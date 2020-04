Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les services de streaming ne manquent pas, et pourtant, Warner Media en lance un ce printemps appelé HBO Max.

HBO Max combinera toutes les offres de HBO avec les films Warner Bros et les émissions de télévision Turner. Il comprendra également des originaux et des programmes dautres marques de Warner Media. Les services existants de HBO , HBO Now et HBO Go , seront toujours disponibles et différeront de HBO Max. Bien quils proposent chacun du contenu HBO, seul HBO Max aura un contenu original avec du contenu Warner Media.

De plus, HBO Max ne nécessitera pas de connexion par câble comme HBO Go, et ce ne sera pas plus cher que HBO Now. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Où tout HBO rencontre vos émissions, films et nouveaux Max Originals préférés. Streaming le 27 mai.



Inscrivez-vous pour les mises à jour: https://t.co/e3U0f0wgAV pic.twitter.com/SbBjZ0smb8 - HBO Max (@hbomax) 21 avril 2020

HBO Max devrait être entièrement lancé aux États-Unis le 27 mai 2020.

À terme, HBO Max arrivera en Amérique latine et en Europe. LAmérique latine obtiendra HBO Max en premier, à partir de 2021.

HBO Max coûtera 14,99 $ par mois. (Cest le même prix que HBO Now.) Il ny a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité au Royaume-Uni.

Étant donné que HBO Max offrira plus à regarder que HBO Now et HBO Go, WarnerMedia et AT&T espèrent que les utilisateurs de ces deux services passeront à HBO Max. Les abonnés HBO existants sur AT&T et HBO Now les abonnés à facturation directe obtiendront HBO Max gratuitement. Les clients qui sabonnent aux forfaits premium vidéo, mobile et haut débit dAT & T se verront également proposer des offres groupées avec HBO Max sans frais supplémentaires.

Tout ce que vous pouvez regarder sur HBO, HBO Now et HBO Go sera disponible sur HBO Max. Mais, HBO Max aura également exclusivement du nouveau contenu original appelé Max Originals. Vous pourrez même accéder à la programmation des marques Warner Media comme Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies et Cartoon Network.

Il aura tout le catalogue existant de HBO, y compris Game of Thrones et Big Little Lies, et bien sûr, quelque chose de nouveau sur le réseau. Voici quelques projets à venir vers HBO (et donc HBO Max) en 2020 et 2021:

The Outsider de Stephen King: un mystère sombre avec Ben Mendelsohn, produit et réalisé par Jason Bateman

un mystère sombre avec Ben Mendelsohn, produit et réalisé par Jason Bateman Lovecraft Country: une série dhorreur unique basée sur un roman de Matt Ruff, écrit et produit par Misha Green, et produit par Jordan Peele et JJ Abrams

une série dhorreur unique basée sur un roman de Matt Ruff, écrit et produit par Misha Green, et produit par Jordan Peele et JJ Abrams The Nevers: la nouvelle série de science-fiction de Joss Whedon avec Laura Donnelly

la nouvelle série de science-fiction de Joss Whedon avec Laura Donnelly The Gilded Age: The opulent world of 1885 New York from Downton Abbeys Julian Fellowes

The opulent world of 1885 New York from Downton Abbeys Julian Fellowes Avenue 5: haute satire à bord dun navire de croisière spatial depuis Armando Iannucci (Veep), avec Hugh Laurie et Josh Gad

haute satire à bord dun navire de croisière spatial depuis Armando Iannucci (Veep), avec Hugh Laurie et Josh Gad The Undoing: Un thriller psychologique de David E. Kelley, réalisé par Susanne Bier avec Nicole Kidman et Hugh Grant

Un thriller psychologique de David E. Kelley, réalisé par Susanne Bier avec Nicole Kidman et Hugh Grant Le complot contre lAmérique: une histoire repensée basée sur le roman de Phillip Roth écrit et exécutif produit par David Simon et Ed Burns, avec Winona Ryder et John Turturro

une histoire repensée basée sur le roman de Phillip Roth écrit et exécutif produit par David Simon et Ed Burns, avec Winona Ryder et John Turturro Perry Mason: Le drame juridique classique pour une nouvelle génération, produit par Robert Downey Jr et Susan Downey, avec Matthew Rhys dans le rôle-titre

Le drame juridique classique pour une nouvelle génération, produit par Robert Downey Jr et Susan Downey, avec Matthew Rhys dans le rôle-titre Je sais que cest vrai: un drame familial complexe mettant en vedette Mark Ruffalo jouant des frères jumeaux, dont lun a la schizophrénie, basé sur le roman le plus vendu de Wally Lamb, écrit et réalisé par Derek Cianfrance.

un drame familial complexe mettant en vedette Mark Ruffalo jouant des frères jumeaux, dont lun a la schizophrénie, basé sur le roman le plus vendu de Wally Lamb, écrit et réalisé par Derek Cianfrance. House of the Dragon: un jeu dérivé de Game of Thrones basé sur le livre de George RR Martin sur lhistoire de Westerosi, Fire and Blood.

HBO aura un nouveau contenu original baptisé Max Originals. Dans le cadre de cet effort, il a un contrat de film exclusif avec la société de production de Reese Witherspoon, Hello Sunshine. Voici les Max Originals annoncés:

Dune: The Sisterhood: Une adaptation du livre de Brian Herbert et Kevin Anderson basé dans le monde créé par le livre de Frank Herbert Dune, du réalisateur Denis Villeneuve

The Sisterhood: Une adaptation du livre de Brian Herbert et Kevin Anderson basé dans le monde créé par le livre de Frank Herbert Dune, du réalisateur Denis Villeneuve Tokyo Vice: basé sur le récit de première main de Jake Adelstein de la police métropolitaine de Tokyo battu avec Ansel Elgort

basé sur le récit de première main de Jake Adelstein de la police métropolitaine de Tokyo battu avec Ansel Elgort The Flight Attendant: une série de thrillers dune heure basée sur le roman de Chris Bohjalian, qui mettra en vedette Kaley Cuoco, qui est également producteur exécutif aux côtés de Greg Berlanti

une série de thrillers dune heure basée sur le roman de Chris Bohjalian, qui mettra en vedette Kaley Cuoco, qui est également producteur exécutif aux côtés de Greg Berlanti Love Life: une série danthologie de comédie romantique dune demi-heure dune demi-heure mettant en vedette la star de «Pitch Perfect» Anna Kendrick, qui produira également aux côtés de Paul Feig

une série danthologie de comédie romantique dune demi-heure dune demi-heure mettant en vedette la star de «Pitch Perfect» Anna Kendrick, qui produira également aux côtés de Paul Feig Station Eleven: Une série limitée postapocalyptique basée sur le best-seller international dEmily St John Mandel, adaptée par Patrick Somerville et réalisée par Hiro Murai.

Une série limitée postapocalyptique basée sur le best-seller international dEmily St John Mandel, adaptée par Patrick Somerville et réalisée par Hiro Murai. Made for Love: une adaptation directe de 10 épisodes dune demi-heure basée sur le roman tragicomique du même nom dAlissa Nutting, également de Somerville et réalisé par SJ Clarkson

une adaptation directe de 10 épisodes dune demi-heure basée sur le roman tragicomique du même nom dAlissa Nutting, également de Somerville et réalisé par SJ Clarkson Gremlins: une série animée de Warner Bros Animation et Amblin Entertainment basée sur le film original

HBO prévoit de lancer 31 séries Max Originals. Ainsi, lorsquil est combiné avec la série HBO, cela signifie quil y aura 69 émissions originales sur HBO Max au cours de sa première année. La moitié dentre eux viserait un public jeune adulte,

Il y aura des émissions et des films de DC Universe, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, Warner Bros, New Line Cinema, TNT, TBS, etc. Les 236 épisodes de Friends seront même disponibles sur HBO Max, tout comme des séries à succès comme The Fresh Prince of Bel-Air et la spin-off de Riverdale Katy Keene. En fait, HBO Max sera la maison de streaming exclusive de The CW à partir de lautomne 2019.

Parce que HBO Max offrira une sélection de contenu DC Universe, vous aurez accès à une nouvelle série DC Entertainment, appelée Batwoman, et plus encore. Le producteur dArrow et Riverdale, Greg Berlanti, travaille également sur de nouveaux titres liés à DC Comics, Green Lantern et Strange Adventures.

Même Adult Swim et Looney Tunes seront disponibles

Plus récemment, HBO a annoncé que HBO Max animera un nouveau documentaire sur Anthony Bourdain, un documentaire sur Amy Schumer, une comédie de Melissa McCarthy, un documentaire avec Monica Lewinsky et dautres œuvres dans le cadre dun nouveau contrat avec Bad Robot de JK Abrams.

HBO a déclaré quElizabeth Banks, Issa Rae et Mindy Kaling développaient également de nouvelles émissions pour le service. Enfin, HBO Max sera la maison de streaming exclusive de South Park, et il diffusera les amis classiques des années 90, ainsi que The Big Bang Theory, que HBO aurait payé plus dun milliard de dollars pour obtenir. Au total, HBO Max prévoit davoir 10 000 heures de contenu au lancement.

HBO a déclaré que HBO Max sera disponible sur une "très large gamme dappareils", notamment des téléphones, des tablettes, le Web, des téléviseurs intelligents et des consoles de jeux.