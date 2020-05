Quest-ce que HDMI eARC? Pourquoi est-il différent de HDMI ARC?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous avez peut-être vu HDMI eARC répertorié comme lune des spécifications de votre nouveau téléviseur, récepteur AV ou système denceintes, mais quest-ce que cela signifie?

Nous expliquons ce que fait HDMI eARC et en quoi il diffère de HDMI ARC, que vous avez peut-être déjà vu comme un logo sur le kit de divertissement à domicile.

Avant de nous plonger spécifiquement dans eARC, nous expliquerons un peu plus sur HDMI ARC.

ARC signifie canal de retour audio, avec des appareils pris en charge capables dutiliser une connexion HDMI conventionnelle pour fournir et recevoir des canaux audio parallèlement à la vidéo, plutôt que de sappuyer sur une connexion audio numérique optique dédiée et distincte.

Un câble audio optique (TOSLINK) a une fonction: transmettre le son de votre téléviseur, par exemple, à un récepteur ou directement à un haut-parleur. Il est bon, propre et peut en aval plusieurs canaux audio vers votre appareil final.

Cependant, il est effectivement stupide et limité à la quantité de données quil peut transporter. En effet, il nest pas capable de transporter un son multicanal de haute qualité - tel que Dolby TrueHD et DTS: X - ni de transporter des pistes Dolby Atmos.

HDMI ARC, dautre part, nettoie non seulement votre gestion des câbles - ne nécessitant quun câble HDMI sortant de larrière de votre téléviseur - mais dispose également dune plus grande bande passante pour jouer. Certes, la sortie HDMI ARC standard est toujours limitée dans sa sortie, avec un maximum de 5,1 canaux audio compressés pouvant être diffusés du téléviseur à la barre de son, mais il présente dautres avantages.

Pour commencer, vous pouvez utiliser HDMI CEC, ce qui signifie que vous pouvez placer plusieurs télécommandes au profit de la seule - qui peut ensuite être utilisée pour contrôler automatiquement votre téléviseur et dautres appareils. De plus, HDMI ARC a une correction automatique de synchronisation labiale, qui peut être activée ou désactivée.

Maintenant sur HDMI eARC (canal de retour audio amélioré), qui va encore un peu plus loin. Il a une bande passante encore plus grande que lARC conventionnel, il peut donc diffuser les formats multicanaux plus complexes, tels que Dolby TrueHD, DTS: X et, plus particulièrement, Dolby Atmos.

Il convient de noter que HDMI ARC est compatible avec les ports HDMI 1.4 et supérieurs, tandis que HDMI eARC nest disponible que via les ports dotés de la dernière norme HDMI - HDMI 2.1.

La plupart des téléviseurs commercialisés au cours des dernières années offriront au moins une connexion HDMI ARC à larrière, ainsi que de nombreuses barres de son et récepteurs. Vous devez vérifier les spécifications dorigine de votre appareil ou vérifier à larrière de votre appareil.

De nombreux appareils étiquetent un port pour signifier quil est pris en charge - "HDMI IN - 2 (ARC)" ou similaire. Certains ensembles et appareils ont lARC activé sur tous les ports.

HDMI eARC nécessite cependant un port HDMI 2.1, il nest donc principalement pris en charge que par les téléviseurs et les appareils commercialisés au cours de la dernière année environ - à partir de la mi-2019.

Il y a une exception à la règle. Certaines fonctionnalités eARC fonctionnent via HDMI 2.0, si le fabricant a poussé le micrologiciel vers ses ensembles / récepteurs / haut-parleurs pour le prendre en charge.

Vous devez vérifier auprès de votre fabricant pour voir sil a un support supplémentaire. Mais, encore une fois, ce ne sera vraiment que sur les récepteurs et les téléviseurs à partir de 2019.

Tous les câbles HDMI ne seront pas compatibles avec eARC. Certains nont tout simplement pas la bande passante capable de transporter les canaux audio supplémentaires et dautres avantages, ainsi que la vidéo 4K HDR jusquà 120 images par seconde ou même la vidéo 8K.

La plupart des câbles "haute vitesse" sont très bien, tant quils prennent en charge "Ethernet".

Si vous êtes inquiet, il existe maintenant de nombreux câbles sur le marché qui prétendent être capables de transporter des capacités de 48 Gbit / s et donc eARC. Ils nont pas besoin dêtre chers non plus - avec des câbles compatibles Ultra High Speed eARC à prix raisonnable disponibles sur Amazon, par exemple.

