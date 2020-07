Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En ces temps inhabituels, le visage du cinéma a déjà changé: le Trolls World Tour de NBCUniversal a été contraint de sauter sa sortie en salles, passant directement à Premium Video on Demand (PVOD). Ce fut, cependant, un énorme succès - prenant plus de 100 millions de dollars au cours de ses trois premières semaines .

Cependant, AMC - qui gère lune des plus grandes chaînes de cinéma aux États-Unis - na pas aimé les projets dUniversal de promettre à lavenir de nouvelles versions de PVOD à domicile, menaçant de boycotter la projection des films Universal de ses émissions aux États-Unis, en Europe et au-delà.

Cela semblait marquer les débuts de la mort du cinéma. Mais après avoir été en désaccord, un accord a été atteint: les photos dUniversal bénéficieront désormais dune exclusivité de 17 jours dans les cinémas.

Mais ce nest pas une énorme quantité de temps - certainement une réduction significative des 90 jours ou plus dexclusivité qui est la norme typique. Les cinéphiles potentiels devraient être très désireux de sentasser dans une projection dans les deux premières semaines et demie suivant la sortie, sinon un achat de PVOD pourrait avoir plus de sens pour de nombreux clients.

Et avec les médias physiques qui ne sont pas le boom quil était autrefois, amener les téléspectateurs à payer le prix le plus élevé pour les sorties les plus fraîches est le moyen le plus sûr de générer le plus gros revenu à la date de sortie.

Alors, comment un tel accord a-t-il obtenu le feu vert? Une part des revenus, bien sûr. Après trois week-ends de théâtre, on pense - bien que non confirmé - que les revenus du PVOD seront partagés. Cela ressemble certainement à un autre argument futur, alors que le monde sadapte à la crise actuelle.

Alors est-ce la mort du cinéma? Ou est-ce une colonne vertébrale pour aider le cinéma à rester? Le temps nous le dira...

