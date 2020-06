Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Pour une raison étrange, WarnerMedia pensait quil devait offrir trois services de streaming HBO - HBO Go, HBO Now et HBO Max - bien quil doive enfin réaliser que cela prête à confusion pour les consommateurs, car il confirme maintenant à plusieurs médias quil prévoit de le faire. consolider les services.

Selon Variety, il retirerait HBO Go et rebaptiserait HBO Now afin de se concentrer sur HBO Max.

HBO Go, un service qui permet aux abonnés du câble de diffuser gratuitement lintégralité du catalogue de HBO à la demande, sera interrompu le 31 juillet. HBO Now, un service de streaming séparé qui ne nécessite pas de câble mais offre toujours un accès complet à HBO pour 15 $ par mois, sera rebaptisé simplement HBO.

Quant à HBO Max, le plus récent service de streaming pour offrir aux coupe-câbles toute la bibliothèque HBO ainsi que du contenu supplémentaire des marques WarnerMedia, il continuera bien sûr dexister. Vous pouvez vous abonner à HBO Max directement pour 15 $.

Si vous avez déjà utilisé HBO Go, certains câblo-opérateurs vous permettent actuellement de vous connecter à HBO Max (cliquez ici pour afficher la liste de support).

Gardez à lesprit que WarnerMedia na toujours pas apporté HBO Max à Roku ou aux appareils de streaming Amazon. Sur ces plateformes, lapplication HBO Now deviendra simplement HBO. Il vous en coûtera 15 $ et ne dispose pas de la bibliothèque HBO Max complète. Ce changement de marque aura lieu cet été.

Ainsi, les utilisateurs de Roku et dAmazon obtiennent lapplication HBO avec uniquement du contenu HBO. Cela fonctionnera avec les abonnements au câble ou peut être acheté moyennant des frais mensuels. Tout le monde peut sabonner à HBO Max moyennant des frais mensuels pour regarder du contenu HBO et un catalogue étendu dautres marques WarnerMedia.

HBO Max est également gratuit dans le cadre de certains plans sans fil, Internet ou TV AT&T.

Ouais, en quelque sorte, cest encore trop compliqué. Mais bon essai, WarnerMedia.