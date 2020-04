Si vous aimez Game of Thrones regarder ces émissions suivant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

observation de la frénésie est l'une des plus grandes tendances à venir avec l'avènement des services de streaming. Mais, une fois que vous avez terminé une grande série, que devriez-vous faire la queue à la prochaine ?

Prenez Game of Thrones, par exemple. Une fois la scène finale du spectacle final de la huitième et dernière saison terminée, il peut laisser un trou énorme que vous chercherez à combler avec quelque chose d'aussi épique.

C' est pourquoi nous avons créé une liste de spectacles fortement recommandés que les fans de Games of Thrones devraient essayer ensuite. Espérons que vous les apprécierez autant que nous.

Où : Netflix

Netflix Quand :Disponible maintenant

Basé sur les romans fantastiques de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski et plus qu'un peu inspiré par les jeux de CD Projekt aussi, The Witcher est la grande poussée de Netflix pour devenir le « prochain Game of Thrones » et bien qu'il commence avec peu de succès, il reprend bien après le premier épisode et pourrait très bien avoir une chance.

Où : Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quand :Disponible maintenant

Maintenant à sa sixième et dernière saison, Vikings est un récit historique épique basé sur la vie de plusieurs norsemens et femmes de la vie réelle, ainsi que d'un ou de deux rois anglais. Comme Game of Thrones, il est éclaboussé de batailles impressionnantes et sanglantes, ainsi que de jeux de pouvoir politique et de combats familiaux.

Où : BBC One (BBC iPlayer)

BBC One (BBC iPlayer) Quand :Disponible maintenant

Cette adaptation conjointe BBC/HBO de la trilogie du livre fantastique de Philip Pullman est interprétée par James McAvoy, Ruth Wilson et Dafne Keen comme personnage principal, Lyra. La première saison se concentre sur les événements du premier livre, Northern Lights, qui met en vedette de puissants ours polaires en armure de combat.

Où : Rakuten TV, Apple TV, Amazon Video

Rakuten TV, Apple TV, Amazon Video Quand :Disponible à l'achat maintenant

Les deux saisons de Rome sont essentielles pour tous ceux qui n'ont pas réussi à les attraper la première fois. Ils se concentrent principalement sur deux soldats romains fictifs, Lucius Vorenus et Titus Pullo, interprétés respectivement par Kevin McKidd (Trainspotting) et Ray Stevenson (Punisher : War Zone), qui voient des événements historiques réels se dérouler sous leurs yeux. Encore une fois, comme Game of Thrones, le combat politique entre l'élite, dont Jules César, est fascinant.

Où : Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quand :Disponible maintenant

Basé sur l'époque des pirates, les quatre saisons de Black Sails travaillent ensemble comme préquelle à l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Tout est plutôt adulte, cependant, donc pas approprié comme matériau de référence pour un enfant, par exemple. Pourtant, il est superbement fait, avec d'excellentes batailles maritimes et agissant de Toby Stephens (capitaine Flint) et Luke Arnold (John Silver).

Où : Maintenant TV, Sky

Maintenant TV, Sky Quand :Disponible maintenant

Également à l'époque de l'Empire romain, mais basé sur le sol britannique, les deux saisons de Britannia ont prouvé d'énormes succès pour Sky/Now TV. Et, si vous n'avez pas d'abonnement Sky ou Now TV, vous pouvez acheter les coffrets dans plusieurs autres magasins numériques.

Où : Netflix

Netflix Quand :Disponible maintenant

Initialement lancé par la BBC mais maintenant un Netflix Original, The Last Kingdom est un drame historique dans le moule des Vikings, mais presque de l'autre point de vue. Il est basé sur les romans de Bernard Cornwell et raconte l'histoire de l'Angleterre anglo-saxonne aux IXe et Xe siècles, après l'émergence d'Alfred le Grand comme roi.

Où : Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quand :Disponible maintenant

Une autre série basée sur un recueil de romans, cette fois par Diana Gabaldon, Outlander est légèrement différent des autres dans ce tour, car il met en vedette la science-fiction pour aller avec son thème historique. C'est parce que Caitriona Balfe est une infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui retourne accidentellement dans les hauts plateaux écossais en 1743.