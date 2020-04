Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

C' est le 80e anniversaire de Batman.

Il y a cinq ans, DC Comics a commencé à célébrer Batman Day, avec un « Batversaire » annuel pour commémorer le Chevalier noir. Pour vous aider à célébrer correctement l'octogénaire, nous sommes en train d'arrondir les films et les spectacles de Batman et de trouver la meilleure commande/commande pour les regarder tous.

Mais, pour être honnête, c'est devenu très compliqué, très vite. Contrairement à certaines franchises cinématographiques, comme celle de Marvel, il n'y a pas de chronologie singulière à suivre, surtout quand il s'agit des films en direct de Batman, qui ont été redémarrés plusieurs fois. Par exemple, l'original Batman Anthology de Warner Bros s'est terminé et a recommencé avec la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan en 2005.

Il y a aussi l'univers cinématographique DC plus large à considérer, où Batman joue parfois un rôle pivot ou de fond, mais n'est pas réellement vu. Bien que Batman ne soit jamais apparu dans Wonder Woman de 2017, il a instillé l'intrigue du film. Wayne Enterprises de Batman est également mentionné dans Man of Steel 2013. Et n'oublions pas le DC Animated Universe, aussi, qui est chargé de contenu Batman.

Par conséquent, nous ne pouvons pas vous donner un ordre d'affichage unique et clairement défini. Donc, nous avons trouvé plusieurs ordres, tous mettant en vedette le Croisé capé. Passez au bas de la liste des versions de ces commandes si vous voulez une expérience sans spoiler-free.

Chaque film Batman en direct dans le bon ordre

Remarque : Il y a des spoilers ci-dessous.

C' est un film autonome. C'est un bon point de départ pour les films si vous voulez vraiment vous rassurer dans tout Batman. Il a été prévu pour être sorti par 20th Century Fox avant la série 1966 sur ABC, mais il est sorti en salles deux mois après la première de l'épisode final de la première saison.

Le personnage de Batman est apparu pour la première fois dans Detective Comics No. 27 en 1939. À l'origine, il a été nommé le « Bat-Man », bien qu'il soit aussi appelé le Crusader capé ou le Chevalier noir. Ce n'est qu'en 1966 qu'Adam West a pris le rôle dans un film d'action en direct, avec Burt Ward dans le rôle de Robin. Le film a été présenté en avant-première après la première saison de l'émission Batman, que nous verrons plus tard.

Batman : The Movie est intéressant car il ne présente pas un mais quatre des plus célèbres ennemis de Batman : The Riddler, The Penguin, Catwoman et Joker de Cesar Romero. Ce bâillon de super-vilains s'associent pour tenter de vaincre Batman, avec l'espoir de prendre le dessus du monde.

Warner Bros a lancé l'univers cinématographique original des films Batman en direct, avec la sortie de Batman de Tim Burton en 1989. Ce film, et les trois films qui suivent, ont vraiment préparé le terrain pour les 25 prochaines années, où les super-héros dominent le box-office. Fait intéressant, trois acteurs différents jouent Batman dans cette « anthologie », et les films eux-mêmes varient en termes de thème et de qualité.

Il y a aussi une impressionnante collection d'acteurs, de Michael Keaton et Jack Nicholson à Jim Carrey et Michelle Pfeiffer.

C' est le premier film de Batman « moderne ». Il voit Michael Keaton prendre le manteau du Croisé capé afin de nettoyer les rues de Gotham avant son bicentenaire. Quand une fusillade éclate à l'usine d'Axis Chemical entre la police et un groupe de gangsters dirigé par Jack Napier de Jack Nicholson, Batman répond bien sûr. Dans le combat qui s'ensuit, Napier est tombé dans une cuve de produits chimiques et laissé pour mort.

Cependant, il émerge, ayant été transformé en fou connu sous le nom de Joker. C'est à Batman de l'arrêter avant qu'il empoisonne la population de Gotham avec un gaz Smylex mortel qui provoque des rires hystériques chez ses victimes avant qu'elles ne périssent.

Après avoir battu le Joker, Batman de Michael Keaton doit affronter son prochain adversaire, The Penguin, joué par Danny Devito, qui s'est associé à un millionnaire malheureux, Max Shreck (Christopher Walken), pour échapper aux égouts sous Gotham. Batman a commencé une relation romantique avec la secrétaire de Shreck, Selina Kyle (alias Catwoman, interprétée par Michelle Pfeiffer), et à la fin, ce n'est pas seulement l'intrigue du Pingouin d'enlever et de tuer les fils premiers-nés des citoyens de Gotham que Batman doit affronter, mais aussi la soif de Catwoman de vengeance contre Shreck.

Micheal Keaton et Tim Burton ont refusé de revenir pour un autre film de Batman, malheureusement pour nous. Cela signifie que Batman Forever a un ton beaucoup plus léger et décalé que les films précédents. Val Kilmer joue Batman cette fois, alors qu'il affronte à la fois Two-Face (Tommy Lee Jones) et le Riddler (Jim Carrey). Ce film présente également Robin (interprété par Chris O'Donnell) à un public moderne.

Alors que Batman tente de laisser son personnage de lutte contre le crime derrière lui pour vivre une vie normale avec Chase Meridian (Nicole Kidman), le Riddler découvre sa véritable identité, grâce à un dispositif d'ondes cérébrales qu'il a inventé, ce qui conduit à la capture de Chase et à la réalisation de Bruce qu'il sera toujours Batman.

Bien que souvent dérisés comme l'offre la pire absolue dans la série Batman, les enfants des années 90 pourraient ne pas être d'accord. On pense que Batman et Robin valent la peine d'être resurveillés.

George Clooney joue Batman ici, mais Chris O'Donnell revient en tant que Robin. Les gentils ajoutent également une Batgirl à leur gamme, l'emblématique Alicia Silverstone. Et le trio affronte le Dr Freeze d'Arnold Schwarzenegger et le poison Ivy d'Uma Thurman. Quel casting ! On peut même voir leur main masqué, Bane (Jeep Swenson). La meilleure partie, cependant, est peut-être les 7 000 puns liés à la glace que le Dr Freeze a dit.

Avec la fin de la première Batman Anthology, est également venu la fin des mamelons de chauve-souris. Il y avait un plan pour un cinquième film, centré autour du méchant Épouvantail, qui mariné pendant près d'une décennie jusqu'à ce que Christopher Nolan prenne le relais et amène la franchise Batman à des sommets sans précédent.

Donc, c'est difficile à croire, avec la façon dont la plupart des franchises de super-héros fonctionnent aujourd'hui, mais il nous a fallu cinq films pour voir l'histoire complète de Batman sur grand écran. Ce film suit Bruce Wayne de Christian Bale, du meurtre de ses parents à son voyage à travers le monde, où il apprend à se battre et est recruté dans la Ligue des Ombres par Henri Ducard de Liam Neeson.

Une fois rentré chez lui, il doit combattre l'épouvantail (Cillian Murphy), qui utilise une toxine qui altère l'esprit pour provoquer des hallucinations terrifiantes.

Ce film sert de couronnement pour peut-être tous les films de super-héros. Nous voyons Batman face à son ennemi le plus dangereux, le Joker, qui est joué par feu Heath Ledger. Joker prend le contrôle du monde du crime organisé de Gotham, lance un complot sournois et défigure le procureur de la ville, Harvey Dent, tout en essayant de forcer Batman à briser sa seule règle : refuser de tuer l'un de ses ennemis.

La trilogie Dark Knight arrive à sa fin, avec l'arrivée de Bane (Tom Hardy) dans la ville de Gotham.

Bruce Wayne est devenu un reclus depuis qu'il a convaincu le commissaire Gordon (Gary Oldman) de le blâmer pour Harvey Dent, et par conséquent, Batman n'a pas été vu en huit ans. La réalité de ses criminels qui luttent tous les soirs s'est également installée pour Bruce, alors qu'une visite chez le médecin montre la litanie des façons dont son corps a commencé à se décomposer. Il n'est donc pas prêt à affronter Bane, un ancien membre de la Ligue des Ombres, qui vient à Gotham pour achever le plan de Ras Al Ghul visant à détruire la ville.

Lorsque The Dark Knight de Christopher Nolan est sorti, une autre société peu connue dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, Marvel, a commencé à faire ses propres films de bande dessinée. Donc, il était logique pour DC, avec son énorme arriéré de personnages, de créer son univers cinématographique plus large avec Batman tie-ins.

Batman v Superman reprend 18 mois après les événements de Man of Steel 2013. Ben Affleck dépeint une version de Bruce Wayne qui lutte contre les méchants depuis 20 ans. Il considère Superman (Henry Cavill) comme une menace existentielle pour l'humanité. Pendant ce temps, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) fait ses propres plans pour traiter avec Superman, y compris obtenir un tas de kryptonite et accéder au corps du général Zod.

Batman apprend la cachette de kryptonite chez Lexcorp et la vole, ce qui lui permet de créer un costume alimenté par Kryptonite pour vaincre Superman.

Suicide Squad suit un groupe de criminels emprisonnés de l'univers DC, tels que Deadshot (Will Smith) et Harley Quinn (Margot Robbie), qui se voient offrir des peines réduites en échange d'une mission très dangereuse qu'ils ont peu de chances de survivre. Le film met en scène Batman de Ben Affleck dans quelques scènes tout en se développant jusqu'à la formation de la Ligue des Justiciers.

Deux ans se sont écoulés depuis la mort de Superman, et l'humanité est toujours en train de se défaire. Batman de Ben Affleck et Wonder Woman de Gal Gadot ont commencé à former une équipe qui peut aider à protéger l'humanité contre les menaces qu'ils ne pourraient jamais espérer affronter seule.

Cependant, ils découvrent bientôt qu'ils ne correspondent pas à la créature connue sous le nom de Steppenwolf, qui prévoit d'utiliser des dispositifs connus sous le nom de Mother Box pour terraformer la Terre en une planète inhabitable comme son monde natal. (Découvrez également l'Édition Ultimate, qui dispose de 31 minutes de métrages supplémentaires.)

Joker est une histoire d'origine pour le plus grand méchant de Batman. Il suit Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix, un homme perturbé qui espère être un comédien. Nous le voyons se transformer en un fou connu sous le nom de Joker. Le film nous montre également la mort des parents de Bruce Wayne, juste au cas où vous ne l'auriez pas vu assez.

Il est difficile de placer Joker sur cette chronologie pour quelques raisons. C'est une histoire d'origine qui se déroule en 1981 — mais lorsque le scénariste et réalisateur Todd Phillips a écrit le scénario, il a voulu que ce soit un film autonome qui n'avait rien à voir avec l'Univers Extended DC. Cependant, depuis lors, Joker a été nominé pour 11 Academy Awards, et Warner Bros, la société qui détient les droits de Batman, a annoncé un nouveau redémarrage Batman avec Robert Pattinson comme Batman. Donc ça ne nous choquerait pas si Joker finit par avoir plus à voir avec l'Univers DC.

Chaque série Batman en direct

Il

n'y a pas de « bon ordre » ici, car ils sont tous déconnectés et non chronologiques. Donc, nous vous recommandons de les regarder dans l'ordre de sortie. Vous pouvez les regarder avant ou après les films. Cela ne fera pas beaucoup de différence, mais peut-être regarder Batman de 1966 avant Batman : The Movie.

C' est le tout premier Batman en direct, et il met en vedette Lewis Wilson. Il s'agit d'une série de 15 chapitres de Columbia Pictures qui a été présentée en première dans les salles et est maintenant disponible surYouTube.

Une autre production en série de Columbia, Batman (Robert Lowery) et Robin (Johnny Duncan) apparaissent et vont contre le Wizard. Cette série, également diffusée dans les salles, est parfois connue sous le nom de The New Adventures of Batman et Robin the Boy Wonder.

Il est également disponible sur YouTube.

C' est la première apparition d'Adam West en tant que Caped Crusader - avant même son film en direct en 1966. Il maintient le rôle pendant trois saisons sur ABC, offrant une prise plus comique, surtout par rapport aux versions modernes du Dark Knight.

Gotham a fait sa première en 2014 sur Fox et suit un jeune commissaire Gordon (Ben McKenzie) alors qu'il débute sa carrière à la suite du meurtre des parents de Bruce Wayne. Il met également en vedette un jeune Bruce Wayne (David Mazouz), qui s'occupe de la mort de ses parents alors qu'il est élevé par Alfred (Sean Pertwee). La série présente de nombreux méchants, aussi, qui vont être des problèmes pour Batman à l'avenir.

Titans diffuse sur The CW et suit l'histoire de Dick Grayson, aussi connu sous le nom de l'acolyte de Batman, Robin. Il a laissé ce manteau derrière, cependant, et est devenu le chef du groupe de héros connu sous le nom de Titans. Un scénario majeur de l'émission est basé sur la vie antérieure de Dick dans le rôle de Robin et sa relation avec Bruce Wayne, joué dans Titans par Iain Glen.

Si vous vous êtes déjà demandé comment Alfred a élevé Bruce Wayne, eh bien, Epix a un spectacle pour vous : Pennyworth. Il suit le majordome, mais bien avant qu'il ne soit majordome. Au lieu de cela, il est un jeune homme fraîchement sorti d'être membre de la SAS et d'essayer de démarrer une société de sécurité en 1960.

Le spectacle est plus une série d'espions thriller qu'un spectacle de super-héros, avec Alfred, joué par Jack Bannon, ciblé par un groupe cherchant à prendre le contrôle de Londres. Heureusement, il a l'aide d'un groupe américain, qui se trouve être dirigé par les parents de Batman.

Batman sans spoiler-free regarder les commandes

Ci-dessous, vous trouverez des versions sans spoiler-free de tout ce qui est détaillé ci-dessus.

Le film Adam West

Batman : Le film (1966)

The Batman Motion Picture Anthology

Batman (1989)

Retours Batman (1992)

Batman Forever (1995)

Batman et Robin (1997)

Trilogie Chevalier noir de Christopher Nolan

Batman commence (2005)

Le Chevalier Noir (2008)

Le chevalier noir se lève (2012)

Univers cinématographique DC étendu

Batman c. Superman : L'aube de la justice (2016)

Escouade de suicide (2016)

Ligue de la justice (2017)

Joker (2019)

Le Batman (1943 - série théâtrale)

Batman et Robin (1949 - série théâtrale)

Batman (1966 à 1969 - série télévisée)

Gotham (2014 à 2019 - série télévisée)

Titans (2018 à présent - série télévisée)

Pennyworth (2019 à présent - série télévisée)

