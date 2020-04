Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

The Wizarding World a capté l'imagination des fans du monde entier, mais contrairement à certaines séries de films, il n'y a pas de numérotation pour vous garder sur la bonne voie, seulement des titres.

Ensuite, vous avez la question des films Wizarding World mis à part l'histoire de Harry Potter - comment exactement ces films s'intègrent-ils dans l'ensemble ?

Contrairement à certaines franchises épiques, l'histoire de Harry Potter est séquentielle, donc vous devez regarder les films dans l'ordre. Cela rend les choses cohérentes et il y a des fils d'intrigue qui vont du premier au dernier, de sorte que toute déviation gâchera l'histoire, ou vous laissera confus.

Cependant, nous vous présentons deux ordres, l'ordre de sortie, c'est-à-dire la date à laquelle les films sont sortis, et l'ordre chronologique dans lequel ces films ont eu lieu sur une chronologie du Monde de Wizarding.

Ordre de sortie de film Harry Potter (spoilers) | Ordre de sortie de film Harry Potter (pas de spoilers) | Harry Potter film chronologique commande (pas de spoilers)

Harry Potter

NOTE : Il y a des spoilers ci-dessous

C' est le début de l'histoire de Harry Potter où vous rencontrez Harry pour la première fois alors qu'il se rend à Poudlard School of Sorcellerie and Wizardry, qui se déroule en 1991 - mais le film est sorti en 2001. Vous rencontrez de nombreux personnages principaux de Poudlard, y compris l'introduction du nb Lord Voldemort, l'arche némésis d'Harry, avec l'action autour de la Pierre du Philosophe. Cette pierre appartenait à Nicholas Flamel, que vous ne rencontrerez pas avant que les Bêtes Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald.

Le deuxième livre de la série et le deuxième film, les aventures à Poudlard continuent pour Harry Potter et ses amis. Lord Voldemort devient plus fort et les choses deviennent un peu plus sombres à mesure que les enfants vieillissent. Le film est sorti en 2002, mais se déroule en 1992.

Il y a un grand changement pour le troisième film alors que nous sommes présentés à Sirius Black (le prisonnier), qui a un impact énorme sur l'histoire de Harry. Mais c'est vraiment l'introduction des désenteurs qui voient les choses s'assombrir, avec un sentiment de danger croissant. En même temps, l'histoire de la famille Muggle devient moins importante à mesure que Harry embrasse son destin. Le film se déroule en 1993, mais est sorti en 2004.

The Goblet of Fire est un moment crucial dans l'histoire, emmenant les personnages dans leur adolescence (Harry a environ 14 ans dans ce film), introduisant des thèmes adolescents comme les relations, nous donne la Coupe du Monde Quidditch et le Tournoi Trisorcier. Le film commence en 1994 et est sorti en 2005.

Avec Voldemort maintenant une menace très réelle, l'action voit la perturbation de Poudlard et la montée de la résistance contre le seigneur des ténèbres - l'Ordre du Phénix - et le déni général qu'il y a un problème du Ministère de la Magie. Le film est sorti en 2007 et se déroule autour de 1995.

Le film 2009 se déroule en 1996 et à bien des égards est l'histoire de Severus Snape et Albus Dumbledore, ajoutant de la complexité à l'histoire de Harry Potter et suivant les héros en événement des engagements plus périlleux avec le Seigneur des Ténèbres et ses Mangeurs de la mort.

Le dernier livre de l'histoire de Harry Potter devient deux films. Ils sont étroitement liés, avec la première sortie en 2010. Harry Potter et ses amis décident de sauter la dernière année de Poudlard pour poursuivre Voldemort et provoquer sa destruction. Une grande partie du film tourne autour de la chasse et de la destruction des horcroxes, tandis que Voldemort lui-même cherche les Reliques de la Mort, voulant devenir un maître de la mort.

Le deuxième volet des Reliques de la mort a été publié en 2011 et poursuit les quêtes du premier volet, avec beaucoup plus de l'action centrée autour de Poudlard, y compris l'énorme bataille de Poudlard. Il tire sur divers fils d'antan dans les films - comme la Chambre des Secrets et bien plus encore Potterlore - et amène l'histoire à une conclusion alimentée par l'action.

Fantastic Beasts and Where to Find them est nommé d'après un manuel de Poudlard du même titre, écrit par Newt Scamander, qui est le protagoniste des films Fantastic Beasts. Les films sont une préquelle de la série Harry Potter, dans la mesure où ils portent de nombreux thèmes du Wizarding World mais dans un autre arc d'histoire. Dans Fantastic Beasts and Where to Find Them, Newt Scamander arrive à New York en 1926 sur les affaires magizoologistes, mais est attiré dans un intrigue magique.

Les bêtes fantastiques prennent quelque chose d'un siège arrière tandis que l'intrigue se déplace vers la poursuite de Grindelwald, qui veut établir un ordre de sorcière supérieur aux agressions. Nous rencontrons un jeune Dumbledore donnant un lien vers les films de Harry Potter, mais beaucoup des personnages des premières Bêtes Fantastiques reviennent, ainsi que des personnages référencés dans d'autres films, comme Nicholas Flamel. Le film se déroule en 1927 mais est sorti en 2018, avec un troisième volet devant compléter l'histoire à un moment donné dans le futur.

Harry Potter (pas de spoilers)

Harry Potter et la Pierre du Philosophe ou Harry Potter et la Pierre du Sorcier

Harry Potter et la Chambre des Secrets

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban

Harry Potter et la coupe de feu

Harry Potter et l'Ordre du Phénix

Harry Potter et le prince de sang

Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 1

Harry Potter et les Reliques de la mort partie 2

Bêtes fantastiques et où les trouver

Les Bêtes Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald