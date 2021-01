Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La franchise Fast and Furious existe depuis 20 ans. Oui vraiment. Nous avons eu deux décennies de courses de rue, de braquages et despionnage de Dominic Toretto, Brian OConner et de leur équipe - ou de leur famille comme ils les appelleraient.

Cest lune des séries de films les plus rentables de tous les temps, avec un total combiné de plus de 5 milliards de dollars, avec neuf films sortis à ce jour, y compris le film dérivé Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw , deux courts métrages liés à ces films, un autre film dérivé en cours de réalisation, ainsi quune émission télévisée dérivée appelée Spy Racers sur Netflix .

Fast and Furious 9 est terminé et après avoir été retardé dun an en raison de lépidémie de coronavirus, il est censé sortir dans les rues le 28 mai 2021. Il y aurait également une finale en deux parties, donc deux autres films suivront Rapide et furieux 9.

Comme pour les films et les émissions Marvel , ce nest pas aussi simple que de regarder les films Fast and Furious dans lordre dans lequel ils sont sortis. Bien sûr, vous pouvez les regarder dans lordre chronologique, mais si vous voulez suivre le scénario de la manière dont il a finalement été prévu, vous devrez faire un peu de mélange.

Nous avons répertorié le meilleur ordre pour regarder les films Fast and Furious, mais attention, il y a des spoilers dans la liste immédiate ci-dessous. Si vous voulez une liste simple sans spoilers, dirigez-vous vers le bas.

Le premier film First and Furious est arrivé en 2001 et se concentre sur Brian OConner (Paul Walker) en tant quofficier infiltré du LAPD qui sinfiltre dans le gang de Dominic Toretto (Vin Diesel) pour tenter de découvrir ceux qui se cachent derrière une équipe de braquage impliquant trois Honda Civics modifiées. .

Brian finit par tomber amoureux de la sœur de Dom, Mia, et le film se termine avec Brian aidant Dom à séloigner de la police en lui donnant la voiture de 10 secondes quil lui doit après avoir perdu sa voiture à Dom lors dune course de rue plus tôt dans le film.

The Turbo-Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious est un court métrage de six minutes qui a été inclus dans lédition spéciale du DVD du deuxième film - 2 Fast 2 Furious. Ce nest pas essentiel à regarder, mais il relie le premier film et le second ensemble, montrant Brian OConner comme un fugitif recherché par le FBI pour avoir permis à Dominic Toretto déchapper à la capture de la police.

Dans le film de six minutes, Brian fait ses valises et quitte Los Angeles avant dêtre arrêté, voyageant à travers les États-Unis et remportant plusieurs courses de rue, tandis que le FBI lance une chasse à lhomme nationale pour lui. Le prélude se termine avec Brian se dirigeant vers Miami.

2 Fast 2 Furious se concentre sur Brian OConner en tant que leader. Ayant déménagé à Miami, Brian participe à des courses de rue pour gagner sa vie, avec un peu daide pour modifier la voiture du mécanicien Tej Parker - un personnage qui joue un grand rôle dans les films ultérieurs de la franchise Fast and Furious.

Brian finit par conclure un accord avec son ancien patron - lagent du FBI Bilkins - pour retourner au travail dinfiltration et éliminer le seigneur de la drogue Carter Verone en échange dun dossier vierge.

Il choisit son ami denfance Roman Pierce comme partenaire - un autre personnage qui continue à être une grande partie de la franchise Fast and Furious - et ensemble, ils finissent par faire tomber Verone, ce qui leur donne des records propres. De plus, ils ont obtenu de largent supplémentaire quils ont gardé pour eux-mêmes grâce au retrait de Verone.

Los Bandoleros est le deuxième des courts métrages de la franchise Fast and Furious, dune durée de 20 minutes. Son objectif est de détailler les événements menant au quatrième film Fast and Furious, sorti en 2009. Notez que nous avons sauté le troisième film de la franchise - Fast and Furious: Tokyo Drift - qui vient plus tard.

Los Bandoleros voit le retour de Dominic Toretto, un fugitif qui se cache en République dominicaine. Dom envisage de voler du pétrole et de faire sortir de prison son ami Leo Tego - un autre membre important des acteurs de Fast and Furious. Le court métrage voit également Dom et Letty raviver leur relation - une relation assez importante dans les films ultérieurs.

Fast and Furious 4 voit Domonic Toretto et Brian OConner se retrouver après cinq ans de fuite de Dom. Léquipage de Dom, qui se compose de Letty, Tego Leo, Rico Santos, Cara et Han Lue - dont certains sont des personnages principaux à lavenir - détourne des camions-citernes en République dominicaine, avant quils ne se séparent.

Plusieurs mois plus tard, Dom découvre que Letty a été tuée, alors Dom retourne aux États-Unis pour ses funérailles et pour découvrir ce qui sest passé. Pendant ce temps, Brian, maintenant agent du FBI, tente de retrouver un baron de la drogue appelé Arturo Braga, pour lequel il savère que Letty travaillait sous couverture tout en essayant de nettoyer le dossier de Dom à sa mort (du moins le film vous laisse croire).

Dom et Brian travaillent ensemble pour faire tomber Bruga et son homme de main Fenix, ce quils réussissent à faire grâce à Gisele (la liaison de Bruga) - un autre personnage qui devient important dans la série à lavenir - mais le résultat est que Dom finit par se faire prendre par le FBI. et condamné à 25 ans de prison. Le film se termine avec Brian, Mia, Leo et Santos arrivant dans leurs voitures pour intercepter le bus qui emmène Dom en prison.

Fast Five commence avec Dom, Brian et Mia à Rio de Janerio, au Brésil, où ils sont en fuite après avoir fait sortir Dom du bus de la prison dans le film précédent. Lagent Luke Hobbs (Wayne Johnson) arrive à Rio pour arrêter Dom et Brian avec laide de lagent local Elena Neves, alors Dom et Brian décident de voler de largent au seigneur du crime Hernan Reyes pour commencer une nouvelle vie en fuite. Ils rassemblent une équipe, qui comprend Han, Roman, Tej, Gisele, Leo et Santos, avec laide de Hobbs et Elena et réussissent le braquage de centaines de millions de dollars.

Hobbs et Elena aident en guise de remerciement à Dom, Brian, Mia et Vince (un personnage du premier film) qui ont sauvé leur vie auparavant dans le film, mais Hobbs nest pas prêt à les laisser partir. Au lieu de cela, il leur donne une longueur davance de 24 heures. La fin du film montre une Mia très enceinte sur une plage avec Brian, Dom et Elena ensemble. Hobbs apparaît alors à mi-générique avec un fichier montrant une photo récente de Letty - que Dom pense est morte.

Fast and Furious 6 commence avec tous les membres du braquage au Brésil vivant heureux et paisiblement. Brian et Mia ont un fils appelé Jack, Dom et Elena sont ensemble, Hans et Gisele sont également ensemble et Roman et Tej vivent une vie de luxe. Lagent Luke Hobbs persuade ensuite Dom daider à capturer un ancien soldat des opérations spéciales appelé Owen Shaw et son équipage, dont un membre est Letty - la femme de Dom. Dom et son équipage acceptent daider en échange de dossiers propres, leur permettant de revenir aux États-Unis.

Dom et son équipe terminent finalement la mission avec succès, mais non sans perte. Gisele - la petite amie de Han - se sacrifie pour sauver Han, entraînant sa mort. La mi-générique montre ensuite Han à Tokyo - la ville que lui et Gisele prévoyaient daller après la capture de Shaw - dans une poursuite en voiture. La voiture de Han est soudainement percutée avant dexploser et Dom reçoit un appel téléphonique du conducteur - Deckard Shaw (Jason Statham) - disant "Vous ne me connaissez pas, mais vous êtes sur le point de". Cela rejoint le troisième film Fast and Furious - Tokyo Drift - de 2006, lors de la mise en place de lhistoire de Furious 7.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift se concentre sur le lycéen Sean Boswell, qui va vivre à Tokyo afin déviter la prison pour courses de rue. À Tokyo, Sean est initié à la course de drift au Japon, où il rencontre Han, pour qui Sean finit par travailler et vivre.

Han entraîne Sean à des courses de drift et Sean demande à la petite amie de Takeshi - connue sous le nom de Drift King - de sortir avec elle. Après que Han, Sean et Neela aient volé Takeshi, ils se retrouvent dans une poursuite. Han séchappe, seulement pour être impliqué dans un crash séparé quelques instants plus tard. Sa voiture explose et Han meurt - le même accident auquel on a fait allusion à la fin de Fast and Furious 6. Dominic Toretto se présente alors à la fin du film, demandant de faire la course avec Sean - qui est le nouveau Drift King après avoir battu Takeshi dans une course de montagne.

Furious 7 est tout au sujet de lassassin des forces spéciales voyous Deckard Shaw (Jason Statham), prenant vengeance sur léquipe de Dominic Toretto pour avoir comatisé son frère, Owen Shaw de Fast and Furious 6. Aidé par une équipe dopérations secrètes dirigée par M. Nobody, Dom et son équipe tenter de retrouver Shaw, tout en essayant dobtenir un programme informatique appelé loeil de Dieu et de sauver son créateur - Ramsay.

Après quelques appels rapprochés et une bagarre en tête-à-tête entre Dom et Shaw au sommet dun parking, Hobbs revient pour aider à sauver la situation, Shaw se retrouvant en prison et Dom et son équipe de retour sur une plage. Dans une fin douce-amère, Brian se retire de léquipe pour être avec Mia enceinte et leur fils, disant au revoir à Dom à un carrefour. Malheureusement, Furious 7 est le dernier que nous voyons de Brian OConnor alors que Paul Walker est décédé tragiquement dans un véritable accident de voiture à mi-chemin du tournage, conduisant à la retraite de son personnage.

Dans le huitième film Fast and Furious, Dominic Toretto est contraint de travailler pour le cyberterroriste Cipher, qui le voit devenir voyou et contre son équipe - Letty, Roman, Tej et Ramsay - lors dune mission dirigée par Hobbs. Hobbs est alors arrêté, se retrouvant dans la même prison que Deckard Shaw de Furious 7. Hobbs et Shaw sont ensuite recrutés ensemble par M. Nobody pour trouver Dom et capturer Cipher.

Dans une série dévénements, nous apprenons que Cipher avait quelque chose à voir avec Owen Shaw, elle a capturé le fils dElena et Dom (quil ne savait pas) et tandis quElena est tuée par Cipher, Deckard et Owen Shaw finissent par sauver le fils de Dom. après un plan, Dom a réussi à se rassembler secrètement à linsu de Cipher. Léquipe protège Dom, tandis que Deckard essaie, mais ne parvient pas à tuer Cipher, qui séchappe. La fin voit Deckard livrer le fils de Dom à Dom, montrant la fin de la fracture entre Dom, Shaw et Hobbs - un détail important pour le prochain spin-off.

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw est le premier spin-off de la franchise Fast and Furious. Il a été publié le 2 août 2019.

Fast and Furious: Hobbs et Shaw voit lagent Luke Hobbs et Deckard Shaw faire équipe pour arrêter Brixton Lore (Idris Elba), qui est un terroriste cyber génétiquement amélioré en possession dun virus mortel quil a créé.

Il ne contient aucun des autres personnages de Fast and Furious.

Fast and Furious 9 devrait sortir le 28 mai 2021. Voici la bande-annonce. Alerte spoiler: On dirait que Han est de retour, survivant dune manière ou dune autre à ce terrible crash à Tokyo et le dernier méchant Jakob (John Cena) est, eh bien, le frère de Dom, semble-t-il. Qui savait quil avait un frère.

Il y aurait un deuxième film dérivé en développement axé sur les personnages féminins de la série Fast and Furious. Il existe également une série télévisée sur Netflix intitulée Spy Racers avec huit épisodes.

En ce qui concerne les films Fast and Furious eux-mêmes, le neuvième film Fast and Furious devrait sortir sur les écrans le 28 mai 2021, comme nous lavons mentionné ci-dessus. John Cena joue dans le neuvième film, mais Dwayne Johnson ne le fait pas si peu de Luke Hobbs. Le dixième film devait suivre en avril 2021 mais ce sera maintenant plus tard. Il a également été divisé en deux films pour une finale en deux parties, il y a donc trois autres films à venir.

