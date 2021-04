Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque film dIndiana Jones est sur Paramount + , cest donc le moment idéal pour rattraper votre archéologue préféré, fouineur et portant des fedora. Dautant plus quun nouveau film sortira en 2022, avec Harrison Ford sur le point de revenir en tant quIndy et Chris Pratt en tant que costar.

La série de films Indiana Jones se compose de quatre films. Steven Spielberg a réalisé chaque épisode, avec le créateur de Star Wars George Lucas à ses côtés pour laider à les écrire. Cependant, un choix de ces deux-là a provoqué une rupture de la chronologie dans lhistoire, de sorte que les événements des films ne salignent pas chronologiquement si vous les regardez par ordre de sortie. Le deuxième film de la série est techniquement une préquelle du premier film.

Pour vous aider à comprendre Indiana Jones, nous classons tous les films par ordre chronologique. Maintenant, vous pouvez facilement regarder les aventures dIndiana au fur et à mesure quelles se sont déroulées. Nous avons même inclus la série télévisée The Young Indiana Jones Chronicles dans notre commande, et nous avons discuté des futurs films dIndiana Jones.

Une version de liste à puces sans spoiler de ce guide se trouve en bas. Il y a même un ordre de date de sortie en salles pour ceux dentre vous intéressés.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Le réalisateur Steven Spielberg a décidé de faire une suite à Indiana Jones et The Raiders of the Lost Ark en 1981, mais il ne voulait pas que les nazis soient à nouveau les principaux méchants, il a donc décidé de placer le deuxième film avant les événements du premier film. En dautres termes, cest une préquelle.

Cela commence en 1935, avec Indiana Jones (Harrison Ford) à Shanghai avant quune évasion rapide le voit survoler lHimalaya avec son acolyte Short Round (Jonathan Ke Quan) et un chanteur de boîte de nuit nommé Willie Scott (Kate Capshaw). Lorsque lavion sécrase, le trio se retrouve dans un pauvre village indien qui sest fait voler une pierre sacrée avec tous leurs enfants.

Cest à Indy de comprendre ce qui se passe réellement.

Initialement sorti sous le nom de Raiders of the Lost Ark, le premier film dIndiana Jones a ensuite été commercialisé sous le nom dIndiana Jones et The Raiders of the Lost Ark. Il voit Indiana Jones, à nouveau joué par Harrison Ford, dans une course contre les nazis pour trouver larche de le Pacte, un artefact religieux sacré qui, selon les nazis, a le pouvoir de les rendre imparables.

Situé en 1936, Indiana Jones est informé que les nazis recherchent son ancien mentor, Abner Ravenwood, qui a les informations dont ils ont besoin pour trouver larche. Indy commence sa recherche en trouvant la fille dAbner, Marion (Karen Allen), au Népal - et, ensemble, les deux commencent une recherche à travers le monde de lArche dAlliance.

Situé en 1938, Indiana Jones (Harrison Ford) apprend que son père, Henry Jones (Sean Connery) a disparu alors quil cherchait le Saint Graal, dont Jésus aurait bu lors du dernier souper. Indy reçoit le journal de son père sur la tasse par la poste, cachet de la poste de Venise. Avec son collègue, Marcus Brody (Denholm Elliot), il tente de retrouver son père et le Saint Graal.

Près de 20 ans après les événements de La Dernière Croisade, Indiana Jones (Harrison Ford) est capturé par des agents soviétiques dirigés par Irina Spalko (Cate Blanchett), qui le forcent à fouiller dans un entrepôt secret américain à la recherche dun cadavre momifié.

Jones séchappe, mais il est pris dans la peur rouge de la fin des années 50 et est suspendu de son travail au Marshall College. Il est ensuite approché par Mutt Williams (Shia LeBeouf), qui lui raconte comment un autre archéologue, Harold Oxley (John Hurt), a découvert un crâne de cristal au Pérou puis a disparu. Cest lié aux Soviétiques qui lont capturé, et si naturellement, Jones enquête avec Mutt.

On pourrait penser que cette série télévisée basée sur les aventures dun jeune Indiana Jones serait mise en premier dans lordre chronologique, mais lémission se déroule en fait dans les années 90, avec un vieil Indiana (George Hall) commençant chaque épisode en se remémorant une aventure de sa jeunesse. .

Lépisode revient ensuite pour raconter lhistoire.

Lémission rebondit, en fonction de lépisode, certaines mettant en vedette un enfant Indy (Corey Carrier) et dautres mettant en vedette un adolescent Indy (Sean Patrick Flannery). La plupart des épisodes impliquent Jones rencontrant un personnage historique célèbre, tel que Theodore Roosevelt, Leo Tolstoy ou Charles De Gaulle. La série se compose de 28 épisodes sur deux saisons, ainsi que de quatre films conçus pour la télévision. Harrison Ford apparaît même dans un épisode (Young Indiana Jones et le mystère du blues) dans le rôle dIndiana Jones.

Voici une liste de lecture YouTube avec tous les épisodes classés par ordre chronologique.

Un cinquième film dIndiana Jones sans titre a une date de sortie provisoire fixée au 29 juillet 2022.

Ce sera le premier opus qui ne sera pas réalisé par Steven Spielberg. Le directeur de Ford v Ferrari, James Mangold, devrait le remplacer. Cependant, Harrison Ford dépoussiérera à nouveau son fedora. Les rumeurs indiquent que le film se déroulerait dans les années 60, donc Ford et Jones auraient le même âge. Chris Pratt a également été attaché en tant que nouvel héritier dIndiana Jones.

Écrit par Maggie Tillman.