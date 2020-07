Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HBO réalise une nouvelle série télévisée exclusivement pour son service de streaming HBO Max - et ce sera une retombée du prochain film de Matt Reeves, The Batman .

Le Batman devrait sortir en octobre 2021 et incarnera Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne / Batman. La série de HBO se déroule dans le même monde que le film de Reeves, mais sera centrée sur le département de police de Gotham City et «sappuiera sur lexamen cinématographique de lanatomie de la corruption à Gotham City». Il permettra également "dexplorer plus avant la myriade de personnages fascinants et complexes de Gotham", dans lespoir de déclencher un "nouvel univers Batman sur plusieurs plates-formes".

Le spectacle Batman de HBO Max sera produit par Reeves et Dylan Clark, qui produisent également The Batman, tandis que Terence Winter, le créateur de Boardwalk Empire de HBO, écrira la série. Gardez à lesprit que HBO est une filiale de Warner Media, tout comme Warner Bros et sa franchise Batman. Et ce nouveau spectacle Batman fait clairement partie dun effort pour tirer parti des actifs DC de WarnerMedia pour mieux rivaliser avec Disney + et son vaste catalogue de franchises Marvel et Star Wars.

Oh oui, les guerres de streaming ne font que commencer. Il ny a pas encore de date de sortie pour la série de HBO Max, et un titre officiel na pas été annoncé non plus.