Lavenir de Marvel sera révélé bientôt.

Les fans de Marvel réclament un film Black Widow autonome depuis que Scarlett Johansson a amené le super-espion au grand écran en 2010 avec Iron Man 2. Maintenant, non seulement le personnage de bande dessinée obtient enfin ses débuts en solo, mais elle est essentiellement en train de donner un coup de pied de la nouvelle phase 4 de Marvel - tant que COVID-19 ne cause plus de retards. Lunivers cinématographique Marvel entre littéralement dans une nouvelle phase, avec Black Widow à la barre.

Cependant, Marvel Studios a des questions urgentes auxquelles il devra répondre pour les fans dans ce premier film de phase 4. Genre, quelle est la prochaine étape pour Black Widow et son rôle dans le MCU? Gardez à lesprit que son histoire se termine apparemment avec Avengers: Fin de partie. Pour vous donner une meilleure idée du nouveau film autonome Black Widow qui sortira dans les cinémas plus tard cette année, y compris comment cela pourrait avoir un impact sur lavenir du MCU, voici tout ce que nous savons jusquà présent à ce sujet.

Pour les non-initiés, Marvel planifie et sort des films dans des phases narrativement connectées. De nombreux titres de chaque phase sont des films autonomes sur certains personnages, et ils se développent généralement vers tous les Avengers qui font équipe pour faire face à une menace dans le dernier film de la phase. La phase 3 a légèrement inversé cette tendance, en ajoutant Spider-Man: loin de chez soi comme une sorte dépilogue à la saga pilotée par Infinity Stone des trois premières phases.

Cela positionne Black Widow dans un endroit intéressant. Cela commencera une toute nouvelle phase de films Marvel, la phase 4, bien quelle se déroule presque une décennie auparavant, dans la phase précédente du MCU. Il met également en vedette un personnage décédé dans la phase 3. Donc, cest un film très en phase 3, et pourtant il est censé être un film de phase 4.

La dernière fois que nous avons vu Natasha Romanoff (alias la veuve noire), elle combattait son ami de longue date, Hawkeye (joué par Jeremy Renner), pour qui a le droit de se jeter dune falaise. Elle a gagné et est morte. Doù la raison pour laquelle le nouveau film Black Widow se déroule après les événements de Captain America: Civil War en 2016 - alors quelle est vivante et quelle na plus à choisir entre ses amis les plus proches, Tony Stark et Steve Rogers.

Le nouveau film Marvel verra Scarlett Johannson revenir sous le nom de Natasha Romanoff. Elle enquête sur son propre passé, y compris sur la façon dont elle a été formée pour devenir une assassin de Black Widow grâce à un programme de formation soviétique connu sous le nom de Red Room. Comme lun de nos autres super - héros Marvel préférés , Johannson devrait passer le relais Black Widow à un autre assassin, Yelena Belova (joué par Florence Pugh), qui sest entraîné aux côtés de Romanoff.

Les premières bandes-annonces de lémission de cinéma Romanoff réunissant un type dunité familiale quelle avait dans le passé, y compris Yelena de Pugh. Nous voyons également Rachel Weisz comme Melina Vostokoff et David Harbour de Stranger Things. Il joue la réponse de lUnion soviétique à Captain America, le gardien rouge.

Marvel semble positionner Taskmaster des bandes dessinées comme le méchant dans le nouveau mvoie Black Widow. Il est capable dimiter les styles de combat de quiconque quil observe dans un combat, cest pourquoi les remorques le montrent en utilisant des griffes similaires à la Black Panther, un arc et des flèches comme Hawkeye et un bouclier comme Captain America. Le personnage est masqué et nous ne savons presque rien de ses motivations.

Il ne serait pas choquant de découvrir que Taskmaster nest que le muscle dun autre méchant avec un plan plus vaste.

Dans le premier film Avengers de 2012, il y a une scène jetable où Hawkeye et Black Widow comparent linvasion de Loki à New York à une autre expérience quils ont vécue lors des combats à Budapest. Le nouveau film de Marvel se déroule après que ce moment se serait produit, mais les fans aimeraient savoir ce qui sest réellement passé à Budapest, comparable à une armée étrangère envahissant New York. Peut-être que nous apprendrons dans Black Widow.

Les rumeurs suggèrent que Robert Downey Jr fera une apparition en tant quIron Man dans le nouveau film. Étant donné que Black Widow se déroule avant les événements de Fin du jeu et que Tony Stark est donc toujours en vie, il est logique quil puisse avoir un rôle dans le film. Mais nespérez pas plus quun caméo.

Voici une sélection des acteurs principaux et de léquipe, qui ont tous été confirmés par Marvel Studios:

Scarlett Johansson - Black Widow alias Natasha Romanoff

- Black Widow alias Natasha Romanoff Florence Pugh - Yelena Belova

- Yelena Belova Rachel Weisz - Melina Vostokoff

- Melina Vostokoff David Harbour - Alexei Shostakov alias The Red Guardian

- Alexei Shostakov alias The Red Guardian Robert Downey Jr. - Tony Stark alias Iron Man

- Tony Stark alias Iron Man William Hurt - Thaddeus Ross

- Thaddeus Ross Cate Shortland - Réalisatrice

- Réalisatrice Kevin Feige - Producteur

- Producteur Eric Pearson - écrivain

Voici la dernière bande-annonce que nous avons vue pour Black Widow:

Comme si les fans navaient pas déjà attendu assez longtemps pour Black Widow, Marvel Studios a annoncé au début de la pandémie quil avait repoussé la sortie du film du 1er mai 2020 au 6 novembre 2020. Un autre film de Marvel, The Eternals, était à lorigine prévue pour la première cette date; cela a également été retardé.

