Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

NBCUniversal a révélé que la sortie de location à domicile de Trolls World Tour était un succès sans réserve. Il a fait 100 millions de dollars au cours de ses trois premières semaines aux États-Unis seulement - plus que le film Trolls original dans les cinémas.

Et, cela a incité le patron du studio à promettre de nouvelles versions de vidéo à la demande (PVOD) premium à domicile et à jour à lavenir.

Cependant, ses commentaires ont détraqué au moins une chaîne de théâtre dans le mauvais sens. AMC a déclaré que si de tels plans devaient aller de lavant, elle interdirait les films Universal à ses plus de 1000 cinémas à travers le monde.

"Les résultats de Trolls World Tour ont dépassé nos attentes et démontré la viabilité du PVOD", a expliqué le chef de NBCUniversal, Jeff Shell, au Wall Street Journal. "Dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats."

Le PDG dAMC, Adam Aron, a répondu avec colère dans une lettre ouverte au studio: "Cest décevant pour nous, mais les commentaires de Jeff concernant les actions et les intentions unilatérales dUniversal ne nous ont laissé aucun choix", écrit-il.

"En vigueur immédiatement, AMC ne diffusera plus de films Universal dans aucun de nos cinémas aux États-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient."

Cest un coup de feu à lavant du studio qui pourrait avoir des ramifications majeures à ses sorties de films à lavenir.

Il sera intéressant de voir comment il se développera dans les semaines et les mois à venir, dautant plus que nous approchons de la fin du verrouillage et que les cinémas commencent à rouvrir.

My Take by Stuart Miles Fondateur et PDG de Pocket-lint

La boîte de Pandore sest ouverte et le monde ne sera plus jamais le même. Daccord, cest probablement un peu dramatique, mais il savère que lorsque vous demandez aux gens de payer plus cher un film pour le louer à la maison plus tôt que dhabitude, ils sont plus quheureux de le faire. Surtout quand ils ne peuvent pas aller au cinéma parce que cest fermé.

Engrangeant environ 100 millions de dollars au cours de ses trois premières semaines aux États-Unis seulement, Trolls World Tour a fait comprendre à Universal quil naurait peut-être pas besoin de cinémas autant quil le pensait. Cela, comme vous pouvez limaginer, comme des chaînes de théâtre enragées aux États-Unis, en particulier AMC. Il a déclaré que si NBCUinversal sattend à faire de même en dehors du verrouillage, il peut oublier de montrer ses films dans nimporte quel cinéma AMC à lavenir. Aie.

Mais cest un gros pari, surtout quand Universal a le prochain film de la franchise Fast & Furious, Minions: The Rise of Gru, Sing 2 et Jurassic World: Dominion dont la sortie est prévue pour lannée prochaine. Cependant, il est clairement destiné à être un coup de semonce pour ceux qui envisagent des films similaires - Disney renonce à une sortie cinématographique dArtemis Fowl en faveur de le mettre directement sur Disney +, par exemple.

Cela pourrait entraîner un changement sismique dans le fonctionnement de lindustrie cinématographique, même après la levée des blocages. Le monde change et, pour certains, il change pour toujours.

En plus de Trolls World Tour, Universal a rendu plusieurs autres films disponibles sur les plateformes numériques pendant ce verrouillage, y compris The Invisible Man, Emma, The Hunt et Military Wives.

Ce nest pas le seul studio à avoir diffusé ses sorties cinématographiques tôt, Sony Pictures a également sorti Bloodshot sous forme numérique avec Vin Diesel après la fermeture des cinémas aux États-Unis et au Royaume-Uni.