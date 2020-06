Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HBO a annoncé quelle faisait de The Last of Us une série télévisée en mars, avec le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, en tant que producteur exécutif et co-auteur avec Neil Druckmann de Naughty Dog.

Maintenant, une autre des forces motrices de Tchernobyl, plusieurs fois primé et nominé aux BAFTA, a rejoint léquipe. Son directeur, Johan Renck, dirigera lépisode pilote.

Variety rapporte quil agira également en tant que producteur exécutif. Il a été précédemment révélé que Carolyn Strauss de HBO et Evan Wells, président de Naughty Dog, seront également producteurs exécutifs.

En plus de Tchernobyl, Renck a réalisé des épisodes de Vikings, Breaking Bad et The Walking Dead. Ce dernier est certainement le plus proche du thème de The Last of Us, bien que les "infectés" ne soient pas exactement des zombies - plutôt des humains pris en charge par un champignon parasite.

La nouvelle survient quelques semaines avant la sortie de The Last of Us Part 2 - peut-être le jeu PlayStation le plus attendu de cette génération.

Cela va plus loin dans lhistoire dEllie et Joel et est plus large, tout en étant plus sombre dans le premier jeu - comme vous pouvez le lire dans notre aperçu complet .

Nous publierons notre critique du jeu PS4 et PS4 Pro à la fin de cette semaine.

