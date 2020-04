Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque Netflix a abandonné The Defiant Ones - la trame documentaire en quatre parties axée sur les légendes du fondateur de Beats, le Dr Dre. et Jimmy Iovine - il a ouvert la porte à des perspectives rarement vues, couvrant le monde en évolution du hip hop au fil des ans.

Aussi merveilleux que soit ce documentaire, le hip hop regorge dhistoire et de culture - vous ne pouvez pas lexplorer en quatre heures. Donc, si vous creusez un peu plus profondément, il y a beaucoup dautres documentaires hip hop à regarder. Ici, nous rassemblons certains des meilleurs qui valent la peine dêtre recherchés.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Nous avons dabord regardé le documentaire de Shad Kabango et avons adoré quil remonte aux racines - là où le hip hop a vraiment commencé - interviewant certains des instigateurs de la scène.

Dune certaine manière, nous avons ensuite manqué que lémission sétende sur quatre saisons - dont la dernière est sortie en 2017, il ny a pas encore de mot sur une saison cinq - couvrant une grande variété dhistoire et de géographie. Du boeuf est / ouest, au sud, il explore la variété du hip hop aux États-Unis.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

"Le hip hop, cest être honnête". Cette série docu de Netflix explore `` 9 icônes - Nas & Dave East, Just Blaze, Rapsody, Logic, TI, G-Eazy, 2 Chainz, A Boogie With Da Hoodie - avec leurs propres mots, leurs propres histoires.

Où: Apple TV +

Apple TV + Quand: Disponible maintenant

Le documentaire le plus récent de cette liste - et une raison suffisante pour obtenir un abonnement à Apple TV + en lui-même - le groupe de New York formé dans les années 1980 et était largement considéré comme lun des actes pour croiser les genres, fusionnant le rap, le rock et au-delà.

Réalisé par Spike Jonez, de renommée mondiale, ce documentaire capture 40 ans damitié et de carrière du groupe dune manière que seul un tel cinéaste pourrait présenter.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Le hip hop nest pas seulement une question de musique, cest une culture plus large. Ce long métrage documentaire capture la vie du tatoueur Mister Cartoon et du photographe Estevan Orio, et la manière dont ils se sont entrelacés dans lhistoire de la musique à travers des tournées et des recommandations de haut niveau de leur travail.

Si vous êtes un fan de Cypress Hill, en particulier, alors cest celui à regarder - comme le travail de Mister Cartoon sur leurs albums et corps, et la documentation dOrio sur les spectacles du groupe avant même que dautres photographes ny aient accès - est quelque chose que vous avez gagné t voir en détail ailleurs.

Où: Amazon Prime (États-Unis)

Amazon Prime (États-Unis) Quand: Disponible maintenant

Le scratch est synonyme de DJ hip hop. Cet incroyable documentaire de Doug Pray datant de 2001 est plus difficile à trouver (un achat de DVD en vaudrait la peine, si vous le devez) mais approfondit lévolution de la rayure, de la crate crating, de léchantillonnage et de la façon dont la culture était si différente dans une ère pré-numérique.

Il vaut la peine de regarder ce long métrage documentaire pour avoir un aperçu plus approfondi des anciens terrains de chasse de DJ Shadow; maisons de disques qui nexistent plus. Cest un grand arrêt sur image dune tranche de culture hip hop qui, à bien des égards, nexiste plus non plus.

Où: YouTube (location)

YouTube (location) Quand: Disponible maintenant

Lémission de radio qui ne ressemblait à aucune autre. Au cours des années 1990, limpact de ce duo sur les ondes a créé des artistes de hip-hop renommés. Ils ont attiré lattention du public sur Nas, Jay-Z et bien dautres avant leur signature. Ce nétait pas seulement leur talent pour sélectionner les talents émergents, mais cétait leur enthousiasme et leur humour pur et simple qui ont également établi leur fidèle base de fans.

Où: Netflix

Netflix Quand: Disponible maintenant

Bien quil ne soit pas explicitement du hip hop, ce documentaire, qui présente lartiste de jazz et producteur pop Quincy Jones, plonge profondément dans sa vie privée, avec des histoires en abondance. Le hip hop consiste à sinspirer de plusieurs sources, alors Quincy figure sur notre liste en tant que documentaire à regarder à part entière.