Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rocky Balboa est lun des personnages les plus emblématiques de lhistoire du cinéma. Son histoire doutsider dun compagnon boxeur qui obtient une chance improbable sur le titre a inspiré plus de 40 ans de films et même une statue à Philadelphie .

Pocket-lint a décidé quil était temps de rendre hommage à la légende, en compilant tous les films de Rocky Universe (les films Creed aussi) dans une liste pratique de tout ce qui concerne létalon italien. Honnêtement, ce nest jamais un mauvais moment pour recommencer Rocky. Nous vous recommandons de regarder les huit films juste pour perfectionner votre argumentation sur le meilleur. Ou vous pouvez simplement rattraper votre retard pour vous préparer à Creed III.

Voici le Rocky Universe dans lordre de la date de sortie, qui se trouve également être chronologique. Aller en bas pour une version sans spoiler.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Dans cette histoire doutsider ultime, Rocky Balboa (joué par Sylvester Stallone) est un petit combattant qui a donné une chance contre le champion du monde des poids lourds invaincu, Apollo Creed (joué par Carl Weather). Ce premier opus de la franchise Rocky a été écrit par Stallone et a finalement remporté trois Oscars, dont celui du meilleur film.

Sylvester Stallone a écrit, réalisé et joué dans le suivi de loriginal Rocky.

Le film reprend là où le premier film sest terminé, après la victoire de Creed par décision partagée. Il voit Rocky se retirer de la boxe en raison de blessures quil a subies, mais Creed (Weathers) veut une revanche pour prouver que le succès de Rocky est un hasard.

Après sa victoire dans Rocky II, Rocky (Stallone) a une série de défenses de titre, mais il ne sait pas que son manager, Micky (joué Burgess Meredith), la empêché dun combattant prometteur, Clubber Lang (joué par Mr T), qui pourrait être trop difficile à gérer pour Rocky. Stallone a de nouveau réalisé, joué et écrit cet épisode de Rocky.

Rocky (Stallone) veut se venger du meilleur boxeur de lUnion soviétique, Ivan Drago (joué par Dolph Lundgren), qui a tué son ami Apollo Creed lors dun match dexhibition. Rocky se rend en Russie pour combattre le dangereux Drago sur son propre terrain à Noël. Comme les deux films avant cet épisode, Stallone a non seulement réalisé mais aussi écrit et joué dans Rocky IV.

Après son combat avec Drago, Rocky (Stallone) est contraint de se retirer à nouveau de la boxe. Cette fois, il tombe rapidement dans la ruine financière en raison de mauvaises décisions commerciales prises par son beau-frère, Paulie (joué par Burt Young). Rocky trouve et entraîne finalement un jeune combattant du nom de Tommy Gunn (joué par Tommy Morrison). Gardez à lesprit que Rocky V a été un échec critique et au box-office et est considéré comme le pire film de Rocky.

Fait intéressant, bien que Stallone ait écrit ce film, il ne la pas réalisé. John G Avildsen la fait, le même gars qui a réalisé le premier Rocky.

Sylvester Stallone a été attiré dans son rôle le plus emblématique 16 ans après léchec de Rocky V.Le film voit Rocky - maintenant dans la soixantaine et dirigeant un petit restaurant après la mort de sa femme - revenir à la boxe. Lorsque lactuel champion des poids lourds, Mason «The Line» Dixon (joué par Antonio Tarver), apprend le retour de Rocky sur le ring, il entreprend de se battre entre lui et le légendaire Rocky Balboa.

Stallone a réalisé, écrit et joué dans Balboa.

Creed voit les débuts de Michael B Jordan dans le rôle dAdonis Johnson. Il est le fils dApollo Creed dune liaison extraconjugale. Adonis décide de devenir un boxeur comme son père mais a du mal à trouver quelquun qui lentraînera, alors il se rend à Philadelphie pour voir si Rocky (Stallone) laidera.

Il convient de noter que Rocky nest pas le personnage principal de la série Creed. Et, bien que Stallone reprenne son rôle, il na pas écrit ni réalisé Creed.

Trois ans après les événements de Creed, Adonis (Jordan) - qui porte désormais le nom de famille de son père - est devenu le champion du monde des poids lourds. Cela conduit à Ivan Drago (Lundgren), lhomme qui a tué son père sur le ring, voyant une opportunité de promouvoir un combat entre Creed et son propre fils, Viktor Drago (joué par Florian Munteanu). Encore une fois, Rocky nest pas le chef de file, et Stallone na ni écrit ni réalisé.

Cest la même liste que ci-dessus, seulement sans spoiler et beaucoup plus rapide à lire.

Rocheux (1976)

Rocky II (1979)

Rocky III (1982)

Rocky IV (1985)

Rocky V (1990)

Rocky Balboa (2006)

Credo (2015)

Credo II (2018)

Voici tous les films Rocky mettant en vedette Stallone (aucun film Creed inclus). Stallone les a tous écrits et réalisés, sauf quil na pas réalisé Rocky ou Rocky V.

Rocheux (1976)

Rocky II (1979)

Rocky III (1982)

Rocky IV (1985)

Rocky V (1990)

Rocky Balboa (2006)

Voici tous les films centrés sur Apollo Creed et son fils. Il axe essentiellement les films Rocky V et Rocky Balboa.

Rocheux (1976)

Rocky II (1979)

Rocky III (1982)

Rocky IV (1985)

Credo (2015)

Credo II (2018)

Écrit par Maggie Tillman.