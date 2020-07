Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Disney a promis à ses abonnés de développer une nouvelle série télévisée avec Marvel Studios, y compris une émission intitulée Le faucon et le soldat dhiver, le tout pour le service de streaming Disney +. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, son calendrier de publication pour ces projets a été modifié.

Le Falcon and the Winter Soldier devait frapper Disney + en août 2020, mais selon divers rapports, dont un de Entertainment Weekly , Disney a annoncé que le spectacle serait retardé après une longue pause de production qui est entrée en vigueur en mai. Disney na actuellement pas fourni aux médias un nouveau calendrier de sortie pour ses projets, sans parler dune nouvelle date de première pour The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon and the Winter Soldier est censé se dérouler juste après Avengers: Fin de partie, avec Captain America de Steve Rogers passant son bouclier à Sam Wilson, joué par Anthony Mackie. Mais Disney na publié quun teaser pour la série; quand il a également fourni un aperçu de deux autres séries télévisées de Marvel Studios en préparation pour Disney +. On ne sait pas si ces autres émissions seront également retardées, bien que nous soupçonnons que ce sera le cas.

La deuxième saison du Mandalorian est toujours sur le point de sortir en octobre sur Dissney +, ou du moins Disney na pas encore dit le contraire. Mais les studios Marvel appartenant à Disney ont repoussé la date prévue de la première de Black Widow de mai au 6 novembre 2020, et The Eternals a également été retardé de quelques mois au 12 février 2021. Ces perturbations sont toutes dues au fait que le studio nest pas en mesure de reprendre la production en toute sécurité ou même le tournage.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, aurait déclaré au personnel lors dune récente réunion interne que la société souhaitait reprendre la production prochainement, mais uniquement lorsque cela serait sûr.