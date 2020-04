HBO Max vs HBO Now vs HBO Go: Quelle est la différence?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Pour une raison étrange, HBO pense quelle doit offrir trois services de streaming TV. Ils sappellent HBO Go, HBO Now et HBO Max, et ils sont tous distincts et pourtant similaires en même temps. Pour vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux, nous les opposons les uns aux autres dans ce guide rapide qui explique en quoi ils diffèrent en termes de prix, dappareils pris en charge et de contenu disponible à regarder.

HBO Go a été lancé en 2010. Il sagit dun service de streaming TV gratuit accessible aux personnes ayant acheté HBO en tant que chaîne premium via un fournisseur de câble ou de satellite. HBO Go propose du contenu original de la chaîne HBO, y compris des séries, des documentaires et des émissions spéciales, ainsi quune sélection de films. Il prend en charge la diffusion simultanée et nest disponible quaux États-Unis.

Quest-ce que HBO Go et comment le regardez-vous?

Vous pouvez utiliser HBO Go pour regarder toute la bibliothèque de HBO , y compris des séries à succès comme Game of Thrones, Sex in the City, Tchernobyl, Westworld, etc.

Il existe également une collection tournante de séries et de films acquis. Nous lavons utilisé pour regarder John Wick 3, Detective Pikachu, Us et les films Die Hard. La plupart des nouveaux films et émissions sont disponibles sur HBO Go en même temps quils sont diffusés à la télévision. Mais les émissions en cours faisant partie dune "série de téléréalité HBO" - comme Last Week Tonight avec John Oliver - ne sont pas disponibles lors de leur première. Au lieu de cela, ils sont ajoutés dans les 24 heures.

HBO Go noffre pas de contenu télévisé en direct ni de retransmission dévénements en temps réel.

HBO Go est inclus avec votre abonnement à la chaîne HBO, qui peut coûter de 5 $ à 20 $ par mois, selon votre fournisseur.

HBO Now fonctionne sur les appareils suivants : iPhone (5S et versions ultérieures), iPad (cinquième génération et versions ultérieures), Apple TV (deuxième génération et versions ultérieures), tablettes Amazon Fire (quatrième génération ou versions ultérieures), appareils Fire TV, Android téléphones et tablettes (exécutant la version 5 et ultérieure), les appareils Android TV (comme le Nvidia Shield), Chromecast, les téléviseurs intelligents de Sharp, Samsung et Sony Bravia, Roku (deuxième génération et versions ultérieures), PlayStation 4, Xbox One, TiVo et Mac et PC Windows 10 exécutant les navigateurs Web Chrome, Firefox, Edge, IE 11 et Safari.

Tout dabord, achetez un abonnement HBO auprès de votre fournisseur de télévision. Si vous navez pas dabonnement, accédez à HBO.com/ways-to-get. Ou, pour voir si votre fournisseur de télévision prend en charge HBO Go, accédez à play.HBOGO.com/login et vérifiez si votre fournisseur de télévision est répertorié. Une fois que vous êtes prêt, connectez-vous à HBOGO.com ou à lapplication HBO Go. Vous devrez choisir votre fournisseur de télévision et saisir les informations didentification de votre compte de fournisseur de télévision.

HBO Now a été lancé en 2015. Cest ce quon appelle un service de streaming TV «autonome» - principalement. car il ne nécessite pas dabonnement à la chaîne HBO via votre fournisseur de câble ou de satellite. Comme HBO Go, il propose du contenu original de la chaîne HBO aux côtés dune sélection de films. Il prend également en charge la diffusion simultanée et nest disponible quaux États-Unis.

HBO Now pratique: une véritable expérience de coupe de cordon

HBO Now offre exactement le même contenu que HBO Go , mais sans abonnement par câble requis. Vous obtenez des séries comme Big Little Lies, True Detective et The Wire, ainsi que des docuseries comme McMillions, et acquis des films et des émissions tels que The Lego Movie et Apocalypse Now. La plupart de ces trucs sont disponibles en même temps que leur première à la télévision - encore une fois, à lexception de "HBO reality series". Il ny a pas non plus doption TV en direct.

HBO coûte maintenant 14,99 $ par mois et peut facilement être annulé à tout moment.

HBO fonctionne désormais sur les appareils suivants : iPhone (5S et versions ultérieures), iPad (cinquième génération et versions ultérieures), Apple TV (deuxième génération et versions ultérieures), tablettes Amazon Fire (quatrième génération ou versions ultérieures), appareils Fire TV, Android téléphones et tablettes (exécutant la version 5 et supérieure), les appareils Android TV (comme le Nvidia Shield), Chromecast, les téléviseurs intelligents de Sharp, Samsung et Sony Bravia, Roku (deuxième génération et versions ultérieures), PlayStation 4, Xbox One et Mac et PC Windows 10 exécutant les navigateurs Web Chrome, Firefox, Edge, IE 11 et Safari.

Cest simple: allez sur HBONow.com/order et cliquez sur Commencer votre essai gratuit. Vous pouvez également le faire à partir de lapplication HBO Now ou via un fournisseur dabonnement numérique tel que Prime Video Channels dAmazon ou Hulu. Vous devrez créer un compte et fournir un mode de paiement. Pour plus dinformations sur la façon dobtenir HBO Now, y compris sur la façon de vous connecter à votre appareil, consultez cette page dassistance.

HBO Max a été qualifiée de «plate-forme» par Warner Media, propriétaire de HBO. Mais, comme HBO Now, cest un service de streaming TV "autonome" aux États-Unis qui ne nécessite pas de câble ou de satellite. Il proposera 10000 heures démissions et de films premium, y compris du contenu de la chaîne HBO, ainsi que des originaux appelés Max Originals et de la programmation dautres marques de WarnerMedia (comme DC Universe et Cartoon Network).

HBO Max comprendra l intégralité de HBO, une programmation originale (Max Originals), une collection de séries et de films acquis, et du contenu des marques et bibliothèques de WarnerMedia, notamment Warner Bros., New Line Cinema, DC, CNN, Turner, Looney Tunes, etc. . Certains des grands titres incluent Game of Thrones, Sex and the City, Friends, The Big Bang Theory, Pretty Little Liars et The Fresh Prince.

HBO Max coûtera 14,99 $ par mois lors de son lancement en mai. Les abonnés actuels de HBO Now auront accès gratuitement à HBO Max.

WarnerMedia a déclaré que HBO Max serait disponible "sur de nombreux appareils populaires", y compris les téléphones, les tablettes, les navigateurs Mac et PC, les lecteurs multimédias et les consoles de jeux. Vérifiez ici pour voir la liste complète de compatibilité une fois que HBO Max sera lancé.

HBO Max sera disponible sur HBOMax.com . Les abonnés HBO Now facturés directement via HBO ou Apple et Google auront un accès instantané à HBO Max lors de son lancement sans frais supplémentaires. Pour savoir où votre abonnement HBO Now est facturé, consultez cette page dassistance.

Les abonnés HBO qui obtiennent HBO via AT&T TV, DirecTV, AT&T U-Verse ou Spectrum auront accès gratuitement à HBO Max.

WarnerMedia a déclaré que vous pourrez également vous inscrire via AT&T, DirecTV, AT&T U-Verse, Spectrum, YouTube TV, Apple et Google Play.

Voici votre arbre de décision: vous abonnez-vous à HBO via un fournisseur de télévision? Utilisez ensuite HBO Go. Êtes-vous un coupe-cordon? Inscrivez-vous à HBO Max lors de son lancement en mai; il a tous HBO - comme HBO Go et HBO Now offrent tous les deux - mais il ne nécessite pas dabonnement par câble ou satellite et a du contenu supplémentaire de la large gamme de marques de WarnerMedia. Cest de loin la meilleure affaire si vous navez pas déjà la chaîne HBO.

Si vous voulez diffuser du contenu HBO très instantanément, mais ne voulez pas attendre HBO Max ou acheter la chaîne HBO pour utiliser HBO Go, alors obtenez HBO Now pour le moment. Lorsque HBO Max sera disponible, vous aurez de toute façon un accès instantané et cela ne vous coûtera pas un centime de plus.