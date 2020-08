Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dites bonjour à Cello, un fabricant britannique de téléviseurs qui fabrique des télé ici au Royaume-Uni. La société a lancé une gamme de téléviseurs intelligents Android de 32 à 70 pouces avec Freeview Play intégré. Voici quoi.

Cello divise sa nouvelle gamme Android TV en trois: il y a le côté HD Ready (720p), avec des modèles 24 (numéro de modèle: C2420G) et 32 pouces (C3220G) ; il y a la sélection Full HD (1080p), avec les modèles 40- (C4020G) et 43 pouces (C4320G) ; et il y a la sélection 4K (2160p), avec 50 pouces (C5020G) disponible maintenant, avec les plus grands modèles de 55 et 70 pouces disponibles à lavenir.

Chacune des séries intelligentes de Cello intègre Google Chromecast, Google Assistant et Google Play Store - vous pouvez donc vous connecter à cette bonté de Google dès la sortie de la boîte.

Il est assez rare de trouver des téléviseurs avec une résolution inférieure à la Full HD de nos jours, mais à ces plus petites échelles, ce nombre de pixels peut en fait avoir un sens. Surtout si vous recherchez une petite télévision pour vivre, par exemple, dans la chambre de vos enfants.

Il est encore plus rare de trouver un fabricant de téléviseurs britannique qui sassemble au Royaume-Uni. Donc, si vous êtes en retard sur le soutien de votre pays en cette période de récession, ne négligez pas lopprimé et jetez un coup dœil à Cello.

Le prix commence à partir de 179,99 £ pour le 24 pouces, jusquà 329,99 £ pour le 50 pouces.

squirrel_widget_339138

Écrit par Mike Lowe.