Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les cinéphiles seront heureux de savoir quils peuvent désormais diffuser gratuitement certains films Criterion de cinéastes noirs.

The Criterion Collection a lancé un service autonome, appelé The Criterion Channel, en 2019 pour présenter une bande délite de longs métrages, courts métrages et masterclasses. Maintenant, en réponse au meurtre de George Floyd, ainsi quà limpact de COVID-19 sur les communautés de couleur, Criterion lève le mur de paiement du service afin que vous puissiez diffuser gratuitement des films axés sur la vie des Noirs.

Black Lives Matter. pic.twitter.com/aRwDVjuI0O - Criterion Collection (@Criterion) 4 juin 2020

La liste complète des titres gratuits comprend "des œuvres des premiers pionniers du cinéma afro-américain", selon Criterion. Voici quelques exemples:

La liste comprend également des "portraits de vies noires" par des cinéastes blancs, tels que:

Criterion a en outre déclaré quil était déterminé à examiner le rôle quil joue dans «lidée de formation de canon, dont les voix sélèvent et qui décide des histoires à raconter». Actuellement, The Criterion Collection comprend un mélange de titres contemporains, de classiques, de superproductions et de films indépendants. Ces éditions comportent également généralement des transferts restaurés, des pistes de commentaires et dautres supports supplémentaires.

Criterion a déclaré quil travaille en étroite collaboration avec les cinéastes et les universitaires pour sassurer que "chaque film est présenté comme son créateur le voudrait". Consultez les 10 meilleures listes de Criterion pour voir parcourir certains des meilleurs films de la collection. Pour en savoir plus sur Criterion, consultez notre guide ici.

Lapplication Criterion Channel est disponible en streaming sur plusieurs plateformes, notamment Apple TV, Amazon Fire, Roku, iOS et Android.