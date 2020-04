Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lunivers cinématographique Marvel domine le box-office depuis une décennie, et beaucoup ont essayé de recréer ce succès en proposant leurs propres univers cinématographiques - et Warner Bros avec New Line Cinema ne fait pas exception.

En 2013, ils ont sorti un film dhorreur surnaturel appelé The Conjuring, qui a généré plus de 300 millions de dollars dans le monde au box-office. Naturellement, il a engendré une suite directe, puis cinq autres films dérivés. The Conjuring 3: The Devil Made Me Do devrait faire ses débuts en septembre et devrait amener The Conjuring Universe au-dessus de la barre des 2 milliards de dollars au box-office.

Les films conjurants eux-mêmes racontent lhistoire dEd et Lorraine Warren, un couple réel qui a commencé à enquêter sur les activités paranormales dans les années 1960. Les deux premiers films Conjuring sont basés sur des fichiers de certaines de leurs expériences les plus terrifiantes, tandis que les autres films de lunivers, dont Annabelle et The Nun, servent dhistoires dorigine pour les entités démoniaques qui hantent les Warrens.

Vous pouvez regarder tous les films de The Conjuring Universe dans lordre de leur sortie en salles. Cest toujours amusant. Mais une expérience de visionnement plus intéressante et peut-être même horrible est de les regarder dans lordre des événements qui se produisent (aka chronologiquement). Laissez-nous vous expliquer.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

The Nun a lieu pour la première fois dans The Conjuring Universe - en 1952 dans un monastère en Roumanie. Après quun local ait trouvé le corps dune religieuse sur les traces du monastère, le Vatican envoie le père Burke (Demian Bichir) et Irene (Taissa Farmiga), une jeune religieuse qui na pas encore prononcé ses vœux, pour enquêter. Une fois sur place, le couple doit explorer le complexe séculaire et les origines dun démon nommé Valak.

Maintenant, ce nest pas officiel, mais Internet semble croire quIrene pourrait être Lorraine Warren. Les acteurs jouant les deux personnages sont des sœurs et se ressemblent. Les personnages eux-mêmes auraient le même âge, sont tous les deux religieux et ont tous deux des visions. Comme nous lavons dit, cela na pas été confirmé, mais cest certainement quelque chose à garder à lesprit lorsque vous regardez The Conjuring Universe et ajoutez des choses.

Gary Dauberman a écrit The Nun, et il a été réalisé par Corin Hardy. Dauberman a également écrit les nouveaux IT et IT: Chapter Two.

Situé en 1955, Annabelle: Creation est en fait une préquelle à Annabelle de 2014. Il raconte lhistoire dun fabricant de poupées nommé Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) et de sa femme (Miranda Otto). Après la fermeture dun orphelinat local, ils ouvrent leur maison à six orphelins et sœur Charlotte (Stephanie Sigman). Mais, ceci étant un film dhorreur, les orphelins sont priés de ne pas entrer dans la chambre de la fille décédée des Mullins. Presque immédiatement, une fille atteinte de poliomyélite, Janice (Talitha Bateman), trouve un moyen dentrer et libère un mal autrefois contenu.

Gardez un œil sur les indices et les liens avec dautres films de lunivers. Par exemple, nous avons repéré Valak, en tant que nonne démoniaque, sur une photo. Gary Dauberman a également écrit Anabelle: Creation ainsi quAnnabelle, tandis que David Sanberg, qui a également réalisé Shazam et Lights Out, a réalisé ce film.

Se déroulant 12 ans après Anabelle: Création, le premier film dAnnabelle est réalisé par John Leonetti et commence par un jeune médecin (Ward Horton) qui donne à sa femme enceinte, Mia (Annabelle Wallis), une poupée rare - Annabelle - quelle a voulu compléter sa collection de poupées incroyablement effrayant. Peu de temps après, le couple vit une horrible tragédie, les forçant à jeter la poupée et à fuir dans un nouvel appartement. Mais Annabelle les suit.

Janice, la fille atteinte de polio dans Anabelle: Creation, fait également une apparition dans ce film, bien quelle ne ressemble en rien à son ancienne personnalité.

Le premier film de The Conjuring Universe est en fait le quatrième film, chronologiquement. Il est également le premier à se concentrer sur Ed (Patrick Wilson) et Lorraine Warren (Taissa Farmiga). Ils viennent en aide à la famille Perron, qui a emménagé dans une ancienne ferme et a commencé à subir de violentes attaques paranormales. Nous voyons également un peu dAnnabelle, qui est stockée dans la salle des artefacts de Warrens.

James Wan, co-créateur des franchises Saw et Insidious, a dirigé The Conjuring. Il a été écrit par Chad et Carey Hayes.

Annabelle rentre à la maison montre le lendemain immédiat des Warrens prenant Annabelle des infirmières qui ont reçu la poupée et prétendent maintenant que cest la source dactivité paranormale quils ont vécue. Lhistoire saute ensuite vers le futur, environ un an après les événements de The Conjuring, et nous voyons les Warrens embaucher Mary Ellen (Madison Iseman) comme baby-sitter pour leur fille Judy (Mckenna Grace).

Parce que les baby-sitters ne peuvent jamais passer une belle soirée tranquille dans des films dhorreur, Annabelle et plusieurs autres esprits et démons enfermés dans la salle des artefacts séchappent accidentellement au cours dune seule nuit - et tout cela pendant que les Warrens sont loin de chez eux.

Gary Dauberman a de nouveau écrit cet épisode dAnnabelle, avec James Wan, et il la également réalisé.

La malédiction de La Llorona se déroule en 1977 et suit la travailleuse sociale veuve Anna Garcia (Linda Cardellini). Après quAnna a enquêté sur le domicile dune famille traumatisée, elle recommande que deux jeunes garçons soient enlevés à leur mère, Patricia (Patricia Velásquez). Lorsque les garçons sont morts ce soir-là, elle a vite appris que leur mère les protégeait dun esprit mexicain vengeur qui est maintenant après ses enfants, Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) et Chris (Roman Christou).

Il y a un prêtre dans ce film qui est également apparu dans Annabelle. Nous entendons également brièvement parler des Warrens dans une scène. Mais, à part cela, la malédiction de La Llorona est plus une production autonome qui fait techniquement partie de The Conjuring Universe, mais elle nen a pas vraiment limpression.

Michael Chaves a écrit ce film et Mikki Daughtry et Tobias Iaconis la réalisé. James Wan a également été co-producteur - tout comme il la fait sur tous les autres films de Conjuring Universe (à lexception du premier Conjuring).

The Conjuring 2 reprend avec les Warrens à la suite dune enquête sur les meurtres dAmityville et dune tempête de feu qui a suivi. Il se déroule principalement dans la banlieue londonienne dEnfield et comprend une mère célibataire, Peggy Hodgson (Frances OConnor), et sa famille. Ils commencent à vivre des événements paranormaux après que la fille de Peggy, Janet (Madison Wolfe), joue avec une planche en ouija. Heureusement, les Warrens peuvent vous aider.

The Conjuring 2 est vraiment lié à The Nun, mais nous ne voulons pas en donner trop, vous devrez donc les regarder tous les deux pour savoir comment. De plus, James Wan est revenu pour diriger The Conjuring 2. Il a été écrit par Chad et Carey Hayes, David Leslie Johnson-McGoldrick et Wan.

Le prochain opus de The Conjuring Universe devrait sortir le 11 septembre 2020. Patrick Wilson et Vera Farmiga reviendront sous le nom de Warrens. Il est basé sur le procès dArne Cheyenne Johnson, qui, en 1981, a proclamé son innocence contre une accusation de meurtre en affirmant quil était possédé par un démon.

Michael Chaves, qui a fait La Malédiction de La Llorona, réalise ce film, avec David Leslie Johnson-McGoldrick comme scénariste.

Dans le cadre de la sortie dAnnabelle: Création en 2017, Warner Bros Pictures a annoncé un concours pour que les participants créent leurs propres courts métrages qui pourraient exister dans The Conjuring Universe. Les gagnants sont disponibles sur YouTube.

Voici la même liste que ci-dessus, mais sans spoiler.

La nonne (2018)

Annabelle: Création (2017)

Annabelle (2014)

La conjuration (2013)

Annabelle rentre à la maison (2019)

Annabelle rentre à la maison (2019) La malédiction de La Llorona (2019)

The Conjuring 2 (2016)

The Conjuring: The Devil ma fait faire (2020)

Si vous préférez regarder les films de The Conjuring Universe dans lordre de leur sortie en salles, suivez cette liste:

La conjuration (2013)

Annabelle (2014)

The Conjuring 2 (2016)

Annabelle: Création (2017)

La nonne (2018)

La malédiction de La Llorona (2019)

Annabelle rentre à la maison (2019)

The Conjuring: The Devil ma fait faire (2020)

