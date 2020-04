Qu'est-ce que Quibi ? Le service vidéo rapide pour mobile uniquement expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Quibi est apparemment un nouveau service de streaming vidéo dont tout le monde parle. L'entreprise a commencé sa vie en 2018 et a réussi à recueillir près de 2 milliards de dollars d'investissement total auprès de diverses sources avant son lancement le 6 avril 2020.

Dans un monde où nous avons déjà plusieurs services de streaming comme Disney+, Netflix, Amazon Prime Video et plus encore, pourquoi avons-nous besoin de Quibi ? En quoi est-ce différent ? Et pourquoi tu t'en soucie ?

Nous explorons ce qu'est Quibi d'autre.

Quibi est un service de contenu vidéo de courte durée où chaque émission dure moins de 10 minutes. Cela explique en quelque sorte le nom - Quibi - qui est essentiellement abréviation de « piqûres rapides ».

Quibi est inhabituel parce qu'il est en fait conçu pour ne pas rivaliser avec les services de streaming que vous connaissez et aimez déjà, mais plutôt rivaliser pour votre attention contre les goûts de Instagram, YouTube et TikTok.

La différence est que Quibi est un service que vous devez payer.

1/2 Pocket-lint

Une façon dont Quibi essaie de se démarquer est la façon dont il présente les émissions sur vos téléphones. Les vidéos s'affichent à la fois en mode portrait et paysage, mais pas de la manière habituelle que vous voyez sur YouTube. Le métrage ici remplit l'écran en fonction de l'orientation de votre appareil.

Les créateurs de l'émission ont pris soin de considérer le point de vue du spectateur et de présenter l'émission d'une manière satisfaisante, peu importe la façon dont vous regardez. C'est intéressant, si un peu gimmicky, bien que comme pour n'importe quoi, il est mieux vu dans l'orientation du paysage.

Pour commencer, vous pouvez vous inscrire à Quibi pour une période d'essai gratuite limitée qui durera 90 jours. Après cela, il vous coûtera 4,99 $/4,99 £4,99 par mois à regarder et c'est avec des publicités. Sans publicité, vous devrez remonter 7,99 $/7,99 £.

Quibi est un service de streaming uniquement mobile, ce qui signifie que vous devrez le télécharger sur votre iPhone ou Smartphone Android.

Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous êtes alors encouragé à vous inscrire pour un essai gratuit avec votre abonnement facturé via Google Play ou l'App Store. La bonne nouvelle est que vous pouvez annuler à tout moment si vous n'aimez pas ce que vous voyez.

La mauvaise nouvelle est que Quibi ne peut pas être rayé sur votre téléviseur en aucune façon. Vous ne pouvez pas utiliser Chromecast et il n'y a pas non plus d'application Smart TV.

1/3 Pocket-lint

Il y a toutes sortes de spectacles disponibles sur Quibi. Avec de nouveaux spectacles qui arrivent tous les jours. Chacun est conçu pour être court et doux pour vous accrocher.

Quibi a des spectacles allant des spectacles de réalité aux jeux en passant par des drames rapides. Il y a aussi quelques spectacles qui viennent au service que vous pourriez reconnaître depuis des jours passés. Punk, par exemple, obtient un redémarrage sur Quibi. Alors que Survive est un nouveau spectacle que les gens sont déjà très enthousiastes.

Il y a un certain nombre de stars de grande renommée qui participent aussi à des spectacles Quibi. Voici quelques exemples des spectacles sur le service.

Avec Christoph Waltz et Liam Hemsworth, Most Dangerous Game trouve Hemsworth luttant pour survivre en raison de problèmes de santé coûteux. Il accepte d'être chassé pendant 24 heures. Survivez et il doit gagner 24 millions de dollars, mais tout le monde veut le récupérer.

punk'd est en train de redémarrer avec Chance The Rapper prenant le contrôle et offrant des « grosses farces » en morceaux de taille bouchée.

Sophie Turner et Corey Hawkins survivront à un accident d'avion, mais vont-ils traverser la nature glacée ?

I Promise suit LeBron James avec une école créée pour aider les enfants et soutenir la communauté. Un spectacle de bien-être.

Un spectacle de nature organisé et exprimé par Reese Witherspoon sur les créatures féminines dangereuses de notre monde.

Acteur vs tête d'essence. Ce spectacle met Idris Elba et Ken Block, tête à tête pour voir qui est le meilleur derrière le siège du conducteur avec des cascades folles et plus encore.