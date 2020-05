Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Spider-Man nest pas seulement un super-héros de bande dessinée; cest un réseau complexe dhistoires, de redémarrages et dunivers, ce qui en fait une franchise difficile à revisiter dans nimporte quel ordre.

Par exemple, le web-slinger a été interprété par plusieurs acteurs - plus récemment par Tom Holland. Et les droits de Spider-Man appartiennent à Sony, qui la prêté à Marvel, propriété de Disney, pour certains films de Marvel Cinematic Universe.

Sony continue également de produire ses propres films «Spider-Verse», comme Venom en 2018. Il y a aussi une suite Venom et un autre film autonome prévu pour 2021. Ceux-ci ne feront pas partie du MCU de Disney. Bien que nous ne soyons pas tout à fait sûr de la façon dont tout cela se déroulera, une bande dessinée récente de Venom jette potentiellement les bases de la façon dont le symbiote extraterrestre de Tom Hardy pourrait rejoindre le MCU.

Noublions pas que Marvel a fait appel à Sam Raimi pour réaliser le prochain film Doctor Strange dans le multivers de la folie. Raimi, si vous ne le saviez pas, a réalisé les trois films de Tobey Macguire Spider-Man du début des années 2000, incitant à la spéculation que Peter Parker de Macguire pourrait réapparaître dans la suite de Doctor Strange qui est censée concerner la réalité.

Cest donc un moment fantastique pour revoir Spider-Man si vous voulez tout savoir sur le MCU ou simplement en savoir plus sur le Spider-Verse, qui se compose de trois films Tobey Macguire, deux films Andrew Garfield, deux films Tom Holland ( ainsi que les trois films MCU dans lesquels il est apparu sous le nom de Spider-Man), Venom et le hit danimation 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Au bas de ce guide, vous trouverez une version à liste à puces sans spoiler.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Un succès surprise qui a rapporté plus de 375 millions de dollars au box-office américain, ce long métrage danimation est réalisé par Bob Persichetti. Il montre un personnage nommé Miles Morales (exprimé par Shameik Moore) mordu par une araignée radioactive et développant des pouvoirs similaires à ceux de Peter Parker dans les précédents films Spider-Man. En fait, Morales rencontre bientôt dautres personnes qui ont des pouvoirs semblables à des araignées.

Into the Spider-Verse a remporté le prix du meilleur film danimation aux 91e Academy Awards. Nous vous recommandons de commencer par ce film car il montre plusieurs versions de Spider-People venant de plusieurs univers, ce que certains fans pensent quil se passe dans le Spider-Verse.

Bien avant Marvel et The Avengers et le MCU, ce film de 2002 était ce que les films de super-héros espéraient être - des succès avec une grande histoire. Réalisé par Sam Raimi, le film suit le jeune Peter Parker (joué par Tobey Macguire) alors quil développe une super vitesse, une force et la capacité de produire des toiles et de coller aux murs après avoir été mordu par une araignée génétiquement améliorée. Le film met également en vedette Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson et Willem Dafoe dans le rôle du méchant Green Goblin.

Lune des suites de super-héros les plus appréciées voit Tobey MacGuire revenir pour affronter son mentor Otto Octavius, qui sest transformé en docteur Octopus à la suite dune expérience qui a mal tourné. Pour compliquer la tâche de Parker cette fois-ci, ses pouvoirs lui font défaut et sa relation avec Mary Jane est sur les rochers. Sam Raimi est également revenu pour réaliser ce film.

Le dernier film de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi est le plus décevant. Il voit la plupart des principaux acteurs de la série revenir, tels que Macguire comme Peter Parker, Dunst comme Mary Jane et James Franco comme Harry Osborne. Mais, cette fois, Spider-Man est contraint daffronter deux ennemis: le dangereux symbiote Venom, qui sest attaché à son collègue journaliste Eddie Brock (Topher Grace); et Flint Marko, un petit voyou qui a joué un rôle dans la mort de loncle de Peter, Ben.

Sony a redémarré la franchise Spider-Man en 2012, mais avec Andrew Garfield dans le rôle principal de Peter Parker et Emma Stone comme son amour Gwen Stacey. Le film voit Parker découvrir certaines des recherches de son père décédé sur un moyen pour les humains de repousser les membres perdus. Peter remet ces notes à lancien partenaire de son père, Curt Conners (joué Rhys Ifans), qui utilise les nouvelles informations pour tenter une expérience dangereuse.

Garfield revient jouer Parker, tandis que Jamie Foxx incarne le méchant Electro. Non seulement Peter combat Electro dans ce film, mais il doit affronter son ami malade en phase terminale Harry Osborne, qui croit que le sang de Spider-Man pourrait détenir la clé pour le guérir. Après le succès du premier film, Sony a fait de grands projets pour étoffer lunivers de Spider-Man, y compris des retombées centrées sur Venom et The Sinister Six. Cependant, The Amazing Spider-Man 2 était une telle bombe que la plupart de ces plans ont été annulés.

Après leffondrement de son propre univers Spider-Man, Sony a accepté de laisser le personnage de Spider-Man utilisé par Marvel dans le MCU. Cela a conduit au début de Tom Holland en tant que Peter Parker dans Civil War. Lorsque Captain America (joué par Chris Evans) et Tony Stark (joué par Robert Downey Jr) tombent sur les côtés opposés dun débat sur le contrôle gouvernemental des surhumains, ils recrutent leurs propres équipes pour saffronter, conduisant Tony à visiter lappartement de Peter à New York Ville.

Après son aventure avec Tony Stark (joué par Robert Downey Jr), le Hollandais Peter Parker revient à la maison avec sa tante May (jouée par Marisa Tomei). Cependant, avec ce goût de la vie des Avengers, Parker continue de lutter contre la criminalité dans son quartier, ce qui lamène à affronter Adrian Toomes (joué par Michael Keaton), un ancien travailleur de la construction qui vend des armes récupérées de la bataille de New York à le premier film des Avengers.

Dans la troisième entrée de Spider-Man dans le MCU, Tom Holland nous a donné lun des moments les plus déchirants de la série de films 20+, lorsque nous voyons le sort de Peter Parker après le claquement. Nous pouvons également voir Spider-Man se battre dans larmure "Iron Spider", qui est essentiellement une combinaison Iron Man conçue pour Spider-Man.

Bien que Spider-Man ne figure pas une tonne dans Endgame, cet épisode des Avengers est important pour lavenir du MCU et de Spiderman, car il définit Peter Parker comme le futur futur leader potentiel des Avengers. Tom Holland livre également un autre coup sec lorsque son mentor, Tony Stark, fait le sacrifice ultime.

Le premier film MCU post-Endgame, Spider-Man: loin de chez soi, montre Peter Parker des Pays-Bas face aux retombées de la mort de son idole et mentor, Tony Stark. Lors dune excursion en Europe, Parker est contacté par Nick Fury (joué par Samuel L Jackson), qui veut quil soit lun des leaders des Avengers. Alors que Parker est initialement hésitant, il trouve un autre mentor pour laider à travers le processus sous la forme de Mysterio (joué par Jake Gyllenhaal).

Sony a enfin commencé à étendre lunivers Spider-Man avec Venom de 2018. Il suit lhistoire du journaliste dinvestigation Eddie Brock (joué par Tom Hardy) alors quil découvre des essais contraires à léthique - menés par la société Life Foundation - sur des symbiotes extraterrestres trouvés dans lespace. Lorsque Brock fait irruption dans le laboratoire de la Fondation, lun des symbiotes se lie avec lui et devient Venom.

Remarque: Parce quil ny a pas dapparence de Spider-Man dans Venom, ce film est facultatif. Cependant, finalement (et probablement), Venom et Spider-Man se rencontreront dans un futur film Spider-Verse.

