Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

NBCUniversal a lancé son service de streaming vidéo, Peacock. Il est conçu pour offrir aux coupeurs de cordon une série de séries originales à gros budget de showrunners qui ont déjà travaillé avec NBCUniversal, mais il propose également des émissions de télévision et des films du bras universel de la société, des sports, etc.

Peacock est donc en concurrence directe avec dautres services de streaming de réseaux américains populaires, tels que CBS All Access, Showtime, HBO Now et Disney +. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris combien cela coûte et à partir de quels pays et appareils vous pouvez y accéder au lancement.

Peacock est un nouveau service de streaming vidéo qui sappuie sur le large éventail de propriétés de NBCUniversal. Au lancement, vous pouvez utiliser Peacock pour regarder 20 000 heures de programmation originale, ainsi que des drames, des comédies, des actualités, des sports, une télévision non scénarisée, du contenu adapté aux enfants, du contenu en espagnol, des chaînes organisées, des faits saillants de tendance et "opportun et intemporel" moments "comme les Jeux Olympiques de 2021 et la couverture des élections de 2020.

La version "aperçu" de Peacock était limitée, et NBCUniversal na pas encore détaillé toutes les fonctionnalités de Peacock. Mais nous savons quil offrira un contrôle parental géré par un code PIN, et vous pouvez utiliser jusquà trois appareils pour diffuser Peacock simultanément à partir dun seul compte. Il ne prendra pas en charge les profils des membres de la famille au lancement, mais NBCUniversal a promis la fonctionnalité aux côtés des téléchargements mobiles pour ceux qui sont abonnés Premium.

NBCUniversal a déclaré que le nom Peacock est un "clin dœil au logo emblématique de NBC" ainsi que "le riche héritage de NBCUniversal de créer des films, séries télévisées, personnages et franchises bien-aimés qui ont été à lépicentre de la culture pop et continueront de définir lavenir de divertissement".

Peacock offrira une programmation originale et de nombreux succès des «coffres de NBC», dont The Office et Parks and Recreation.

Voici trois «plats à emporter» que NBCUniversal fait vraiment la promotion:

Drames originaux: y compris le redémarrage de Battlestar Galactica à partir de Sam Esmail; Le Dr Death Starring Alec Baldwin, Jamie Dornan et Christian Slater; Brave New World avec Demi Moore; Armas de Mujer de léquipe derrière La Reina del Sur de Telemundo

y compris le redémarrage de Battlestar Galactica à partir de Sam Esmail; Le Dr Death Starring Alec Baldwin, Jamie Dornan et Christian Slater; Brave New World avec Demi Moore; Armas de Mujer de léquipe derrière La Reina del Sur de Telemundo Comédies classiques: Y compris Parks and Recreation et The Office, qui se déroulera exclusivement sur Peacock. De plus, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Everybody Loves Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will and Grace, King Of Queens et Married With Children.

Y compris Parks and Recreation et The Office, qui se déroulera exclusivement sur Peacock. De plus, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Everybody Loves Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will and Grace, King Of Queens et Married With Children. Comédies originales de Jimmy Fallon, Seth Meyers, Lorne Michaels, Mike Schur, Ed Helms, Jada Pinkett Smith, Rashida Jones et Tracey Wigfield.

En termes de spectacles, vous pouvez vous attendre à des classiques NBC comme 30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Chrisley Knows Best, Covert Affairs, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, Frasier, Friday Night Lights, House, KUWTK , King Of Queens, Marié… Avec des enfants, Moine, Parenthood, Psych, Royal Pains, Saturday Night Live, Superstore, The Real Housewives, Top Chef et Will and Grace.

Peacock présentera également des superproductions et des films plébiscités par Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination et les plus grands studios dHollywood. Ces titres de films comprendront: American Pie, Bridesmaids, Knocked Up, Meet the Parents, Meet the Fockers, A Beautiful Mind, Back to the Future, Brokeback Mountain, Casino, Dallas Buyers Club, Do the Right Thing, Erin Brockovich, ET The Extra-Terrestrial, Field of Dreams, Jaws, Mamma Mia !, Shrek, The Breakfast Club, et des franchises comme Bourne, Despicable Me et Fast and Furious.

Peacock diffusera également presque tous les spectacles de Wolf Wolfs Wolf Entertainment, y compris Law and Order, Law and Order: SVU, Law and Order: Criminal Intent, Chicago Fire, Chicago PD et Chicago Med. Enfin, Telemundo, un important réseau hispanophone, sera même disponible sur Peacock. Vous pouvez vous attendre à 3000 heures de Telemundo, y compris des titres populaires comme 100 Dias Para Volver, Betty à New York, El Baron et Preso No. 1.

Oui. Peacock propose une programmation originale. Universal Pictures développe même des films originaux et des séries danimation pour Peacock. DreamWorks Animation créera également des originaux pour le service de streaming.

Les titres suivants ont été annoncés jusquà présent:

Dr. Death: Basé sur un podcast avec Jamie Dornan, Alec Baldwin et Christian Slater.

Basé sur un podcast avec Jamie Dornan, Alec Baldwin et Christian Slater. Un redémarrage de Battlestar Galactica. Ça vient du producteur de Mr. Robot, Sam Esmail

Ça vient du producteur de Mr. Robot, Sam Esmail Brave New World: basé sur le roman dystopique dAldous Huxley et mettant en vedette Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) et Demi Moore

basé sur le roman dystopique dAldous Huxley et mettant en vedette Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) et Demi Moore Angelyne: Une série limitée dEmmy Rossum.

Une série limitée dEmmy Rossum. One of Us Is Lying: basé sur le thriller mystère le plus vendu du New York Times.

basé sur le thriller mystère le plus vendu du New York Times. Hatching Twitter series: Il raconte «lhistoire des amitiés trahis et des luttes de pouvoir à enjeux élevés qui ont accompagné la montée fulgurante de la tristement célèbre entreprise de technologie», selon The Hollywood Reporter. Il «explorera les véritables cerveaux derrière tout cela, comment cela a été fait et les ramifications colossales que la technologie aura sur notre avenir».

Il raconte «lhistoire des amitiés trahis et des luttes de pouvoir à enjeux élevés qui ont accompagné la montée fulgurante de la tristement célèbre entreprise de technologie», selon The Hollywood Reporter. Il «explorera les véritables cerveaux derrière tout cela, comment cela a été fait et les ramifications colossales que la technologie aura sur notre avenir». Division One: Une "comédie de passage à lâge adulte sur une équipe de football collégiale féminine opprimée qui reçoit une nouvelle entraîneure - une ancienne joueuse de football professionnelle tombée en disgrâce - et qui doit décider si elle va ou non prendre le risque de essayer dêtre génial. "

Rutherford Falls: co-créé par Mike Schur, Ed Helms et Sierra Teller Ornelas, avec Ed Helms.

co-créé par Mike Schur, Ed Helms et Sierra Teller Ornelas, avec Ed Helms. Straight Talk: De Rashida Jones et Jada Pinkett Smith

De Rashida Jones et Jada Pinkett Smith Un redémarrage de Saved By the Bell de Tracey Wigfield (30 Rock), avec Elizabeth Berkley et Mario Lopez.

de Tracey Wigfield (30 Rock), avec Elizabeth Berkley et Mario Lopez. Punky Brewster: avec Soleil Moon Frye dans sa version adulte de son personnage

avec Soleil Moon Frye dans sa version adulte de son personnage Une nouvelle saison dAPBio avec Glenn Howerton et Patton Oswalt

avec Glenn Howerton et Patton Oswalt Un deuxième film dérivé de la longue série Psyc.

The Adventure Zone est une "série de comédies animées fantastiques à couper le souffle et remplies de cœur qui suit un trio improbable et mal équipé et leur maître du donjon assiégé alors quils se lancent à contrecœur dans une quête pour sauver leur monde."

est une "série de comédies animées fantastiques à couper le souffle et remplies de cœur qui suit un trio improbable et mal équipé et leur maître du donjon assiégé alors quils se lancent à contrecœur dans une quête pour sauver leur monde." MacGruber: Après avoir passé dix ans en prison, MacGruber est sorti et se retrouve face au commandant de brigade Enos Queeth. Tous les personnages du film original semblent aider à sauver le monde.

Après avoir passé dix ans en prison, MacGruber est sorti et se retrouve face au commandant de brigade Enos Queeth. Tous les personnages du film original semblent aider à sauver le monde. Clean Slate: une comédie de Norman Lear sur un propriétaire de lave-auto du Sud qui retrouve son ex-enfant, une femme trans nommée Desiree, jouée par Laverne Cox.

une comédie de Norman Lear sur un propriétaire de lave-auto du Sud qui retrouve son ex-enfant, une femme trans nommée Desiree, jouée par Laverne Cox. En attendant: Mindy Kaling joue le rôle dune femme indépendante nommée Ellie qui devient mère avec son meilleur ami gay, Jonathan. Ellie demande à Jonathan sil fera don de son sperme, et ils tentent de devenir une famille ensemble.

Mindy Kaling joue le rôle dune femme indépendante nommée Ellie qui devient mère avec son meilleur ami gay, Jonathan. Ellie demande à Jonathan sil fera don de son sperme, et ils tentent de devenir une famille ensemble. Girls5Eva: Un nouveau spectacle produit par Tina Fey sur un groupe de filles des années 90 qui se réunit.

Peacock proposera une programmation non scénarisée, notamment:

Who Wrote That: Une nouvelle série de docuseries Saturday Night Live du créateur Lorne Michaels, explorant les personnalités célèbres devant et derrière la caméra.

Une nouvelle série de docuseries Saturday Night Live du créateur Lorne Michaels, explorant les personnalités célèbres devant et derrière la caméra. Une série originale de talk-show de Jimmy Fallon en collaboration avec Matador Content et Universal Television Alternative Studio.

en collaboration avec Matador Content et Universal Television Alternative Studio. Un spectacle hebdomadaire de fin de soirée avec Amber Ruffin et produit par Seth Meyers

et produit par Seth Meyers Et un spin - off de la franchise The Real Housewives de Bravo .

Armas de Mujer , une nouvelle série des créateurs de La Reina del Sur

La version "preview" de Peacock nétait disponible que pour être diffusée via les propres plateformes de Comcast sur une box X1 ou une box de streaming Flex. Cependant, après le lancement national le 15 juillet 2020, Peacock est désormais disponible pour regarder sur les appareils suivants:

Navigateur de bureau: Peacocktv.com

Peacocktv.com Appareils Apple: iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV 4K, Apple TV HD et lapplication Apple TV. Vous pourrez également vous inscrire à Peacock ou mettre à niveau votre abonnement avec des achats intégrés.

iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV 4K, Apple TV HD et lapplication Apple TV. Vous pourrez également vous inscrire à Peacock ou mettre à niveau votre abonnement avec des achats intégrés. Appareils Google : téléphones et tablettes Android et appareils Android TV, Chromecast et appareils intégrés Chromecast. Si vous vous inscrivez via Android et Android TV, vous bénéficiez dun accès gratuit à Peacock Premium jusquau 15 octobre.

: téléphones et tablettes Android et appareils Android TV, Chromecast et appareils intégrés Chromecast. Si vous vous inscrivez via Android et Android TV, vous bénéficiez dun accès gratuit à Peacock Premium jusquau 15 octobre. Consoles Xbox One: la famille dappareils Xbox One de Microsoft, y compris Xbox One S et Xbox One X. Vous pouvez même les obtenir sur le Microsoft Store. Vous pourrez vous inscrire à Peacock ou mettre à niveau votre abonnement avec des achats intégrés sur Xbox.

la famille dappareils Xbox One de Microsoft, y compris Xbox One S et Xbox One X. Vous pouvez même les obtenir sur le Microsoft Store. Vous pourrez vous inscrire à Peacock ou mettre à niveau votre abonnement avec des achats intégrés sur Xbox. Consoles Sony: consoles PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro (à partir du 20 juillet 2020).

PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro (à partir du 20 juillet 2020). Téléviseurs intelligents: téléviseurs Vizio SmartCast et téléviseurs intelligents LG.

Les appareils Roku et Amazon Fire TV sont particulièrement absents au lancement.

Peacock est disponible en trois niveaux:

Peacock Free: une option gratuite qui vient avec une programmation limitée. Il comprend 7500 heures de programmation, y compris un accès le jour suivant aux saisons actuelles démissions NBC, de films Universal, de SNL, de Vault et de Family Movie Night.

une option gratuite qui vient avec une programmation limitée. Il comprend 7500 heures de programmation, y compris un accès le jour suivant aux saisons actuelles démissions NBC, de films Universal, de SNL, de Vault et de Family Movie Night. Peacock Premium with Ads: une version financée par la publicité qui est gratuite pour les clients Comcast existants et 5 $ par mois pour tout le monde. Il comprend tout ce que Peacock Free a, mais aussi des sports en direct et un accès anticipé aux spectacles de fin de soirée. Les abonnés au câble Comcast et Cox auront un accès gratuit à Peacock Premium avec des publicités, ou ils peuvent payer seulement 5 $ par mois pour une version sans publicité.

une version financée par la publicité qui est gratuite pour les clients Comcast existants et 5 $ par mois pour tout le monde. Il comprend tout ce que Peacock Free a, mais aussi des sports en direct et un accès anticipé aux spectacles de fin de soirée. Les abonnés au câble Comcast et Cox auront un accès gratuit à Peacock Premium avec des publicités, ou ils peuvent payer seulement 5 $ par mois pour une version sans publicité. Peacock Premium: une option dabonnement sans publicité de 10 $ par mois (ou 100 $ par an) ouverte à tous. Ce niveau combine les deux niveaux précédents, abandonne les publicités et comprend des matchs de football de Premier League non télévisés.

Les niveaux avec publicité ne devraient pas avoir plus de cinq minutes de publicités par heure.

Après le lancement, Peacock propose une norme dessai gratuite de sept jours pour toute nouvelle inscription à lun ou lautre niveau premium. Si vous vous inscrivez au service via lapplication Android Peacock ou une autre plate-forme Google, Peacock propose un essai gratuit prolongé jusquau 15 octobre pour le niveau financé par la publicité de Peacock Premium.

En comparaison, Hulu coûte 5,99 $ par mois avec des publicités et 11,99 $ par mois sans publicité. CBS All Access facture 5,99 $ par mois avec la publicité ou 9,99 $ pour la version sans publicité. Netflix, qui na pas dannonces, propose son niveau le moins cher à 8,99 $ par mois. Il existe également un plan de 12,99 $ qui est populaire. Ensuite, il y a Apple TV Plus (4,99 $ par mois), Disney + (6,99 $ par mois) et HBO Max (14,99 $ par mois), dont aucun ninclut la publicité.

Peacock ne nécessite pas dabonnement au câble. Vous pouvez même le regarder gratuitement avec le forfait Peacock Free.

Peacock ne prendra pas en charge les formats haut de gamme au lancement, y compris la résolution 4K, la plage dynamique élevée et Dolby Atmos. Mais ils arrivent.

NBCUniversal a lancé un "aperçu" de Peacock le 15 avril 2020 pour les clients Xfinity X1 et Flex. Il a été lancé pour tout le monde aux États-Unis le 15 juillet 2020.

Peacock est disponible dans tout le pays aux États-Unis. Une expansion internationale est prévue, mais NBCUniversal na pas détaillé de calendrier. Linterface utilisateur de Peacock est uniquement en anglais, bien quelle prenne en charge toutes les pistes audio ou sous-titres dans toutes les langues.