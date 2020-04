Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Peacock, le nouveau service de streaming de NBCUniversal , est enfin lancé aux États-Unis . Mais il sagit dun premier aperçu qui obtient un déploiement progressif.

La société a annoncé son calendrier de sortie pour Peacock en janvier - lorsquelle a déclaré que le service serait mis en ligne en avril pour les clients Xfinity X1 et Flex de Comcast, sans frais supplémentaires. Le déploiement commence le mercredi 15 avril et se terminera à la fin du mois.

Pour les clients X1, Peacock sera intégré au guide. Les clients Flex de Comcast peuvent trouver du contenu Peacock dans les lignes New This Week, Free to Me et Trending Now sur Peacock. Les clients X1 et Flex peuvent également simplement dire «Peacock» dans leur télécommande vocale.

Un lancement plus large est toujours prévu pour le 15 juillet. Pour plus dinformations sur le moment où vous pouvez obtenir Peacock, consultez notre guide ici. Lobjectif final est que Peacock soit disponible sur mobile, Web et TV, ainsi que sur les abonnés de Cox.

À lorigine, le lancement estival était censé saligner sur les Jeux olympiques dété de Tokyo. Bien que cela soit reporté, NBCUniversal prévoit toujours douvrir le service dans quelques mois. Il sera lancé sur mobile en même temps. Il y aura un niveau gratuit (avec la moitié du contenu), mais si vous payez pour le niveau Premium, cela coûtera 4,99 $ par mois avec des publicités ou 9,99 $ par mois sans publicités.

Quant aux abonnés Comcast, ils auront eux aussi accès au niveau Premium, qui devrait comprendre plus de 15 000 heures de contenu. Attendez-vous à voir des séries à succès comme 30 Rock, The Office, Parks and Recreation, Two and a Half Men, Law and Order, The Tonight Show with Jimmy Fallon et Late Night With Seth Meyers. Il y aura également des films que vous pourrez diffuser, tels que Jurassic Park et Shrek.

Finalement, Peacock offrira une programmation originale, y compris un redémarrage de Battlestar Galactica. Quelques autres sorties prévues incluent un nouveau film de Psych, Brave New World et les redémarrages de Punky Brewster et Saved by the Bell. La plupart des émissions et films originaux de Peacock ont été retardés jusquen 2021, a récemment admis NBCUniversal, étant donné larrêt de toutes les productions pendant la pandémie.