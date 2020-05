Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

ViacomCBS a annoncé une nouvelle série Star Trek pour CBS All Access appelée Star Trek: Strange New Worlds .

La nouvelle émission se concentre sur les personnages du capitaine Christopher Pike, du numéro un et de lofficier scientifique Spock. Il se déroule "dans la décennie précédant lembarquement du capitaine Kirk à bord de lUSS Enterprise", lorsque les trois personnages "explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie". Les acteurs jouant ces personnages reprennent leurs rôles, car ils ont également été présentés dans la deuxième saison de Star Trek: Discovery.

"Les fans sont tombés amoureux dAnson Mount, de Rebecca Romijn et des représentations dEthan Peck de ces personnages emblématiques lorsquils ont été présentés pour la première fois sur Star Trek: Discovery la saison dernière", a déclaré Julie McNamara, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation chez CBS All Access. "Cette nouvelle série sera un complément parfait à la franchise, apportant une toute nouvelle perspective et une série daventures à Star Trek."

Voici ce que vous devez savoir sur Star Trek: Strange New Worlds, y compris quelques informations sur les raisons pour lesquelles il est en préparation.

Pas encore annoncé

Viacom CBS na pas dit quand Star Trek: Strange New Worlds fera ses débuts sur CBS All Access, mais les ensembles de production à travers le monde sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus, nous pensons donc quil faudra un certain temps avant que la série ne quitte le développement scène et entre dans le tournage et la production.

Avec Anson Mount, Rebecca Romijn et Ethan Peck

Le nouveau spectacle mettra en vedette les acteurs Anson Mount en tant que capitaine Christopher Pike, Rebecca Romijn en tant que numéro un et Ethan Peck en tant quofficier scientifique Spock. Pike, Romijn et Peck reprennent en fait leurs rôles, car ils ont été présentés pour la première fois dans Star Trek: Discovery, la deuxième saison.

Alex Kurtzman - le cerveau derrière lexpansion de lunivers Star Trek de ViacomCBS dans le cadre de son contrat de cinq ans avec CBS - dirige le nouveau spectacle avec Akiva Goldsman et Jenny Lumeh, tous trois servant décrivains et de producteurs sur Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard.

Trop tôt pour les remorques

Il ny a pas encore de bandes-annonces, car lémission na pas encore été filmée. Mais mettez ce guide en signet, car nous le mettrons à jour dès que la première vidéo arrivera.

CBS All Access (abonnement requis)

Vous aurez besoin de CBS All Access pour regarder Star Trek: Strange New Worlds lors de sa première. Le service de streaming vidéo coûte 5,99 $ par mois. Il ny a pas de contrat, vous pouvez donc annuler à tout moment. Il existe également un niveau sans publicité pour 9,99 $ par mois.

Consultez notre meilleur guide des services de streaming vidéo aux États-Unis pour plus dinformations sur CBS All Access et son fonctionnement.

Fait partie de lunivers et de la franchise Star Trek en pleine croissance

Star Trek: Discovery a fait ses débuts en 2017 en tant que première grande série Star Trek de CBS All Access, et elle a été suivie quelques années plus tard par Star Trek: Picard. Outre Strange New Worlds, il y a encore plus de spectacles Star Trek en développement, y compris une série animée (Star Trek: Lower Decks) et une "série basée sur Section 31" avec Michelle Yeoh, qui a joué Philippa Georgiou dans Star Trek: Discovery.

De toute évidence, ViacomCBS veut augmenter sa franchise Star Trek afin de développer CBS All Access et de mieux rivaliser avec Disney, qui utilise les franchises Walt Disney, Star Wars et Marvel pour attirer les abonnés Disney +. Mais noubliez pas que ViacomCBS a une pléthore dautres marques sous son égide, comme Showtime, Paramount, MTV, VH1, Nickelodeon et Comedy Central.

Consultez notre guide de montre Star Trek , qui répertorie tous les films et émissions Star Trek à ce jour et le meilleur ordre pour les regarder.