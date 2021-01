Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est difficile dorganiser chronologiquement la série Terminator, en raison de la complexité du voyage dans le temps dans les films (et parce quil y a des chronologies fracturées). La dernière entrée de la série naide pas les choses, car elle ignore tout sauf les deux premiers films Terminator.

Terminator: Dark Fate voit le retour de Linda Hamilton dans le rôle principal et de James Cameron dans le fauteuil du producteur. Seuls les vrais fans de Terminator sauront à quel point cest important; le reste dentre vous devra se dépêcher et regarder les six films, plus lémission de télévision, pour être correctement informé. Pour vous aider, nous décomposons la meilleure façon de regarder tout ce que Terminator.

De toute façon, nous faisons de notre mieux.

Ce guide présente les films Terminator dans une chronologie, par ordre des événements qui se produisent dans la franchise.

Si vous préférez simplifier les choses, nous avons également inclus un ordre des dates de sortie de tous les films Terminator au bas de ce guide. Une version à puces sans spoiler de la chronologie chronologique de Terminator est également répertoriée en bas.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

La série Terminator ne sinscrit pas dans une chronologie typique, car sa prémisse est de changer le passé pour façonner lavenir. Mais si nous nous en tenons strictement à un ordre commençant dès les premiers événements, alors ce film souvre avec John Conner (Jason Clarke) après avoir battu Skynet en 2029 et envoyé Kyle Reese (Jai Courtney) en 1984 pour sauver la mère de John, Sarah (Emilia Clarke) .

Cependant, ce nest pas le passé auquel Reese sattendait: Sarah a passé toute sa vie à se préparer à combattre les machines. Il est important de savoir que ce film est une réinitialisation pour tout lunivers de Terminator. Cela change les événements du premier film Terminator - quand Sarah navait pas le temps de se préparer. Mais cest le but de la franchise; si quelque chose ne va pas dans le sens de Skynet, il renverra des robots tueurs pour le changer.

* Remarque: vous pouvez dabord regarder ce film dans votre rewatch, si vous souhaitez voir un bref aperçu de la façon dont les choses auraient pu se passer avant le début original de la série, avec The Terminator de 1984. Mais comme il contient en fait des scènes du futur et fait partie dune chronologie redémarrée, vous pouvez également le regarder durer en tant que film autonome. Quoi quil en soit, cela montre comment la franchise fait un tour complet.

La série Terminator démarre avec le film original mettant en vedette un robot tueur connu sous le nom de Terminator (joué par Arnold Schwarzenegger). Il a été envoyé en 1984, à partir de 2029 ravagé par la guerre, pour tuer Sarah Connor (Linda Hamilton), la mère du sauveur de la race humaine. Lhumanité a également renvoyé un autre soldat, Kyle Reese (Michael Biehn), qui finit par engendrer le fils de Sarah, John Conner.

Il est révélé quun système de défense informatique, appelé Skynet, a pris conscience de lui-même en 1997 et considère lhumanité comme sa plus grande menace. Cest à Sarah et Kyle de vaincre le Terminator et darrêter lextinction de lhumanité à la demande de Skynet.

Il sagit dune suite du premier film Terminator. Il reprend 11 ans après loriginal, en 1995. Sarah Connor (Linda Hamilton) a été emprisonnée pour la tentative dattentat à la bombe contre une usine informatique, tandis que son fils, John Connor (Edward Furlong), est un adolescent qui vit avec des parents adoptifs à LA. Deux terminateurs - un modèle identique du T-800 original (Arnold Schwarzenegger) et un nouveau terminateur en métal liquide T-1000 (Robert Patrick) - sont arrivés du futur avec des missions opposées. Lun deux, bien sûr, est venu répondre aux enchères de Skynet.

Terminator 3 commence une décennie après les événements du deuxième film Terminator. La défunte Sarah Connor a retardé le réveil de Skynet, mais John Connor (Nick Stahl) vit dans la peur que le système informatique le trouve, le faisant vivre complètement hors du réseau. Skynet est obligé de le cibler en passant à dautres membres de son groupe de résistance et, bien sûr, en renvoyant un nouveau terminateur, le TX (Kristanna Loken).

La franchise Terminator devient vraiment compliquée ici. Cette émission de télévision est encore une autre chronologie divergente. Il devrait suivre Terminator 2 car Sarah Connor (Lena Headey) et son fils John (Thomas Dekker) sont présentés en 1999, mais ils sont en fuite dun nouveau terminateur (Garret Dillahunt). Il y a aussi un terminateur de résistance (Summer Glau), qui les aide à passer à 2007 pour essayer darrêter Skynet une fois pour toutes.

* Remarque: comme il sagit dune chronologie divergente, vous pouvez la regarder après tous les films, ou pas du tout. Mais si vous souhaitez imaginer ce que Sarah Connor et son fils auraient pu faire après Terminator 2, cette série télévisée vous aidera à éliminer cette démangeaison.

Le salut était destiné à être le début dune deuxième trilogie Terminator (la première se composait de Terminator, Terminator 2 et Terminator 3), mais les suites ont été annulées, laissant cela pour être notre seul regard sur la vie de John Connor (Christian Bale) et le reste de lhumanité dans un 2018 très dystopique.Nous voyons Connor apprendre que la résistance planifie une attaque totale, grâce à des renseignements qui suggèrent que Skynet va tuer tout le commandement de la résistance en quelques jours, et le nom n ° 1 sur sa liste se trouve le père de John, Kyle Reese (Anton Yelchin).

La dernière entrée dans la franchise Terminator est sortie en 2019, mais le film se déroule dans un proche avenir en 2022.

Dark Fate est une suite directe de Terminator 2, où nous voyons ce qui arrive à Sarah Connor (Linda Hamilton). Elle et son fils John Connor (Jude Collie) sattaquent à lintelligence artificielle maléfique connue sous le nom de Skynet. Bien que lon puisse dire que ce film ignore les événements des derniers films de la série, il est plus facile de le considérer comme le point culminant de tous les autres événements de la chronologie.

Sarah et John ont vaincu Skynet avec succès dans Terminator 2 et ont empêché le jour du jugement qui était censé se produire en 1997.

Les événements de tous les autres films et séries, même ceux qui auront lieu dans le futur, montrent des événements qui se sont produits dans une chronologie lorsque cet événement apocalyptique sest produit en 1997. Terminator: Dark Fate montre ce qui est réellement arrivé ensuite pour Sarah et John après ils ont arrêté lapocalypse et comment leur victoire sur Skynet na fait que repousser la menace de lIA.

La première liste ci-dessous est la même chronologique exacte que celle détaillée ci-dessus, uniquement sans spoilers pour que vous puissiez la lire en un coup dœil. En ce qui concerne la deuxième liste, il sagit de tous les films Terminator et de la série - encore une fois, répertoriés sans spoiler - mais par ordre de sortie.

Cest à vous de décider quel ordre suivre.

Terminateur: Genisys (2015) *

Le Terminator (1984)

Terminator 2: le jour du jugement (1991)

Terminator 3: La montée des machines (2003)

Facultatif: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 à 2009 - émission télévisée)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 à 2009 - émission télévisée) Terminator: Salut (2009)

Terminator: destin sombre

* Remarque: vous pouvez regarder Genisys en premier ou en dernier dans votre re-regarder.

Le Terminator (1984)

Terminator 2: le jour du jugement (1991)

Terminator 3: La montée des machines (2003)

Facultatif: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 à 2009 - émission télévisée)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 à 2009 - émission télévisée) Terminator: Salut (2009)

Terminator: Genisys (2015)

Terminator: Dark Fate (2019)

