Le conflit au Vietnam a duré des décennies de combats, depuis le début de la guerre avec la France en 1946, jusquà la division politique et idéologique du pays entre le nord et le sud, qui a jeté les bases de lengagement américain au Vietnam. Cette implication sest intensifiée par le biais de rôles consultatifs jusquau début des années 1960, jusquà devenir un conflit complet vers 1965.

Pour les États-Unis, lère de la guerre du Vietnam est entourée dévénements significatifs sur le plan social et culturel dans le pays, le passage de Kennedy, Johnson, Nixon à la présidence et une riche représentation dans un large éventail de films. Il existe un grand nombre de productions qui doivent leur histoire au Vietnam, de la série Rambo, à Forrest Gump, la caractérisation Le principal Skinner de Simpson - "Jétais dans Nam" - à ces films qui racontent réellement les histoires du Vietnam lui-même.

Nous présentons ici plusieurs des meilleurs films qui traitent du Vietnam. Nous pensons que le meilleur ordre est chronologique, basé sur les dates des événements représentés. Mais nous proposons également un certain nombre dapproches différentes, auxquelles vous pouvez accéder dans le tableau ci-dessous, en évitant les spoilers si vous le souhaitez.

Ce sont les films que nous considérons comme un visionnement essentiel non seulement pour les histoires quils racontent, mais aussi pour la façon dont ils racontent ces histoires. Il leur est ordonné de sadapter au déroulement des événements de la guerre du Vietnam, bien que dans certains cas, nous nous écartions de cette chronologie lorsque laccent est mis sur le retour au pays, par exemple. Là où aucun événement clair nest décrit - car cest une œuvre de fiction - nous avons placé ce film à sa position en fonction de son contenu et de son contexte dans le passage du conflit.

Bonjour, le Vietnam raconte lhistoire dAdrian Cronauer (Robin Williams) et du DJ du service de radio des forces armées, qui ont rejoint le service à Saigon en 1965. Alors que lhistoire se concentre sur la diffusion radiophonique comique de Cronauer, avec une performance forte et effrontée de Williams, cet ensemble la scène du début de la guerre terrestre américaine au Vietnam. Lhistoire évolue dans un contexte daugmentation du nombre de troupes, avec une escalade dun Saigon assez sûr à un pays qui connaît des troubles civils et du terrorisme. Il réfléchit à lévolution des relations entre les forces américaines et le peuple vietnamien. Bien que ce ne soit pas le début le plus fou de toute série de la guerre du Vietnam, cest une douce détente, avant de frapper ces films qui sont beaucoup plus centrés sur les combats réels. Attention à Forest Whitaker qui joue également dans le peloton.

We Were Soldiers est lun des films vietnamiens les plus récents de notre liste, sorti en 2002, mais traite de la bataille de la Drang en novembre 1965, lune des premières de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Lhistoire est intrinsèquement liée à la validation par le lieutenant-colonel Moore (Mel Gibson) de lassaut dhélicoptère avec la 7th Air Cavalry, quelque chose qui définirait le conflit; lhistoire est basée sur le compte dun journaliste intégré Joe Galloway (Barry Pepper), Galloway affirmant que le film est authentique à 80%. We Were Soldiers raconte une histoire sanglante dans laquelle il ny a pas de vrais vainqueurs, mais le fait sans déshumaniser les deux parties, tout en réfléchissant à limpact sur la guerre de ceux qui restent chez eux. Son moment le plus choquant est lutilisation du napalm, un thème qui traverse presque tous les films vietnamiens. Techniquement, la bataille de la Drang dans We Were Soldiers se déroule pendant le service dAdrian Cronauer au Vietnam décrit dans Good Morning, Vietnam.

Casualties of War nous emmène en 1966, racontant une histoire vraie rapportée par Daniel Lang dans The New Yorker en 1969. Michael J Fox joue Max Eriksson, une "cerise" au Vietnam qui rejoint une équipe pour se diriger vers la colline 192. Chef déquipe Squad Meserve, joué par un puissant Sean Penn, a dautres idées pour la mission, kidnapper une fille vietnamienne à emmener avec eux pour un peu de "R&R". Cest un conte obsédant, dépeignant leffondrement de toute sorte de normes morales et le conflit entre camarades qui sensuit. Le film de 1989 du réalisateur Brian De Palma sinspire de nombreux fils que nous voyons à travers les films vietnamiens, en particulier la déshumanisation des Vietnamiens reflétée dans les indications géographiques américaines. Méfiez-vous de lapparence de Dale Dye, qui joue également dans Platoon et Born le 4 juillet.

Rescue Dawn raconte lhistoire de Dieter Dengler (Christian Bale), un pilote de lUS Navy abattu lors dune mission dopérations noires au Laos. Réalisé par Werner Herzog, le film de 2006 est basé sur lexpérience de la vie réelle de Dengler à travers son temps en captivité, lévasion et le sauvetage éventuel. Situé en 1966, Dengler est détenu en captivité avec quelques autres prisonniers de guerre et le film évoque le désespoir et lingéniosité des prisonniers, reflétant la jungle comme le véritable ennemi. Le personnage de Bale devient plus admirable à travers le film, et les fans de trivia apprécieront le fait que les acteurs ont perdu du poids avant le début du tournage pour obtenir le look émacié, avant de revenir à plein poids pour tourner les scènes douverture.

Le peloton dOliver Stone est la pièce maîtresse du genre cinématographique vietnamien. Lancé à la critique en 1986, il est basé sur les propres expériences de Stone au Vietnam. Le soldat Chris Taylor de Charlie Sheen est impliqué dans le conflit entre le sergent Barnes (Tom Berenger) et le sergent Elias Grodin (Willem Dafoe), qui diffèrent dans leur approche de la façon dont la guerre doit être menée. Le peloton saisit la moralité glissante de la guerre, sattaquant à la libération que les soldats recherchent de la pression quils subissent, aboutissant à une bataille basée sur loffensive du Nouvel An de 1968. La caractérisation et les performances sont une classe de maître, ce qui en fait lune des plus importantes Le Vietnam filme là-bas.

Full Metal Jacket nous ramène sur le terrain dentraînement, avec le sergent dartillerie Hartman de R. Lee Ermy instruisant les marines alors quils se préparent pour la guerre au Vietnam. Le film, basé sur le roman de Gustav Hasford The Short-Timers, se divise parfaitement en deux moitiés, à Parris Island pour la formation USMC et au Vietnam pour la seconde moitié, au moment de loffensive du Têt en 1968. Le film de Stanley Kubrick de 1986 est le plus remarquable pour son scénario, le bagoutage institutionnalisé dErmy (en grande partie ad lib de ses propres expériences en tant que sergent instructeur) contre la «normalité» de Joker Davis (Matthew Modine) qui apparaît comme beaucoup plus fondé; vous ne pouvez pas vous empêcher de rire au dialogue. Full Metal Jacket vous emmène dans un endroit sombre, mais vous laissera un sourire sur votre visage.

Hamburger Hill voit le 101 Airborne attaquer la colline 937, dans ce qui fut une vague coûteuse et brutale de 11 assauts contre les Nord-Vietnamiens, en 1969. Le coût humain des deux côtés est sévère, les combats devenant de plus en plus désespérés, tout en devant faire face à des choses comme les averses torrentielles qui transforment la colline en ce qui est effectivement une coulée de boue. Hamburger Hill na pas les honneurs des films vietnamiens quil a suivis - Peloton et Full Metal Jacket - mais il raconte une histoire importante: malgré le sacrifice, Hill 937 na pas eu de réelle importance stratégique et a été abandonnée peu de temps après la victoire américaine. Entre les combats brutaux, le film commente la vision de la guerre dans le pays dorigine ainsi que la discrimination raciale, encore une fois un thème commun de ces films, enchevêtrés dans la révolution culturelle de la fin des années 1960.

Apocalypse Now est lun des films phares du Vietnam, mais il est assez difficile à placer dans la chronologie, car il est en fait basé sur Heart of Darkness de Joseph Conrad. Apocalypse Now suit Martin Sheen en tant que capitaine Benjamin Willard pour retrouver le colonel voyou Walter Kurtz, joué par Marlon Brando. Ce qui caractérise Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, cest le chaos que Willard rencontre dans sa quête, qui semble se retrouver dans les dernières étapes de la guerre. De lemblématique assaut aérien Ride of the Valkyries à Kurtz face cachée, vous ne pouvez pas vous empêcher dêtre saisi par ce chef-dœuvre de 1979. On pense que le personnage de Kurtz sappuie sur le vrai Tony Poe, un agent de la CIA qui a dirigé une armée secrète du Laos pendant la guerre du Vietnam.

Tigerland, de Joel Schumacher, se déroule en 1971, et regarde le Vietnam dun dernier point de vue que beaucoup dautres dans le genre. Il est basé sur la propre expérience du scénariste - Ross Klavan - à Tigerland, en sappuyant sur de vrais personnages pour créer ceux du film. Il est centré sur lentraînement de linfanterie américaine à Fort Polk, préparant des grognements pour aller au Vietnam. Un jeune Colin Farrell joue le soldat Bozz, qui présente un problème particulier pour le personnel de formation. La négativité entourant la guerre est omniprésente, avec un réel pessimisme; Bien que la camaraderie que nous avons vue dans dautres films persiste, elle revisite également la division et lintimidation, tirant parti du stéréotype de lentraînement vu dans Full Metal Jacket.

Né dans la trilogie vietnamienne dOliver Stone, Born on the Fourth of July est peut-être le film le plus émouvant de cette liste. Il retrace la vie de Ron Kovic, des rêves denfance américains au Vietnam, des blessures, des expériences dun hôpital pour anciens combattants jusquà la campagne contre la guerre. Cest facilement la performance la plus percutante de Tom Cruise, soutenue par des visages familiers - Tom Berenger et Willem Dafoe - jouant des personnages très différents de Platoon. Né le 4 juillet aborde la notion de patriotisme, le sentiment anti-guerre de la patrie et le mouvement des droits civiques. Il est difficile de ne pas être ému par lhistoire, qui tombe naturellement vers la fin de la liste de surveillance du Vietnam, bien que le combat du Vietnam lui-même ait lieu en 1967.

Le Deer Hunter suit lhistoire de trois amis - joués par Robert De Niro, Christopher Walken et John Savage - de la métallurgie en Pennsylvanie aux combats au Vietnam. Cest une adaptation de Lhomme qui est venu jouer, une histoire sur Las Vegas et la roulette russe, utilisant le Vietnam comme cadre, plutôt que dêtre lié à tout ce qui se serait passé au Vietnam. En ce sens, il sagit moins dun film sur la guerre du Vietnam que de lhistoire de ces trois amis; en effet, il y a plus dune heure dhistoire avant darriver au Vietnam. Mais en termes de chronologie du Vietnam, la fin du film voit Mike Vronsky (De Niro) retourner au Vietnam pendant la chute de Saigon en 1975, pour retrouver leur ami disparu (Walken). Il y a des performances puissantes de Walken et De Niro qui font vraiment le film, bien que certains puissent le trouver un peu lourd par rapport aux normes modernes.

Voici lordre chronologique de nombreux grands films de la guerre du Vietnam. Certains - comme ceux de la fin - sétendent sur une période allant de la guerre au retour au pays, cest pourquoi nous les avons mis à la fin. Sinon, lordre est basé sur lannée des événements quils représentent.

La liste complète ne sera pas du goût de tous. En effet, certains des films plus anciens comme The Deer Hunter et Apocalypse Now peuvent être un peu lents. Ces films des années 1970 prennent beaucoup plus de temps pour arriver nimporte où et bien que la récompense soit quelques scènes vraiment puissantes, pour certains téléspectateurs, vous voudrez peut-être simplement passer à laction.

Nous avons donc réduit la sélection et ignoré le calendrier pour présenter une commande de films vietnamiens uniquement destinée au divertissement de laction militaire:

En dehors du cinéma, il y a dautres domaines que vous voudrez peut-être explorer.

Bien quil existe de nombreux documentaires, nous vous recommandons de vous plonger dans le documentaire de Ken Burns et Lynn Novick The Vietnam War - disponible sur Netflix. Ce documentaire est épique à part entière, avec une portée et une couverture que peu dautres abordent. Il y a 10 épisodes, qui durent plus dune heure chacun, suivant la chronologie de la défaite française jusquà la chute de Saigon - lintégralité de la participation américaine. Il se situe dans le contexte du paysage politique et culturel changeant des États-Unis dans les années 1960 et 70 et mérite les distinctions quil a gagnées, il est passionnant.

Tour of Duty était une série télévisée de 1987 à 1990 émergeant de la même époque que la plupart des grands films vietnamiens, comme Platoon et Full Metal Jacket. Alors que Tour of Duty na duré que trois ans, la sensation de cette série télévisée reflète une grande partie de ce que vous voyez ailleurs, le plus mémorable pour lutilisation si Painting Black des Rolling Stones comme thème. La série CBS suit la vie du deuxième peloton, la société Bravo, à partir de 1967. Les fans de Trivia seront heureux de savoir que le tournage des deuxième et troisième séries a utilisé lancien ensemble de M * A * S * H, la comédie médicale de la guerre de Corée. séries.