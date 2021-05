Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le feu régnera! Mais pas avant une autre année.

La prochaine série dérivée de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon, devrait arriver en 2022. Certains dentre nous sont encore en train de lécher nos blessures au cours de la dernière saison décevante de lémission originale, mais une attente de 12 mois devrait nous donner le nous avons besoin de plus de temps pour traiter les choses et surmonter King Bran.

Pour vous aider à vous préparer, passons en revue tout ce que nous savons - sur la base de ce que HBO a dit et, bien sûr, du propre matériel source de George RR Martin.

squirrel_widget_4152470

Basé sur le roman Fire and Blood

Se déroulant pendant 300 ans de règne des rois Targaryen

Se concentre probablement sur la guerre civile dans la danse des dragons

The House of the Dragon est une émission à venir de HBO dirigée vers le service de streaming HBO Max. Il est basé sur certains des événements du roman Fire and Blood de George RR Martin. Il est distinct de la série de romans A Song of Ice and Fire et est conçu comme un livre dhistoire sur lunivers Game of Thrones. Il se concentre spécifiquement sur le règne de 300 ans des rois Targaryen. La Maison du Dragon se situera donc également à cette époque.

Lun des principaux conflits dans Fire and Blood est une guerre civile connue sous le nom de The Dance of Dragons. Cest la suite du fait que le roi Viserys Targaryen a nommé sa fille aînée Rhaenyra comme héritière de son trône, brisant les règles dhéritage misogyne de Westeros et provoquant une guerre entre Rhaenyra et son demi-frère Aegon II pour le trône. Les deux camps ont des dragons et toutes les grandes maisons de Westeros sont entraînées dans la guerre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la danse des dragons, HBO a produit un court métrage danimation inclus dans la section Histoires et traditions du DVD de cinquième saison de Game of Thrones. Il est raconté par Michelle Fairley, Pedro Pascal et Mark Addy. (Vous pouvez le regarder ci-dessus, via une source tierce sur YouTube.)

Le feu régnera

La @HBO série originale #HouseoftheDragon est officiellement en production. Bientôt sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW - Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Dirigé vers HBO Max en 2022

La production a commencé le 26 avril 2021

10 épisodes ont été commandés

Le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, a récemment révélé dans une interview à Deadline que House of the Dragon sortira sur le service de streaming HBO Max "vers 2022". Nous supposons quil sera également diffusé sur HBO pour les abonnés au câble.

La production de House of the Dragon a commencé le 26 avril, avec le flux Twitter officiel partageant des images de lectures de scripts. HBO a commandé 10 épisodes pour la première saison, selon Variety .

Avec la plupart de Game of Thrones tournés en Irlande du Nord, des équipes de tournage ont été repérées à Cornwall, censées filmer House of the Dragon.

George RR Martin coécrit avec Ryan Condal

Condol est co-showrunner aux côtés de Miguel Sapochnik

Plusieurs acteurs ont été confirmés

George RR Martin travaille sur le scénario télévisé avec un co-scénariste, Ryan Condal. Condal est le co-showrunner aux côtés de Miguel Sapochnik. Ce sont aussi des producteurs exécutifs. George RR Martin et Vince Gerardis seront également présentés comme producteurs exécutifs.

Sapochnik, qui a déjà réalisé six épisodes de Game of Thrones, dont Hardhome, The Long Night et The Battle of the Bastards, est censé diriger le pilote ainsi que des épisodes supplémentaires. House of the Dragon est le premier projet de Sapochnik dans le cadre dun accord global dans lequel il devrait développer et produire une gamme de contenu pour HBO et le service de streaming HBO Max.

HBO a également annoncé certains des acteurs de la série. Qui jouera à Aegon II est suspectement absent de la liste. Aegon, avec Rhaenyra dEmma DArcy, devrait être lun des personnages principaux de la série. Voici un aperçu des acteurs confirmés et des personnages quils jouent jusquà présent:

Paddy Considine - Roi Viserys Targaryen

- Roi Viserys Targaryen Emma DArcy - La princesse Rhaenyra Targaryen, fille de Viserys

- La princesse Rhaenyra Targaryen, fille de Viserys Rhys Ifans - Otto Hightower, main du roi

Otto Hightower, main du roi Olivia Cooke - Alicent Hightower, fille dOtto Hightower

- Alicent Hightower, fille dOtto Hightower Matt Smith - Prince Daemon Targaryen, frère de Viserys Targaryen

- Prince Daemon Targaryen, frère de Viserys Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon, ou le serpent de mer, le plus grand explorateur de Westeros et chef de la maison la plus riche

- Corlys Velaryon, ou le serpent de mer, le plus grand explorateur de Westeros et chef de la maison la plus riche Eve Best - Rhaenys Targaryen, la femme de Corlys Valaryon et la sœur du roi Viserys et du Daemon Targaryen.

- Rhaenys Targaryen, la femme de Corlys Valaryon et la sœur du roi Viserys et du Daemon Targaryen. Sonoyo Mizuno - Mysaria, un esclave qui monte dans les rangs de Westeros

Actuellement, seule la Maison du Dragon a été éclairée en vert

Une série préquelle mettant en vedette Naomi Watts a été mise de côté

House of Dragons est un jeu parce quil a du matériel source

HBO a décidé de ne pas choisir de pilote pour une série préquelle de Game of Thrones qui était censée jouer Naomi Watts, selon le président de la programmation de HBO, Casey Bloys. Lémission, qui a été écrite et développée par Jane Goldman, devait avoir lieu 8000 ans avant la série Game of Thrones, en se concentrant sur la première rencontre de lhumanité avec les White Walkers et larmée des morts.

Bloys a suggéré à Deadline que le problème avec la série préquelle est quelle manque de matériel source: "Une des choses à propos de House of Dragons, il y a un texte, il y a un livre, donc cela en a fait un peu plus une feuille de route pour un ordre des séries ".

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Chris Hall.