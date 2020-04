Si vous aimez Tiger King, regardez ces émissions ensuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sil y a jamais eu une réussite à sortir du verrouillage, cest Tiger King - la série documentaire sur Netflix sur Joe Exotic, Carole Baskin et létrange histoire de possession de gros chats aux États-Unis qui prend une tournure très étrange.

Mais que faites-vous une fois que vous avez frappé tous les épisodes, y compris le plan supplémentaire avec lauto-distanciation à lesprit?

Nous avons rassemblé une liste dautres documentaires et séries décalés que vous aimerez peut-être aussi regarder, à travers plusieurs services de streaming, y compris Netflix (bien sûr), Now TV , Amazon Prime Video et BBC iPlayer.

Jespère que cela continuera à vous divertir (et, parfois, à être étonné) pendant le verrouillage.

Où: Netflix / BBC iPlayer

Netflix / BBC iPlayer Quand: Disponible maintenant

Également connu sous le nom de "Méfiez-vous du tigre" et disponible dans la section Louis Theroux sur Netflix sous le nom de S1: E14, ce documentaire dune heure par lun des meilleurs présentateurs / producteurs de la série docu du Royaume-Uni était la première fois que beaucoup ont eu un aperçu du vie de Joe Exotic. Il est antérieur aux événements de Tiger King de quelques années, il peut donc être considéré comme une préquelle idéale. Nous recommandons également à fond tous les autres documentaires de Louis Theroux sur Netflix et iPlayer - il y en a certainement beaucoup - en particulier "The Most Hated Family in America" et son suivi.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Avant Tiger King, Making a Murderer était la docuserie la plus partagée et la plus parlée disponible sur les services de streaming. Et, ce sera probablement à nouveau quand une troisième saison apparaîtra finalement, bien que cela soit encore loin compte tenu de la vitesse à laquelle le processus juridique semble évoluer. Ce qui est sûr, cependant, cest que les deux saisons actuellement disponibles sur Netflix rivalisent de visionnage - peu importe vos pensées sur la culpabilité de Steven Avery et Brendan Dassey.

Où: Amazon Video

Amazon Video Quand: Disponible pour acheter ou louer maintenant

Lacteur australien Damon Gameau a cherché à découvrir les dangers cachés possibles du sucre dans les aliments soi-disant "sains" en vivant essentiellement avec un régime dexclusion. Ce film documente lexpérience et ses changements sur son corps et ses humeurs. Cest sweeeeeet!

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Le Fyre Festival a été un désastre infâme en termes de marketing et dargent - regardez ce film incroyable pour découvrir pourquoi et à quel point il sest avéré être une catastrophe. Nous pensons que cest mieux que le doc sur Hulu, mais vous pouvez toujours regarder les deux pour vous faire votre propre opinion.

Où: maintenant TV / Sky Q

maintenant TV / Sky Q Quand: Disponible maintenant

Beaucoup se sont demandé ce qui est arrivé à lillusionniste britannique Dynamo après quil ait apparemment déposé la face de la Terre il y a quelques années. Cette série tripartite explique tout sur sa bataille contre la maladie de Crohn et son effondrement littéral, tout en documentant son retour le plus magique.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Comme Tiger King, Behind the Curve examine un coin de la société américaine qui se traduit souvent par des moments à couper le souffle. Cette fois, laccent est mis sur les "Terriens plats" - une communauté de théoriciens du complot aux vues similaires qui sont convaincus que la Terre est, en effet, plate.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Pas pour ceux qui ont une disposition délicate, Dont F ** k With Cats est une histoire vraie sur la communauté Internet qui a retrouvé laffiche dune série de vidéos en ligne dans lesquelles il torture et tue des animaux innocents. Cest parfois choquant, mais aussi incroyable de voir comment il a finalement été retrouvé et attrapé.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Une autre véritable histoire de crime, mais qui est plus bizarre que la plupart. Lorsque Brian Wells sest mis à voler une banque avec un explosif attaché autour de son cou, qui aurait pensé pourquoi et que se passerait-il ensuite?