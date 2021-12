Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le monde sorcier a captivé limagination des fans du monde entier, mais contrairement à certaines séries de films, il ny a pas de numérotation pour vous garder sur la bonne voie, seulement des titres.

Ensuite, vous avez la question des films du monde sorcier en dehors de lhistoire dHarry Potter - comment sintègrent-ils exactement dans le tableau densemble ?

Contrairement à certaines franchises de films épiques, lhistoire de Harry Potter est séquentielle, vous devez donc regarder les films dans lordre. Cela rend au moins les choses cohérentes et il y a des fils de lintrigue importants qui vont du premier au dernier, donc tout écart gâchera lhistoire ou vous laissera confus.

Cependant, nous vous présentons deux ordres, lordre de sortie, cest-à-dire la date de sortie des films, et lordre chronologique dans lequel ces films se sont déroulés sur une chronologie du monde sorcier. Une version a des spoilers, donc pour éviter ceux-ci si vous navez pas vu les films, cliquez sur les liens pour passer directement à lordre que vous recherchez.

Ordre de sortie du film Harry Potter (spoilers) | Ordre de sortie du film Harry Potter (pas de spoilers) | Ordre chronologique des films Harry Potter (pas de spoilers)

REMARQUE : IL Y A DES SPOILS CI-DESSOUS

Cest le début de lhistoire de Harry Potter où vous rencontrez Harry pour la première fois alors quil se dirige vers lécole de sorcellerie et de magie de Poudlard, qui se déroule en 1991 - mais le film est sorti en 2001. Vous rencontrez de nombreux personnages principaux à Poudlard, y compris lintroduction de Lord Voldemort, lennemi juré de Harry, avec laction tournant autour de la pierre philosophale. Cette pierre appartenait à Nicholas Flamel, que vous ne rencontrez pas avant Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald.

Deuxième tome de la série et deuxième film, les aventures de Poudlard continuent pour Harry Potter et ses amis. Lord Voldemort devient plus fort et les choses deviennent un peu plus sombres à mesure que les enfants grandissent. Le film est sorti en 2002, mais se déroule en 1992.

Il y a un grand changement pour le troisième film alors que nous sommes présentés à Sirius Black (le prisonnier), qui a un impact énorme sur lhistoire de Harry. Mais cest vraiment lintroduction des détraqueurs qui voient les choses sassombrir, avec un sentiment croissant de danger. Dans le même temps, lhistoire de la famille moldue devient moins importante alors quHarry embrasse son destin. Le film se déroule en 1993, mais est sorti en 2004.

La Coupe de feu est un moment charnière de lhistoire, emmenant les personnages dans leur adolescence (Harry a environ 14 ans dans ce film), introduisant des thèmes adolescents comme les relations, nous donne la Coupe du monde de Quidditch et le Tournoi des trois sorciers. Le film commence en 1994 et sort en 2005.

Avec Voldemort maintenant une menace très réelle, laction voit des perturbations à Poudlard et la montée de la résistance contre le seigneur des ténèbres - lOrdre du Phénix - et le déni général quil y a un problème du ministère de la Magie. Le film est sorti en 2007 et se déroule vers 1995.

Le film de 2009 se déroule en 1996 et est à bien des égards lhistoire de Severus Snape et dAlbus Dumbledore, ajoutant de la complexité à lhistoire de Harry Potter et suivant les héros dans des engagements encore plus périlleux avec le Seigneur des Ténèbres et ses Mangemorts.

Le dernier livre de lhistoire dHarry Potter devient deux films. Ils sont étroitement liés, avec le premier sorti en 2010. Harry Potter et ses amis décident de sauter la dernière année de Poudlard pour poursuivre Voldemort et provoquer sa destruction. Une grande partie du film tourne autour de la chasse et de la destruction des horcruxes, tandis que Voldemort lui-même cherche les reliques de la mort, voulant devenir un maître de la mort.

Le deuxième volet des Reliques de la mort est sorti en 2011 et poursuit les quêtes du premier volet, avec beaucoup plus daction centrée autour de Poudlard, y compris limmense bataille de Poudlard. Il tire sur divers fils du début des films – comme la Chambre des secrets et bien plus encore Potterlore – et amène lhistoire à une conclusion alimentée par laction.

Fantastic Beasts and Where to Find Them tire son nom dun manuel de Poudlard du même titre, écrit par Newt Scamander, qui est le protagoniste des films Fantastic Beasts. Les films sont une préquelle de la série Harry Potter, en ce sens quils portent de nombreux thèmes du monde sorcier mais dans un arc narratif différent. Dans Fantastic Beasts and Where to Find Them, Newt Scamander arrive à New York en 1926 pour affaires de magizoologiste, mais est entraîné dans un complot magique.

Les bêtes fantastiques prennent un peu de recul alors que lintrigue se déplace vers la poursuite de Grindelwald, qui veut établir un ordre sorcier supérieur aux moldus. Nous rencontrons un jeune Dumbledore donnant un lien avec les films Harry Potter, mais de nombreux personnages du premier Les Animaux Fantastiques reviennent, ainsi que des personnages référencés dans dautres films, comme Nicholas Flamel. Le film se déroule en 1927 mais est sorti en 2018, avec un troisième volet devant compléter lhistoire à un moment donné dans le futur.

Le troisième volet des contes des Animaux fantastiques reprend là où les crimes de Grindelwald sétaient arrêtés, voyant une équipe assemblée de héros familiers arrêter les plans de Grindelwald dans son élan. Il met en vedette Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald, remplaçant Johnny Depp, et voit le retour dEddie Redmayne et de Jude Law. Il sortira en salles le 8 avril 2022 au Royaume-Uni et en Irlande.

Harry Potter à lécole des sorciers ou Harry Potter à lécole des sorciers

Harry Potter et la Chambre des Secrets

Harry Potter et le prisonnier dAzkaban

Harry Potter et la coupe de feu

Harry Potter et lOrdre du Phénix

Harry Potter et le prince de sang mêlé

Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1

Harry Potter et les reliques de la mort 2e partie

bêtes fantastiques et où les trouver

Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

Les bêtes fantastiques et où les trouver (1926)

Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald (1927)

Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore (années 1930)

Harry Potter à lécole des sorciers ou Harry Potter à lécole des sorciers (1991)

Harry Potter et la chambre des secrets (1992)

Harry Potter et le prisonnier dAzkaban (1993)

Harry Potter et la coupe de feu (1994)

Harry Potter et lOrdre du Phénix (1995)

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (1996)

Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 (1997)

Harry Potter et les reliques de la mort 2e partie (1998)