience autonome, et vous navez pas vraiment besoin de vous préparer. Si vous envisagez de voir le film, faites-le et ne vous inquiétez pas de la part des autres de Nolan que vous avez gérées jusquà présent.

Comme vous le découvrirez bientôt, il y a un casse-tête cyclique au cœur de Tenet qui signifie que tout sentiment de discombobulation que vous ressentez en le regardant pour la première fois est entièrement destiné, assurez-vous de vérifier ce quest un carré SATOR après lavoir regardé. Nous ne disons pas que cest le meilleur film de Nolan, mais nous pensons que cest vraiment un bon point de départ.

Il y a tout un tas de gens qui pensent que Memento est le meilleur film de Nolan, peut-être à cause de la façon dont il montre sa prédilection pour la supercherie sans être obscurci derrière dénormes décors daction et des visuels hallucinants.

Cest une histoire mystérieuse beaucoup plus simple avec lamnésie en son cœur, et cest un excellent nettoyant pour le palais après les singeries qui sauvent le monde du scénario de Tenet. Ce contraste est la raison pour laquelle nous pensons que cest un excellent chasseur pour le dernier film de Nolan.

Voici où nous avons frappé la viande - le nom de Nolan devenait connu avant de faire équipe avec DC et Warner Bros sur la franchise Batman, mais il est juste de dire quil y a définitivement une sensation pré et post-Batman dans sa carrière.

Batman Begins nest pas le meilleur film de Batman quil a fait, mais cétait une démonstration assez claire et immédiate quil pouvait lui faire confiance avec un gros budget et avec plus de films daction. Cela a également lié Batman à un cadre et à un ton plus réalistes qui seraient doublés plus tard.

Nous sommes ici dans une section de lordre où nous refléterons la propre chronologie de Nolan - tout comme lui, nous ne pensons pas que vous devriez vous attaquer à la trilogie Batman lun après lautre, sinon vous risquez de vous épuiser. Au lieu de cela, suivez son exemple et passez au Prestige.

Cette histoire passionnante de magiciens rivaux est sinueuse et imprévisible, et extrêmement satisfaisante à regarder en sachant ce qui va arriver. Il a un décor dépoque magnifique et est là-haut avec le meilleur travail de Nolan.

Plus dune décennie plus tard, et malgré tous les efforts de Marvel pour conquérir le box-office, il sagit toujours du prédateur au sommet du film de super-héros - un film à grand succès qui a des décors et des performances mémorables à revendre.

Nous pensons quil agit comme un point médian parfait pour une montre Nolan, et donne une belle rupture tonale avec le mystère du Prestige. Cest un endroit pour sasseoir et profiter peu importe le nombre de fois que vous lavez vu.

Cela ne vous semble peut-être pas être dans votre mémoire, mais The Dark Knight a tout un travail de police - la part de Gordon dans lintrigue est importante, et au début, il y a beaucoup à faire pour lui et Batman.

Cest pourquoi nous pensons que cela mène bien à lun des premiers films de Nolan, Insomnia, dans lequel Al Pacino tente de démêler un crime horrible. Il a un décor différent de beaucoup dautres films de Nolan, et a également été vu beaucoup moins largement.

Vous remarquerez peut-être un thème dans la façon dont nous avons construit cet ordre - nous pensons que la meilleure façon de profiter de Nolan est déviter la fatigue du spectacle en passant de ses petits films à ses plus grandes images. Cest pourquoi lintrigue plus attachée dInsomnia est un bon tremplin pour léchelle universelle à large pinceau dInterstellar.

Certaines personnes ladorent, dautres pensent que Nolan sapproche daussi près quil ose schmaltz, mais on ne peut nier la puissance visuelle des vues époustouflantes dInterstellar, ou même la qualité émouvante de sa partition.

Suivant la logique que nous avons établie, nous replongeons dans les origines de Nolan avec cette première version complète. Cest un numéro noir et blanc à micro-budget qui est nettement plus britannique que la plupart de ses œuvres.

Vous serez en mesure de retracer les débuts de ses prédilections sinueuses et imprévisibles en ce qui concerne les rythmes de lhistoire, faisant de Suite une autre rupture vraiment utile des blockbusters.

La conclusion monumentale de Nolan à sa trilogie Batman prend du recul par rapport à la granularité implacable de The Dark Knight mais gère toujours une dose et demie de spectacle.

Il jongle joliment avec un nouveau méchant dans Tom Hardys Bane, lintroduction bien gérée de Selina Kyle dAnne Hathaway et une conclusion qui satisfait émotionnellement.

Dites-le doucement, car les gens sont énormément excités à propos de ces choses, mais nous pensons que Dunkerque est le chef-dœuvre de Nolan, cest pourquoi nous lavons gardé pour une place tardive. Il a sa chronologie de boîte de puzzle, mais dune manière qui sert magnifiquement le traçage et lédition.

Laction de prise des ongles est implacable, mais lensemble du casting est dirigé avec subtilité pour créer un ton élégant et intemporel dont nous ne pouvons pas nous lasser. Cest aussi notre dernière pièce dépoque dans la commande, nous préparant à des entrées plus modernes.

La création a semblé changer la donne - un film massif qui a provoqué des discussions massives compte tenu de son intrigue compliquée et de sa fin pseudo-cliffhanger, cest une course folle qui clôt très bien lœuvre de Nolan pour le moment.

Il a toutes ses caractéristiques - une grande action, un score extrêmement influent de Hans Zimmer, un casting impressionnant et un sentiment délan auquel il est impossible de résister. Ce nest pas tout à fait notre dernier choix, cependant.

Une fois que vous lavez vu pour la première fois, vous comprendrez pourquoi nous avons placé Tenet en haut et en bas de cette commande - et au moment où vous avez parcouru le catalogue arrière de Nolan, nous pensons que vous Je serai prêt pour une autre expérience des dernières nouveautés.

Cela fait également un excellent suivi dInception, étant donné que lune des principales théories qui circulent à ce sujet en ce moment est que sa ligne douverture, que nous ne gâcherons pas, pourrait signifier quelle se situe dans le même univers. Nous ne sommes pas totalement convaincus, mais avec toute la filmographie de Nolan sur laquelle faire appel, vous serez bien placé pour juger par vous-même la deuxième fois. Pour une expérience vraiment nouvelle, regardez-la en rembobinage, pourquoi pas?

Cest notre ordre, alors, mais si vous voulez une manière différente de laborder, vous pouvez opter pour lalternative plus prosaïque ci-dessous.

Suite (1998)

Mémento (2000)

Insomnie (2002)

Batman commence (2005)

Le Prestige (2006)

Le chevalier noir (2008)

Création (2010)

Le chevalier noir se lève (2012)

Interstellaire (2014)

Dunkerque (2017)

Tenet (2020)

