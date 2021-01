Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les films de Jason Bourne ont amené le monde de lespionnage et des assassinats ordonnés par la CIA dans le nouveau millénaire - tout en transformant Matt Damon en une star daction hollywoodienne à part entière.

Les films se concentrent principalement sur Damon en tant que Bourne, un assassin contrôlé par la CIA qui perd la mémoire et commence un voyage pour découvrir son identité, le retournant finalement contre ses gestionnaires de la CIA. Il y a aussi une émission de télévision, Treadstone, qui complète lunivers Jason Bourne en plongeant dans larrière-plan du programme de la CIA qui a formé des assassins comme Bourne. Il na quune seule saison. Il y a aussi des rapports sur un sixième film de Bourne en cours.

Pour vous aider à rattraper Bourne ou à découvrir la franchise pour la première fois, nous vous recommandons de regarder les films Bourne par ordre de date de sortie, car la série est chronologique. Voici donc la meilleure façon de regarder chaque film de Bourne dans lordre.

Pour éviter les spoilers, consultez notre version en un coup dœil de ce guide ci-dessous.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Lorsque vous voyez Bourne (Matt Damon) pour la première fois, vous le rencontrez en tant quhomme anonyme avec deux blessures par balle dans le dos. Il a été secouru par un bateau de pêche en mer Méditerranée, et quand il se réveille, il na aucun souvenir de qui il est ou de son passé. Le seul indice est un projecteur laser trouvé sous sa peau qui projette le numéro dun coffre à Zurich. Il part alors et apprend finalement quil fait partie dun programme secret de formation dassassins pour la CIA.

Deux ans après avoir disparu à la fin de The Bourne Identity, Bourne et Marie Kreutz (jouée Franka Potente) mènent désormais une vie paisible à Goa, en Inde. Pendant ce temps, le directeur adjoint de la CIA travaille sur un accord, mais lopération est prise en embuscade par un assaillant inconnu, qui tue tout le monde et laisse les empreintes digitales de Jason Bourne pour le piéger pour les meurtres. Ce même assassin tente alors de retrouver Bourne et Marie. Bourne, bien sûr, suppose que lassassin a été envoyé par la CIA et que la CIA a renouvelé ses efforts pour retrouver Bourne.

Le Bourne Ultimatum suit Bourne, à nouveau joué par Matt Damon, immédiatement après la fin du Bourne Supremacy. Il apprend que Simon Ross (Paddy Considine), un journaliste, travaille pour découvrir les secrets dun programme de formation dassassin de la CIA connu sous le nom de Treadstone. À partir de là, nous le voyons courir contre la CIA alors que lagence tente de dissimuler lexistence du programme en assassinant toutes les personnes impliquées.

The Bourne Legacy est le seul film de Bourne à ne pas avoir joué Matt Damon en tant que personnage titulaire. Au lieu de cela, laction est centrée sur un actif du ministère de la Défense nommé Aaron Cross (joué par Jeremy Renner). Cross a reçu une formation similaire à Bourne dans le cadre dun programme appelé Operation Outcome. Lorsquun lien entre Operation Outcome et Treadstone devient apparent, le colonel à la retraite de larmée de lair Eric Byer (joué par Edward Norton) ordonne lassassinat de tous les actifs dOutcome, mais malheureusement pour lui, Cross survit.

Jason Bourne reprend 12 ans après les événements de The Bourne Ultimatum - qui a vu Bourne exposer le programme Treadstone. Matt Damon est de retour et son personnage est complètement remis de lamnésie, mais il est obligé de vivre dans la clandestinité. La CIA le chasse toujours. Son analyste, Nicky Parsons (joué par Julia Stiles), découvre même des preuves liant le père de Bourne à la création de Treadstone, et elle part à sa recherche. Cela met Bourne sur la voie de reprendre la direction de la CIA qui veut toujours sa mort.

La première et unique saison de Treadstone a été diffusée sur le réseau américain. Cest une partie de la préquelle et une partie de la suite de la série de films Bourne, avec une partie de lhistoire se déroulant en 1973, lorsque nous voyons lagent de la CIA John Randolph Bentley (joué par Jeremy Irvine) échapper à un programme de modification du comportement soviétique connu sous le nom de Cigale à Berlin-Est. . À partir de là, la série plonge dans le présent, avec les actifs de Treadstone menant leur vie normale jusquà ce quils soient soudainement activés et deviennent des assassins de classe mondiale comme Bourne.

Remarque: vous pouvez dabord regarder Treadstone, avant les films, dans votre re-regarder, mais le saut à nos jours dans la première saison peut dérouter ou ne pas signifier autant pour vous. Il peut également être regardé de manière autonome ou après la série de films, ce que nous recommandons.

Si vous voulez voir absolument tout ce qui concerne Bourne, alors vous devez regarder ce film fait pour la télévision qui a été diffusé sur ABC en deux parties en 1988. Il suit en grande partie les mêmes rythmes que le film de 2002, avec Jason Bourne ( joué par Richard Chamberlain) se réveiller et ne pas se souvenir de qui il est tout en affichant des compétences que la plupart des gens normaux ne connaissent pas. La meilleure partie, cependant, est que vous pouvez le regarder gratuitement sur YouTube (officieusement).

Remarque: vous pouvez regarder ce film avant tous les autres films, mais il se trouve dans une chronologie distincte, nous vous recommandons donc de le regarder en dernier.

OK, voici donc la version en un coup dœil de la liste ci-dessus:

Lidentité Bourne (2002)

La suprématie bourne (2004)

Le Bourne Ultimatum (2007)

Lhéritage de Bourne (2012)

Jason Bourne (2016)

Treadstone - Saison 1 (2019)

Bonus: l identité Bourne (1988)

Écrit par Maggie Tillman.