Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

The Last Dance, les docuseries dESPN sur Micheal Jordan et les Chicago Bulls, est le documentaire le plus demandé à regarder en ce moment, battant même Tiger King, un hit fracassant de Netflix, selon les données de piratage et les tendances sur les réseaux sociaux.

Si vous êtes comme nous, vous ne pouvez pas attendre la fin des prochains épisodes. Que vous soyez un vieux fan revivant les exploits de GOAT ou un nouveau fan qui veut apprendre tout ce que vous pouvez sur les légendes de la NBA, ce documentaire est devenu la télévision incontournable. Il est diffusé sur ESPN aux États-Unis, tandis que Netflix détient les droits de The Last Dance à létranger (il sera diffusé aux États-Unis cet été).

ESPN publie deux épisodes par semaine, et toute la série limitée se compose de 10 épisodes. Nous vous recommandons de le regarder avec Twitter ouvert sur votre téléphone, car, comme le Tiger King, il a inspiré un contenu de meme assez hilarant. Cela est en partie dû à la grande distribution de personnages (joueurs de la NBA) et à leurs commentaires colorés via un mélange de séquences vintage et dinterviews récentes.

Vous pouvez voir MJ dans les coulisses pleurer son premier trophée de championnat NBA en 1991, épissé avec des hot-prises de ses contemporains, tels que Dennis Rodman et Scottie Pippen. En fait, beaucoup de ces joueurs jouent dans dautres documentaires et films incroyables que vous devriez regarder ensuite. Nous en avons rassemblé quelques-uns pour ceux dentre vous qui aiment The Last Dance et qui veulent en voir plus.

Le stage de 18 mois de Michael Jordan en tant que joueur de baseball des ligues mineures sera inévitablement couvert dans The Last Dance (nous ne sommes quà deux semaines de la série à ce stade). Ce documentaire dune heure est rempli dimages en coulisses de Jordan dans le système des ligues mineures des White Sox de Chicago. Il se concentre également sur la mort du père de Michael, ce qui, selon certains, la poussé à jouer au baseball.

Peut-être la chose la plus intéressante à regarder dans The Last Dance est de savoir comment Michael Jordan a été discuté et traité bien avant de devenir lun des plus grands athlètes de tous les temps. Si vous êtes daccord, ce documentaire de 1990 - sorti avant que MJ ne remporte un ring - montre comment même alors il était regardé et vénéré parmi ses pairs. Mieux encore, il existe actuellement une copie à regarder sur YouTube.

Cet épisode des docuseries ESPN Sportscentury relate la carrière de Michael Jordan immédiatement après sa dernière retraite en 2003 et propose des interviews recyclées de The Last Dance. Lépisode est également disponible en ligne via YouTube.

Les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston ont lune des plus grandes rivalités sportives, et cétait à son apogée au moment où Michael entrait dans la ligue. Cette série documentaire montre la montée du Larry Bird du Celtic et du Magic Johnson du Laker - les deux joueurs auxquels Jordan se comparerait alors quil travaillait dur pour devenir le joueur le plus dominant de la NBA.

Lors du premier voyage de Michael Jordan en finale de la NBA, il a joué les Magic Johnsons Lakers. Cette finale des Bulls et des Lakers aurait pu être un aperçu dune version des années 90 de la rivalité Celtics / Lakers. Cependant, il a déraillé des mois plus tard, lorsque Magic Johnson a annoncé quil était séropositif et a ensuite pris sa retraite de la NBA après la saison. Ce documentaire se concentre sur toute cette saga.

Le principal antagoniste, au moins dans les premières années, de la carrière de Michael Jordan est documenté dans ce 30 pour 30 dESPN. Elle fait suite à la construction des champions du monde de Detroit Pistons en 1989 et 1990. Ces deux équipes seraient parmi les dernières à avoir battu Michael Jordan en séries éliminatoires.

Dennis Rodman obtient beaucoup de son propre temps décran dans The Last Dance, mais si vous voulez voir la trame de fond complète sur le seul membre des Bulls des années 90 - et peut-être américain - à se lier damitié avec le dictateur de la Corée du Nord, alors cest le documentaire pour vous . Cest essentiellement son histoire de vie.

Cela pourrait surprendre les jeunes fans de la NBA dapprendre que Shaquille ONeal a commencé sa carrière dans léquipe dOrlando Magic avec une autre jeune superstar, Penny Hardaway. Ce document montre la construction dune jeune équipe avec des éclairs de grandeur - comme lorsquils ont vaincu Michael Jordan lors des séries éliminatoires de 1995 - avant que les murs ne seffondrent.

Ce documentaire raconte une époque mythique où les Knicks de New York nétaient pas seulement une franchise compétente mais un concurrent de championnat éternel. De 1970 à 1973, les Knicks se sont rendus à trois des quatre finales et ont remporté deux championnats, avec le futur entraîneur-chef des Chicago Bulls, Phil Jackson, comme lun des rouages clés de léquipe.

Reggie Miller était lun des basketteurs que Michael Jordan et les Chicago Bulls affrontaient régulièrement en séries éliminatoires. Mais cette série documentaire suit la rivalité entre Miller et les Knicks.

En finale de 1993, les Bulls se sont affrontés contre Charles Barkley et les Phoenix Suns. Ce documentaire de 30 pour 30 raconte lhistoire de lentraîneur-chef de cette équipe de Phoenix, Paul Westphal, et comment son influence a changé le basket-ball et la façon dont il est joué.

Peut-être tout aussi important que toute réalisation quil a eue dans la NBA est le moment où Michael Jordan (avec laide de Bill Murray) a battu les Mon Stars, aidant les Looney Toons à éviter une vie de servitude sur Moron Mountain et à rendre les talents volés dautres superstars de la NBA .

Alors regardez : Si vous aimez Tiger King, regardez ces émissions ensuite.