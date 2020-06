Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HBO a créé Watchmen il y a neuf mois, et maintenant, la série limitée est gratuite à regarder pendant quelques jours.

Watchmen est un drame de super-héros acclamé par la critique qui a reçu des éloges pour la façon dont il dépeint le racisme systémique et la suprématie blanche dans les forces de police américaines. HBO a déclaré que la série de neuf épisodes sera disponible gratuitement à tout le monde ce week-end - à partir du 19 juin, autrement connu sous le nom de Juneteenth - dans le cadre de ses efforts pour mettre en évidence "les expériences, les voix et les conteurs noirs".

Watchmen est une continuation de la série Watchmen de DC Comics de 1987, mais il se concentre principalement sur les vrais événements entourant la violence raciste à Tulsa en 2019, lorsquun groupe suprémaciste blanc, le Septième Kavalry, a pris les armes contre le département de police de Tulsa. La série commence cependant en 1921, quand une foule dAméricains blancs a tendu une embuscade aux résidents et aux entreprises noirs à Tulsa.

Watchmen met en vedette Regina King, Yahya Abdul-Mateen II et Jeremy Irons, ainsi que de nombreux autres visages nouveaux et familiers. Il a une note certifiée fraîche sur les tomates pourries, et il a remporté le prix Peabody pour le divertissement 2020, le prix de la meilleure nouvelle série aux 2020 Writers Guild Awards. Il a également plusieurs nominations, y compris le meilleur drame, lactrice et lécriture aux NAACP Awards.

HBO a déclaré quelle était fière doffrir cette «série poignante et opportune qui explore lhéritage du racisme systémique en Amérique». Vous pouvez le regarder sur HBO.com.