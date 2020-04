Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cest difficile à croire, mais lunivers cinématographique X-Men a commencé il y a près de deux décennies, avec la sortie de X-Men en 2000. Et bien quil se soit conclu techniquement avec Dark Phoenix en 2019, la seule chose qui a vraiment pris fin est limplication de 20th Century Fox avec produisant la franchise mutante populaire. Marvel Entertainment a produit le prochain épisode, The New Mutants, qui sortira plus tard cette année.

Marvel a acquis les droits de X-Men, et le président de Marvel Studios, Kevin Feige, le redémarre et taquine linclusion future dans l univers cinématographique Marvel . On ne sait pas comment cela fonctionnera, mais pour vous aider à vous préparer, nous examinons tous les films X-Men pour trouver la meilleure façon de regarder les films existants. Cest difficile à faire, étant donné que la chronologie des X-Men saute constamment.

Néanmoins, voici comment tous les films X-Men semboîtent, par ordre des événements qui se produisent dans les films.

Notre guide ci-dessous contient quelques spoilers, alors assurez-vous daller au bas pour consulter la version sans spoiler de cette commande chronologique de films X-Men. Et, pour ceux dentre vous qui préfèrent regarder tous les films par ordre de sortie, nous avons également inclus cela en bas.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

X-Men: First Class est en fait le cinquième film X-Men sorti par Fox, mais il est le premier sur notre liste, car cest lhistoire dorigine de certains des personnages les plus importants de lunivers cinématographique X-Men. Lhistoire suit Charles Xavier de James McAvoy et Erik Lehnsherr de Michael Fassbender alors quils deviennent le professeur X et Magneto. Il se déroule principalement en 1962, alors que les deux rassemblent une équipe de mutants pour arrêter un autre mutant, le absorbant dénergie Sebastian Shaw (Kevin Bacon), qui veut déclencher une guerre nucléaire entre les États-Unis et lUnion soviétique.

Days of Future Past commence dans lavenir dystopique de 2023 - lorsque des mutants sont pourchassés et assassinés par des robots indestructibles appelés Sentinelles. Kitty Pryde (Ellen Page) utilise ses pouvoirs pour envoyer Wolverine (Hugh Jackman) en 1973 pour arrêter lassassinat de linventeur des Sentinelles, Bolivar Trask (Peter Dinklage), par le mutant Mystique (Jennifer Lawrence). Nous avons placé ce film au n ° 2 de notre liste, car les événements les plus importants pour la chronologie se déroulent dans les années 70, tandis que les événements qui se produisent en 2023 font tous partie dun avenir qui est évité.

Ce film est considéré comme lun des pires films de super-héros de tous les temps. Cela dit, nous apprenons des choses importantes sur Wolverine (Hugh Jackman). Cela couvre la vie de Wolverine, depuis son enfance dans les années 1840 au Canada, avant que lui et son frère Victor Creed (Liev Schreiber) ne soient forcés de fuir. Un court montage révèle que les frères, qui sont presque indestructibles, grâce à leur mutation du facteur de guérison, ont combattu dans chaque guerre américaine jusquau Vietnam - lorsquils sont recrutés par William Stryker (Danny Huston) pour rejoindre un groupe de travail spécial connu sous le nom de Team X.

Oscar Isaac joue le premier mutant de tous les temps, Apocalypse, qui se réveille en 1983 après avoir été enterré dans lÉgypte ancienne. Larrivée dApocalypse provoque des perturbations qui alertent Charles Xavier de James McAvoy de sa présence, et bientôt, les X-Men se rendent compte que lêtre mutant a lintention de détruire le monde tel que nous le connaissons, avec laide de sa propre équipe de mutants, appelé les quatre cavaliers.

Il sagit du dernier film X-Men sorti par 20th Century Fox. Le studio tente de représenter lune des histoires de bandes dessinées les plus appréciées de X-Men centrée sur Jean Gray. Les X-Men - salués comme des héros à travers le monde, après leur victoire sur Apocalypse huit ans plus tôt - sont envoyés dans lespace pour sauver un groupe dastronautes. Mais le télépathe Jean Gray (Sophie Turner) est frappé par une mystérieuse force énergétique qui améliore considérablement ses pouvoirs tout en éveillant des souvenirs traumatisants que Xavier (McAvoy) a supprimés de son esprit.

Le tout premier film de la franchise est le n ° 6 de notre liste. Il met en vedette Patrick Stewart comme professeur X et Ian McKellan comme Magneto. Ces vieux amis sont aux côtés opposés dun débat sur la Mutant Registration Act, qui oblige tous les mutants à se révéler et à ajouter leur nom à une base de données gouvernementale. Magneto veut transformer les leaders mondiaux en mutants en utilisant une machine, en conjonction avec les pouvoirs dun jeune mutant nommé Rogue (Anna Paquin), mais à son insu, la machine tue qui elle tourne.

Le mutant Nightcrawler (Alan Cumming) tente dassassiner le président américain, donnant au colonel William Stryker (Bryan Cox) une ouverture pour enquêter sur lécole de Xavier pour ses liens avec des mutants. Stryker dirige une équipe pour capturer le professeur X (Patrick Stewart) et Cyclops (James Marsden) - il est ensuite révélé que Stryker a utilisé les capacités mutantes de contrôle mental de son fils pour essayer de forcer le professeur X à tuer tous les mutants.

The Last Stand se concentre sur un remède contre le génome mutant commercialisé par une société connue sous le nom de Worthington Labs. Le remède crée un fossé immédiat dans la population mutante, ce qui amène Magneto (Ian McKellan) à recréer sa Confrérie des mutants. Pendant ce temps, Jean Gray (Famke Jansen) revient soudainement à la vie, après son sacrifice à Alkali Lake dans le film précédent. Lorsque son comportement commence à inquiéter Wolverine (Hugh Jackman), le professeur X (Patrick Stewart) révèle que sa mort a déclenché un aspect dangereux de sa personnalité connue sous le nom de Phoenix.

Ce film traite des suites de Wolverine (Hugh Jackman) tuant Jean Gray (Famke Jansen) à la fin de The Last Stand. Il est devenu un solitaire dans les bois et est découvert par Yukio (Rila Fukushima), un mutant ayant le pouvoir de prévoir la mort de quiconque. Elle demande à Wolverine de laccompagner au Japon pour rencontrer Ichiro Yashida, PDG de Yashida Industries, que Wolverine a sauvé lors du bombardement atomique de Nagasaki.

Techniquement, Ryan Reynold a fait ses débuts en tant que Merc avec une bouche dans X-Men Origins: Wolverine en 2009, et pour un héros normal, cela serait considéré comme un redémarrage total, mais Deadpool est le plus éloigné de la normale. Donc, cela vaut toujours la peine dêtre inclus ici. Ce film suit le mercenaire Wade Wilson (Reynolds) alors quil tombe amoureux de Vanessa (Morena Baccarin). Peu de temps après leur engagement, Wade reçoit un diagnostic de cancer terminal, le conduisant à entrer dans un programme expérimental, dans lequel il reçoit un sérum qui éveille ses gènes mutants dormants.

Suite au succès surprise de loriginal de 2016, Deadpool (Ryan Reynolds) sassocie à Domino (Zazie Beetz), Colossus (Stefan Capicic), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) et Peter (Rob Delaney) pour former X- Obliger. Ils tentent dempêcher Cable (Josh Brolin), un soldat cyborg du futur, de tuer un jeune mutant nommé Russel Collins (Julian Dennison), qui a assassiné la famille de Cable.

Logan est le dernier tour de Hugh Jackman en tant que Wolverine. En 2029, Logan vit comme chauffeur de limousine dans une version dystopique dEl Paso. Son facteur de guérison mutant a commencé à sestomper, et le monde na pas vu un mutant né en 25 ans. Alors que Logan veut continuer sa vie en paix, en prenant soin de Charles Xavier (Patrick Stewart), âgé de 90 ans et atteint de démence, il est obligé de protéger une jeune fille, nommée Laura (Dafne Keen), aux pouvoirs mystérieusement similaires au sien, alors quils se rendent dans un centre de refuge qui nexiste peut-être même pas.

La première liste ci-dessous est la même chronologique exacte qui est détaillée ci-dessus, uniquement exempte de spoilers pour que vous puissiez lire en un coup dœil. Quant à la deuxième liste, ce sont tous les films X-Men - encore une fois, répertoriés sans spoiler - mais par ordre de sortie.

Cest à vous de décider quel ordre suivre.

X-Men: première classe (2011)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Origines X-Men: Wolverine (2009)

X-Men: Apocalypse (2016)

Phoenix sombre (2019)

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

Le carcajou (2013)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Logan (2017)

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

Origines X-Men: Wolverine (2009)

X-Men: première classe (2011)

Le carcajou (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

Phoenix sombre (2019)

