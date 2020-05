Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cest plutôt cool que deux des monstres les plus emblématiques du cinéma partagent le même univers cinématographique.

Grâce aux films Alien vs Predator, les franchises Alien et Predator ont convergé pour se dérouler dans la même chronologie. Maintenant, il y a 12 films au total à regarder - si vous avez envie de revisiter ce qui est connu comme lunivers extraterrestre - dont le plus ancien est le classique Alien de Ridley Scott en 1979, qui se déroule en 2122. Cependant, le premier film, chronologiquement, est le premier Predator , a fixé lannée de sa création: 1987.

Pour rendre les choses encore plus compliquées, les créateurs de ces films ont planté des œufs de Pâques dans dautres films. Couplé aux théories en ligne, cela a abouti à linclusion de Blade Runner dans lunivers extraterrestre. (Il partage le même réalisateur que Alien, Ridley Scott.) Pour vous aider à donner un sens à la chronologie Alien-Predator, nous avons mis tous les films dans lordre chronologique, avec Blade Runner en bonus.

Suivez notre guide ci-dessous et vous regarderez les événements de lUnivers extraterrestre tels quils se sont produits. Au bas de cet article, vous trouverez une version à liste à puces sans spoiler de ce guide, ainsi que des commandes de montres supplémentaires sans spoilers.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Alan "Dutch" Schaefer (joué par Arnold Schwarzenegger) et son équipe de soldats délite sont envoyés en mission pour sauver des otages dune jungle dAmérique centrale. Peu après latterrissage, léquipe rencontre des preuves que la mission nest pas tout ce quelle semble. En fait, ce sont eux qui sont chassés par un étranger Predator.

Carl Weathers joue le rôle de lami des Néerlandais, Dillon. Et John McTiernan a réalisé le film.

Cette suite Predator a échangé dans les jungles pour les gratte-ciel de Los Angeles. Danny Glover incarne Michael R Harrigan, un lieutenant du LAPD qui lutte contre les cartels de la drogue en guerre. La querelle fortement armée entre les cartels et la police attire lattention dun prédateur à la recherche de nouvelles proies. Lorsque Harrigan commence à soupçonner que quelque chose hors de ce monde assassine des membres de gangs, il rencontre lagent spécial Peter Keyes (joué par Gary Busey), qui dirige un groupe de travail spécial du gouvernement dans lespoir de capturer le prédateur.

Stephen Hopkins a réalisé Predator 2.

Lorsquun satellite découvre une signature thermique sous la glace de lAntarctique, le propriétaire de la Weyland Corporation, Charles Bishop Weyland (joué par Lance Henriksen), rassemble une équipe pour enquêter. Il est dirigé par un guide nommé Alexa Woods (joué par Sanaa Lathan). Une fois sur place, léquipe découvre une pyramide sous la glace construite par une civilisation extraterrestre inconnue.

Paul WS Anderson a réalisé Alien vs Predator.

Cette suite dAlien vs Predator reprend directement après les événements du film de 2004: nous voyons un vaisseau spatial Predator transportant un crash hybride Alien-Predator dans le Colorado juste au moment où Dallas Howard (joué par Steven Pasquale) revient pour retrouver son jeune frère Ricky ( Johnny Lewis). Le navire libère le Predalien dans la ville, avec des extraterrestres facehugger, qui créent plus de Xenomorph (Aliens). Si cela ne suffisait pas, le dernier Predator survivant appelle des renforts.

Greg et Colin Strause ont réalisé cet épisode.

Un navire Predator sécrase et un Predator survivant attaque une équipe de larmée américaine au milieu dune mission de sauvetage. Le sniper de larmée Quinn McKenna (joué par Boyd Holbrook) met le monstre extraterrestre hors détat de nuire, mais bientôt lui et le Predator sont placés en garde à vue par le gouvernement américain et lagent spécial Will Traeger (joué par Sterling K Brown).

Shane Black, qui a joué dans le Predator original en tant que Hawkins, a réalisé ce film.

Un groupe de personnes, dont un soldat de Spetnaz, un tireur délite des Forces de défense israéliennes, plusieurs responsables du cartel de la drogue et un détenu du couloir de la mort, sont dirigés par un mystérieux soldat nommé Royce (joué par Adrien Brody) à travers une jungle, quils ont parachuté alors quils étaient inconscients. Bientôt, le groupe se retrouve chassé par deux groupes de prédateurs différents.

Nimrod Antal a réalisé Predators.

La scène douverture de Prometheus de Ridley Scott montre la race extraterrestre (connue sous le nom dIngénieurs) semant la vie sur Terre avant de passer à lannée 2089. Là, une découverte des archéologues Elizabeth Shaw (jouée par Noomi Rapace) et Charlie Holloway (jouée par Logan Marshall- Vert) conduit la Weyland Corporation à envoyer le duo sur une enquête sur la planète LV-223. Guy Pearce joue Peter Weyland dans ce film. Il est le fils de Charles Bishop Weyland dans Alien vs Predator.

Lis Anna-Langston a réalisé Prometheus.

Situé 11 ans après Prométhée en 2104, The Covenant est un navire de colonisation dirigé vers Origae-6 lorsquil subit des dommages causés par une onde de choc, forçant landroïde Walter du navire (joué par Michael Fassbender) à réveiller les membres déquipage humains. Lors de la réparation du navire, léquipage découvre la transmission dune voix humaine depuis une planète habitable voisine. Fassbender joue non seulement Walter mais aussi landroïde de Peter Weyland, David, de Prométhée.

Ridley Scott est retourné à la série Alien pour diriger Covenant.

Cest en fait le film le plus ancien de toute cette liste (et probablement le meilleur), mais il est le père dans la chronologie dAlien Universe. En 2122, léquipage du Nostromo est sur le chemin du retour sur Terre lorsquil reçoit une transmission dune lune proche connue sous le nom de LV-426. Quand ils répondent à la balise, lofficier exécutif Kane (joué par John Hurt) est attaqué par un extraterrestre qui émerge dun cocon en forme doeuf. Ce film présente Ellen Ripley de Sigourney Weaver.

Alien est réalisé par Ridley Scott.

Ripley est réveillé de la stase après 57 ans de flottement dans lespace. La Weyland-Yutani Corporation rejette ses affirmations concernant la découverte du navire rempli doeufs Xenomorph sur LV-426 car la planète est maintenant le site dune colonie prospère connue sous le nom de Hadleys Hope. Cest jusquà ce quils perdent soudainement toute communication avec la colonie - à ce moment-là, ils demandent à Ripley de revenir en tant que consultant auprès dun groupe de marines. Le film met également en vedette Michael Biehn dans le rôle du caporal Dwayne Hicks et Bill Paxton dans le rôle du soldat Hudson.

Aliens est réalisé par James Cameron.

Immédiatement après Aliens, le navire transportant les survivants de Hadleys Hope prend feu. Une capsule de survie est éjectée et sécrase sur Fiorina 161, une planète carcérale peuplée de détenus violents. Le seul survivant est Ripley et un facehugger, qui sattache rapidement au chien dun détenu. Une fois adulte, le Xenomorph commence à se frayer un chemin à travers les prisonniers.

Ce film marque les débuts du réalisateur David Fincher.

Alien Resurrection voit un bond de 200 ans dans la chronologie à 2379. Les scientifiques à bord de lUSM Auriga ont cloné Ripley pour récolter lembryon dune reine xénomorphe. Bien sûr, la reine extraterrestre adulte séchappe avec laide dautres Xenomorphs cultivés en laboratoire, et cest à Ripley et à un groupe de mercenaires dont Wynona Ryder comme Annalee Call et Ron Pearlman comme Ron Johner.

Jean-Pierre Jeunet a réalisé cet épisode.

Voici quelques films vaguement liés à la chronologie Alien vs Predator.

Surveillez les prédateurs (2010)

Rick Deckard (joué par Harrison Ford) est un ancien policier qui a pris la profession de Blade Runner. Son travail consiste à traquer les humains synthétiques voyous connus sous le nom de réplicants. Son dernier cas est de financer et de retirer quatre réplicants Nexus-6 dirigés par Roy Batty (Rutger Hauer).

Le film se déroule en 2019, donc environ 100 ans avant les événements dAlien en 1979, mais Ridley Scott, le réalisateur des deux films, considère les films comme intrinsèquement liés, disant une fois dans le commentaire du réalisateur de Blade Runner:

«Ce monde pourrait facilement être la ville qui soutient léquipage qui sort dans Alien. Donc, en dautres termes, lorsque léquipage dAlien reviendra, ils pourraient aller dans cet endroit et aller dans un bar de la rue près de là où Deckard habite. Cest comme ça que jen ai pensé. »

Regardez après Blade Runner (1982)

Soldat est probablement le film le plus surprenant de cette liste. Il suit lhistoire dun groupe dorphelins, né en 1996 et élevé pour être des soldats parfaits. Un montage douverture montre le groupe à travers leur formation initiale et à travers 40 ans de combats sous la direction du Sgt. Todd 3465 (joué par Kurt Russell). Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que certaines des guerres dans lesquelles les soldats se battent sont les mêmes que celles du réplicier Roy Batty était un vétéran de Blade Runner. Lorsquun nouveau groupe de soldats génétiquement améliorés remplace le groupe de Todd, il se retrouve jeté sur une planète poubelle en train de vivre pour la première fois.

Soldier a été écrit par David Peoples, qui a co-écrit Blade Runner et a déclaré quil considérait les films comme se produisant dans le même univers, donc si nous comptons Blade Runne, nous devons également compter ce film.

Watch After Soldier (1998)

K (joué par Ryan Gosling), est un réplicateur Blade Runner. En mission, il découvre une boîte contenant les restes dun réplicant décédé lors dune césarienne, ce qui est inhabituel car les réplicants ne sont pas censés se reproduire. Lenquête qui sensuit révèle que le corps du réplicant est Rachael (joué par Sean Young), un réplicant spécial conçu par Eldon Tyrell, qui sest enfui avec Rick Deckard (joué par Harrison Ford) dans le Blade Runner original. Le film a été réalisé par Denis Villeneuve. En ce qui concerne les œufs de Pâques, gardez les yeux ouverts pour les réplicants dans des bocaux que K voit pendant quil est escorté à travers la Wallace Corporation. Ils ont une ressemblance sournoise avec les ingénieurs.

Regarder après la résurrection extraterrestre (1997)

Cette série télévisée de Joss Whedon et son long métrage sont également supposés faire partie de lunivers extraterrestre, bien que nous ne lappellerions pas exactement canon. La série se déroule en 2517, soit 138 ans après la résurrection extraterrestre et 200 ans après le reste des événements de lunivers. Il nest pas nécessaire de regarder plus loin que le premier épisode pour la connexion à lunivers extraterrestre. Lors dun combat aérien, vous obtenez une vue du hud dune des armes à bord du vaisseau spatial Serenity, où vous pouvez voir le logo de la société Weyland-Yutani dAlien.

Il sagit dune version du guide ci-dessus, avec des films de chronologie bonus / optionnels Alien Universe, mais sans spoilers.

Prédateur (1987)

Predator 2 (1990)

Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

Le prédateur (2018)

Prédateurs (2010)

En option: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Facultatif: soldat (1998)

soldat (1998) En option: Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049 (2017) Prométhée (2008)

Alien Covenant (2017)

Extraterrestre (1979)

Étrangers (1986)

Extraterrestre 3 (1992)

Résurrection extraterrestre (1997)

Facultatif: Firefly (2002 à 2003) et Serenity (2005)

Encore une fois, il sagit dune version du guide ci-dessus, mais sans spoilers et également dans lordre de leur première en salles ou à la télévision.

Extraterrestre (1979)

En option: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Étrangers (1986)

Prédateur (1987)

Predator 2 (1990)

Extraterrestre 3 (1992)

Résurrection extraterrestre (1997)

Facultatif: soldat (1998)

soldat (1998) Facultatif: Firefly (2002 à 2003)

Firefly (2002 à 2003) Facultatif: Serenity (2005)

Serenity (2005) Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

Prométhée (2008)

Prédateurs (2010)

Le prédateur (2018)

Alien Covenant (2017)

En option: Blade Runner 2049 (2017)

