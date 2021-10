Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le premier film de La Planète des singes sorti il y a 52 ans. Cela a eu une énorme influence sur la culture populaire et a même engendré huit suites, dont quelques-unes parviennent à rivaliser avec loriginal en termes de succès critique et au box-office .

Mais avec neuf films portant tous le même nom, il peut être très déroutant dessayer de trouver le meilleur ordre pour les regarder tous. Vous pouvez vous fier à la date de sortie en salles, mais nous pensons quil est plus amusant de regarder les films par ordre chronologique, car vous pouvez regarder les événements se dérouler dans une chronologie du début à la fin.

Il y a les cinq premiers films de La planète des singes, sortis entre 1968 et 1973, puis les trois films modernes des années 2010 avec Andy Serkis dans le rôle de Caeser. Les films Serkis sont liés aux cinq originaux (et nous expliquons comment ci-dessous), mais pour compliquer les choses, il existe un film autonome La planète des singes, de 2001 avec Mark Whalberg, qui est essentiellement un remake.

Confus? Pas de soucis. Nous avons donné un sens à cette chronologie confuse ci-dessous.

Suivez notre guide ci-dessous et vous regarderez les événements des films La planète des singes tels quils se sont produits. En bas, vous trouverez une version à puces sans spoiler de ce guide, ainsi que des commandes de montres supplémentaires sans aucun spoiler.

REMARQUE : IL Y A DES SPOILS CI-DESSOUS.

Lascension de la planète des singes (2011)

Le premier film de notre liste de surveillance voit James Franco jouer le rôle de Will Rodman, un scientifique dans un avenir proche à la recherche dun remède contre la maladie dAlzheimer. Le film souvre lorsque Rodman découvre un bébé chimpanzé qui a été exposé à un médicament expérimental. Lorsque la mère du bébé meurt, Rodman le ramène à la maison pour lélever, le nommant César. Rupert Wyatt a réalisé ce film et Andy Serkis joue César via la capture de mouvement.

Assurez-vous de garder un œil sur le reportage sur le vaisseau spatial Icarus entrant dans latmosphère martienne - cest un œuf de Pâques faisant allusion au vaisseau spatial de Charlton Heston dans le film original.

Laube de la planète des singes (2014)

Laube de la planète des singes reprend 10 ans après les événements de Rise of the Planet of the Apes et voit César dAndy Serkis diriger une civilisation de singes en plein essor dans les forêts de séquoias à lextérieur de San Francisco. La majeure partie de lhumanité a été anéantie par la peste simienne, mais les restes dirigés par un homme nommé Dreyfus (joué par Gary Oldman) rencontrent les singes lorsquils entrent dans la forêt pour réparer un barrage hydroélectrique.

Matt Reeves a réalisé LAube de la planète des singes.

Guerre pour la planète des singes (2017)

Matt Reeves est revenu pour réaliser ce film. Il reprend deux ans après Laube de la planète des singes et voit César diriger toujours son peuple. Mais maintenant, il fait face aux retombées de linsurrection de Koba contre lui, ce qui pousse un groupe délite de soldats, dirigé par le colonel J. Wesley McCullough (joué par Woody Harrelson) à commencer à chasser les singes de César. Le seul espoir de César pour éloigner sa famille est de traverser un vaste désert.

Vers la fin du film, nous voyons certains des amis de César lui assurer que la société de singes en plein essor quil a aidé à créer saura tout ce quil a sacrifié pour eux – un signe de tête important qui aide à expliquer pourquoi un autre singe sera nommé César plus tard dans notre chronologie.

La planète des singes (1968)

Le quatrième film de notre liste a tout déclenché. Réalisé par Franklin J Schaffner, il suit trois astronautes alors quils se réveillent dun atterrissage forcé sur une planète mystérieuse.

Finalement, lun des astronautes, George Taylor (joué par Charlton Heston), est capturé par des singes avancés. Taylor sassocie à un singe sympathique, nommé Dr Zira (joué par Kim Hunter), qui létudie. Plus tard, il se rend dans le désert de la Zone interdite pour tenter déchapper aux singes qui le retiennent captif. Cest alors quil découvre la vérité sur le monde habité par les singes.

Sous la planète des singes (1970)

Un astronaute nommé Brent (joué par James Franciscus) est le seul survivant dun navire envoyé pour retrouver les trois astronautes du premier film La planète des singes. Peu de temps après avoir atterri dans la zone interdite, Brent rencontre Nova, lintérêt amoureux de Taylor du premier film. Elle porte toujours les plaques didentité des astronautes. Elle amène Brent à la cité des singes, où il rencontre le Dr Zira. Elle lui raconte son temps avec Taylor.

Brent retourne ensuite dans la zone interdite et trouve une entrée dans un métro de New York et une race humaine mutante vénérant un appareil apocalyptique. Ted Post a pris la direction de ce film.

Évasion de la planète des singes (1971)

Réalisé par Don Taylor, ce film est lendroit où notre chronologie des singes commence vraiment à devenir étrange. À la fin de Sous la planète des singes, nous voyons la destruction de la planète par le dispositif apocalyptique Alpha et Omega. Cependant, avant que cela ne se produise, le Dr Zira et son mari Cornelius (joué par Roddy McDowall) découvrent et commencent à réparer le navire dorigine qui a amené Taylor sur la planète des singes.

Les deux singes lutilisent pour voyager jusquen 1973, ou lorsque la planète est détruite. Ils deviennent des célébrités et sont au centre dune enquête gouvernementale sur les raisons pour lesquelles le navire de Taylor est soudainement réapparu avec des singes parlants mais pas dastronautes. Alors que le gouvernement commence à soupçonner que le Dr Zira na pas dit la vérité au gouvernement, il a été révélé quelle était enceinte. Elle et Cornelius doivent échapper à la capture pour sauver leur enfant, Milo.

Conquête de la planète des singes (1972)

En 1991, lenfant de Zira est vivant et adulte. Il est interprété par Roddy McDowall, qui a également joué le rôle de Cornelius dans le film précédent.

Quoi quil en soit, lenfant de Zira, nouvellement nommé César, a été élevé dans la clandestinité par Armando (joué par Ricardo Montalban), le propriétaire de cirque avec qui elle la laissé à la fin de lÉvasion de la planète des singes. Le film suit César à travers un monde sombre dans lequel les chats et les chiens sont morts, et les singes sont devenus un animal de compagnie commun et même une source maltraitée de travail desclave. César est le seul singe qui peut parler dans ce monde. Finalement, il devient esclave, et cela conduit à un soulèvement.

Il existe une théorie selon laquelle César de Lascension de la planète des singes en 2011 était le premier singe intelligent et que le César de ce film est lun de ses descendants. Il ferait partie dune nouvelle chaîne dévénements déclenchée par sa mère remontant le temps. Bien que son nouveau nom, César, puisse être une coïncidence, cest probablement un clin dœil au César dorigine, qui est un élément fondamental de la culture des singes, que Zira aurait partagé avec Armando ou son fils avant sa mort.

Bataille pour la planète des singes (1973)

Ce film montre un César plus âgé (joué par Roddy McDowall) à la tête dune société où les singes et les humains coexistent après une guerre nucléaire. Mais la société est déchirée par les menaces dune faction militante de singes, dirigée par Aldo (joué par Claude Akins), qui veut asservir les humains. César apprend des cassettes qui existent dans la zone interdite qui montrent sa mère en train de raconter comment le conflit entre le singe et lhomme a causé la destruction de la Terre. À la recherche de ces bandes, César découvre également un groupe dhumains mutés, dirigé par le gouverneur Kolp (joué par Severn Darden), qui considère les singes comme une menace et entreprend de les détruire.

Entre les cassettes de sa mère et les leçons quil a apprises tout au long de son voyage jusquà ce point, César comprend que le seul moyen dempêcher la destruction de la Terre est daider les humains et les singes à vivre ensemble en paix, en exauçant les derniers souhaits de César.

J. Lee Thompson a réalisé Bataille pour la planète des singes.

Bonus : La Planète des singes (1974 - série TV)

Saviez-vous quil existe une série télévisée La Planète des singes ? Elle a été diffusée sur CBS en 1974. Avec seulement 14 épisodes, la série met en vedette Ron Harper, James Naughton, Roddy McDowall, Mark Lenard et Booth Colman, mais a été annulée après une simple saison en raison de mauvaises notes. Il est basé sur le film de 1968 La Planète des singes et ses suites. Donc, si vous voulez le regarder, nous vous suggérons de linsérer après Battle for the Planet of the Apes (1973).

Bonus : La Planète des singes (2001)

Étant donné que ce redémarrage tant décrié de Tim Burton ne sintègre nulle part ailleurs dans la série Planet of the Apes, vous devriez le regarder durer comme un cadeau bonus. Bien que le film ne soit pas aussi mauvais que vous vous en souvenez, il sagit dun film indépendant qui a explosé lors de sa première il y a 20 ans.

Situé en 2029, il montre Leo Davidson (joué par Mark Wahlberg), qui travaille à bord de la station spatiale Oberon, entrant dans une tempête électromagnétique et étant projeté en lan 5021. Il atterrit sur un monde gouverné par un singe nommé général Thade (joué par Tim Roth), fait équipe avec une femme singe nommée Ari (jouée par Helena Bonham Carter) qui proteste pour les droits de lhomme et essaie de retrouver son chemin vers sa propre maison et son temps.