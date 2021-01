Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec lexpansion rapide de la franchise Star Trek sur CBS All Access aux États-Unis et des plans pour plus de films dans le travail chez Paramount Pictures, le moment est maintenant idéal pour explorer audacieusement lunivers Star Trek.

Lunivers est composé de 13 films et huit émissions de télévision. Maintenant, il serait assez facile de tous les regarder dans lordre de leur création, mais si vous préférez tout regarder par ordre chronologique (lorsque les événements ont lieu), nous avons compilé un guide de visualisation ultime pour vous. Ci-dessous, vous trouverez toute la franchise créée par des stars. Cela commence par lévénement le plus ancien de la chronologie originale de Star Trek.

En parlant de délais, il y en a deux dans Star Trek: loriginal, qui comprend presque tous les films et émissions de télévision; et Kelvin, une chronologie alternative qui a débuté avec les trois derniers films de redémarrage. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, veuillez lire le guide ci-dessous. Cependant, ceux dentre vous qui souhaitent continuer sans spoiler peuvent faire défiler jusquen bas pour la version de liste de ce guide.

Également en bas, nous avons inclus une autre liste sans spoiler. Il est structuré par ordre de sortie - ou selon la première de chaque film et émission de télévision.

La chose à retenir à propos de cet ordre est quil est chronologique - entièrement basé sur le système de temps stardate de la franchise Star Trek. Considérez les stardates comme des années. Dans ce cas, lordre ci-dessous commence par les événements les plus anciens de lunivers Star Trek - mais il exclut les films de la chronologie Kelvin.

AVERTISSEMENT: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Stardate : 2151 à 2156

Situé juste avant la fondation de la Federation of Planets (et environ 100 ans avant la série Star Trek originale), Star Trek: Enterprise est une émission télévisée qui suit les aventures du capitaine Jack Archer, joué par Scott Bakula, et de léquipe Starship Enterprise . Ce navire est le premier navire de la Fédération à disposer des capacités Warp 5, permettant à son équipage de figurer parmi les premiers explorateurs de lespace lointain.

La série présente de nombreuses espèces extraterrestres importantes pour lunivers Star Trek, telles que les Vulcains et les Klingons. Il commence également à jeter les bases de la Fédération des planètes, dans la quatrième et dernière saison.

Date limite : 2256

Star Trek: Discovery suit Michael Burnham, joué par Sonequa Martin-Green, le premier officier à bord de lUSS Shenzhou, avant quelle ne soit reconnue coupable de mutinerie. Cependant, alors que la Fédération est en guerre avec les Klingons, le capitaine du nouveau navire Discovery, Gabriel Lorca, joué par Jason Isaacs, fait appel à Burnham pour aider à faire fonctionner correctement le lecteur de distorsion expérimentale du navire.

Les débuts de Discovery dans lunivers de Star Trek ont été modifiés avec un saut dans le temps à la fin de la saison deux, cest pourquoi nous plaçons la troisième saison récemment publiée ailleurs sur notre liste.

Stardate : 2266 à 2269

Il sagit de lémission télévisée originale de Star Trek. Il a commencé à être diffusé en 1966 et suit principalement léquipage de lUSS Enterprise, en commençant par une mission de cinq ans «dexplorer de nouveaux mondes étranges, de rechercher une nouvelle vie et de nouvelles civilisations, daller audacieusement là où aucun homme nest allé auparavant. ». La série présente également le capitaine James T Kirk de William Shatner et Spock de Leonard Nimoy.

Cela nous donne également la base de lunivers qui fait le succès de Star Trek, de lintroduction des nombreuses espèces extraterrestres comme les Vulcains et les Klingons, jusquà nous montrer le fonctionnement interne de la Fédération des planètes. Les origines de lunivers Star Trek nexisteraient pas sans lui.

Stardate: 2269 à 2270

Après la fin de la série originale, elle est rapidement devenue un classique culte. Le créateur Gene Roddenberry a ensuite commencé à travailler sur une série animée qui a vu la plupart des acteurs originaux fournir un travail vocal pour les versions animées de leurs personnages. Le spectacle fonctionne essentiellement comme la quatrième saison de la série originale, les personnages originaux naviguant dans des sections inexplorées de lespace.

Cependant, il a été éliminé du canon par Roddenberry lui-même, lorsque les droits ont été renégociés après la première saison de Star Trek: The Next Generation. Donc, si vous souhaitez consommer chaque goutte de contenu Star Trek, ajoutez-le à votre liste.

Date limite : 2273

Il sagit du premier long métrage de lunivers Star Trek. Il voit le capitaine James T Kirk reprendre la barre dun USS Enterprise rénové pour enquêter sur un mystérieux nuage dénergie qui se déplace vers la Terre. Le nuage dénergie détruit une station de surveillance de la Fédération, ainsi que trois navires klingons, mais avant que Kirk ne soit capable de lattaquer, il doit apprendre à faire fonctionner un USS Enterprise inconnu.

Stardate : 2285

Le deuxième film Star Trek est peut-être lentrée la plus réussie de la franchise. Il voit le capitaine James T Kirk prendre le commandement dun USS Enterprise doté de stagiaires non testés afin de retrouver ladversaire Khan Noonien Singh et ses super soldats génétiquement modifiés.

En train déchapper à une planète sur laquelle Kirk la piégé, Khan apprend lexistence dun dispositif secret connu sous le nom de Genesis, capable de réorganiser la matière pour terraformer (les rendre habitables) des planètes. Khan essaie de voler lappareil, mais, bien sûr, Kirk fera tout ce quil peut pour larrêter.

Stardate : 2285

Après leur bataille avec Khan, léquipage de lUSS Enterprise revient sur Terre dans ce troisième long métrage. Une fois sur place, Leonard H «Bones» McCoy, joué par DeForest Kelley, commence à agir de façon étrange, ce qui le conduit à être détenu. Le capitaine James T Kirk, avec laide du père de Spock, Sarek, joué par Mark Lenard, apprend alors que Spock a transféré sa Katra dans McCoy avant de mourir.

Si rien nest fait, McCoy mourra en portant la Katra de Spock. Ainsi, léquipage de lUSS Enterprise retourne sur le site de leur bataille avec Khan - dans lespoir de récupérer le corps de Spock. Pour couronner le tout, ils doivent se battre avec le Klingon Kruge, joué par Christopher Lloyd, pour le contrôle de lappareil Genesis. The Search for Spock est également réalisé par Spock lui-même, Leonard Nimoy.

Stardate: 2286

Dans ce film, un mystérieux vaisseau commence à orbiter autour de la Terre et détruit le réseau électrique de la planète. Il émet également des bruits étranges, et le Spock nouvellement ressuscité se rend compte que le son est similaire à celui de la baleine à bosse maintenant éteinte. Croyant que létrange navire sattend à entendre le chant des baleines à bosse, léquipage fait le tour du soleil et remonte le temps jusquen 1986 pour obtenir une baleine à bosse.

Nimoy est également revenu pour diriger ce film.

Stardate : 2287

Après avoir terminé une mission, Kirk, Spock et Bones profitent dun voyage de camping à Yosemite dans ce film lorsquils reçoivent lordre de sauver des otages sur la planète Nimbus III. Mais, une fois arrivé sur la planète, léquipage se rend compte que le demi-frère de Spock, Sybok, est responsable de la prise dotages afin dattirer un vaisseau spatial, dans lespoir datteindre la planète mythique Sha Ka Ree et de rencontrer un Dieu.

Sybok se rend compte quil aura besoin de lexpertise de Kirk pour traverser la barrière au centre de la Voie lactée qui mène à cette planète mythique. En cours de route, le Klingon Kraa décide de chasser Kirk. The Final Frontier est également le seul film Star Trek réalisé par William Shatner.

Stardate : 2293

Dans le dernier film de cette série, nous voyons le monde natal klingon presque détruit, conduisant lempire hostile à sengager dans des pourparlers de paix avec la Fédération. Le capitaine James T Kirk est désigné pour escorter lambassadeur klingon, mais est plutôt blâmé lorsque des assassins se téléportent à bord du navire de lambassadeur et le tuent. Les Klingons condamnent ensuite Kirk et McCoy à la réclusion à perpétuité sur un astéroïde gelé.

À ce stade, Spock et le reste de léquipage doivent trouver les vrais coupables derrière lattaque du navire Klingon et sauver Kirk et Bones.

Stardate : 2364 à 2370

Se déroulant 71 ans après la dernière mission de lUSS Enterprise avec le capitaine James T Kirk à la barre, The Next Generation nous présente un nouvel USS Enterprise doté de la prochaine génération dofficiers de Starfleet, dirigé par le capitaine Jean Luc Picard (joué par Patrick Stewart). Cette série télévisée nous montre également de nouvelles espèces dextraterrestres, les Cardassiens et les Borgs, qui remplacent les Klingons désormais plus sympathiques en tant que principaux adversaires de la Fédération.

La prochaine génération a duré sept saisons et a présenté quelques camées de la série originale, comme Spock et Bones, entre autres.

Stardate : 2369 à 2375

Cette émission télévisée chevauche la fin de Star Trek: The Next Generation. Il se concentre sur lancienne station spatiale Cardassian, un avant-poste dans larrière-pays que la Fédération contrôle maintenant et a ordonné à un équipage de Starfleet de courir, avec Benjamin Sisko dAvery Brook en tant que commandant. Il ne sagit pas dun vaisseau explorant linconnu, mais plutôt des différends commerciaux et des manœuvres politiques entourant un centre militaire crucial.

Date limite: 2371

Star Trek Generations est le premier film à présenter léquipe de The Next Generation tout en mettant également en vedette certains des acteurs de la série originale. Lintrigue se concentre principalement autour dun El-Aurian, nommé Dr Tolian Soran (joué par Malcolm McDowell), ainsi que dun ruban dénergie connu sous le nom de Nexus.

Vous voyez, en 2293, Soran est sauvé du ruban dénergie par un capitaine à la retraite James T Kirk, qui participe à un voyage inaugural dun nouvel USS Enterprise. Puis, en 2371, en répondant à un appel de détresse, le capitaine Jean Luc Picard trouve Soran - et il a une arme capable de détruire des étoiles.

Stardate : 2371 à 2378

Après avoir quitté Star Trek: Deep Space Nine à la recherche dun groupe de rebelles Maquis, le Starship Voyager, dirigé par le capitaine Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), est capturé par une vague dénergie qui lenvoie - et un navire de rebelles Maquis - dans le milieu du quadrant delta inexploré. Les deux navires étant endommagés et loin de chez eux, les équipages acceptent dunir leurs forces et de commencer un voyage de 75 ans sur Terre.

Date limite : 2373

Dans ce film, lUSS Enterprise tente daider à vaincre un Borg Cube attaquant la Terre, le capitaine Jean Luc Picard prenant le commandement dune flotte de vaisseaux spatiaux. Cependant, juste avant que le Cube ne soit détruit, il libère un vaisseau plus petit qui entre dans un vortex temporel. LUSS Enterprise poursuit le vortex, mais dans le processus, se rend compte que le Borg a voyagé dans le temps et assimilé la planète entière.

Et une fois à travers le Vortex, léquipage arrive en 2063. Plus précisément, ils arrivent un jour avant que Zefram Cochrane (joué par James Cromwell) utilise le premier système dentraînement de distorsion, qui attire lattention des Vulcains, conduisant au premier contact de lhumanité avec un race extraterrestre.

Date limite : 2375

Laction se concentre désormais autour dune planète avec un type de rayonnement unique qui rajeunit son peuple, connu sous le nom de Baku. Les effets du rayonnement rendent le Baku presque immortel. Dans ce film, les données de Brent Spinner sont envoyées sous couverture pour surveiller le peuple Baku et commencent bientôt à mal fonctionner, ce qui oblige le capitaine Jean Luc Picard et léquipage de lUSS Enterprise à enquêter.

Ils découvrent une conspiration entre une espèce hostile aux Baku et lamiral Mathew Doherty, un officier de Starfleet joué par Anthony Zerbe. Léquipage de lEnterprise doit les arrêter tous les deux afin de sauver les Baku dêtre expulsés de force de leur planète natale.

Date limite: 2379

Le capitaine Jean Luc Picard et léquipage de lUSS Enterprise sont envoyés en mission pour rencontrer le chef des Romuliens, Shinzon, joué par un super jeune Tom Hardy. Une fois sur place, ils apprennent que Shinzon est en fait un clone de Picard, créé dans lespoir quil pourrait un jour infiltrer la Fédération. Les Romuliens avaient abandonné le plan et envoyé Shinzon en esclavage.

Il a mené une rébellion, cependant, et a créé son propre vaisseau, le Scimitar. Bientôt, lEnterprise apprend que le véritable plan de Shinzon est dutiliser une forme de rayonnement toxique pour toute vie afin dattaquer la Fédération et de détruire la Terre.

Date limite: 2399

Lun des capitaines de vaisseau les plus populaires de lunivers Star Trek sest retiré dans une vie de vinification, mais une nouvelle mission fixée 20 ans après les événements de Nemesis voit le capitaine Jean Luc Picard revenir dans lespace avec beaucoup de ses vieux amis. La série tourne autour du Picard, maintenant à la retraite, aux prises avec les événements de sa propre vie, y compris la mort de Data, et les événements qui lui ont fait perdre confiance en Starfleet et à la Fédération. Sa retraite tranquille prend fin lorsquil est approché par une jeune femme nommée Dahj (Isa Briones) qui a des visions de Picard.

Date limite: 3188

Burnham et léquipage du Discovery font un saut dans le temps qui les emmène plus loin dans le futur que nous nen avons jamais vu dans lunivers Star Trek. Là, Burnham est séparé du reste de léquipage de Discovery. En essayant de localiser le navire, elle apprend que la Fédération unie des planètes est tombée à la suite de lévénement connu sous le nom de The Burn, qui a vu des navires exploser simultanément dans toute la galaxie. Le carburant des navires de Star Trek, le Dilithium, est également devenu extrêmement rare, ce qui rend les déplacements sur de longues distances de lespace beaucoup plus difficiles.

Ces films lancent la chronologie alternative de Star Trek de JJ Abrams. Officiellement appelée la chronologie Kelvin, elle porte le nom de lUSS Kelvin. Si vous voulez les regarder, vous pouvez le faire avant ou après Star Trek: The Original Series. Nous préférons que vous la regardiez après - en fait, regardez-la après avoir terminé la chronologie originale de Star Trek, car elle se déroule littéralement dans une chronologie différente.

Stardate : 2258 à 2259 (chronologie Kelvin)

Ce film commence avec le Romulan Nero, joué par Eric Bana, attaquant lUSS Kelvin. Le premier officier à bord de ce vaisseau est le père du capitaine Kirk, George, joué par Chris Hemsworth. Lorsque George meurt, les événements de lunivers original de Star Trek sont radicalement modifiés. Cependant, Bones (Karl Urban), Spock (Zachary Quinto), Kirk (Chris Pine) et léquipage dorigine trouvent toujours leur chemin vers lUSS Enterprise.

Stardate : 2259 (chronologie Kelvin)

Même dans la chronologie alternative, le capitaine James T Kirk et Spock doivent affronter Kahn. Cette fois, le super soldat génétiquement modifié est joué par Benedict Cumberbatch et commence son assaut en bombardant un bureau de Starfleet à Londres, avant dattaquer le quartier général de Starfleet et de tuer lamiral Pike (Bruce Greenwood). Kirk et Spock sont envoyés en mission pour capturer Kahn sur le monde natal des Klingons.

Stardate : 2263 (chronologie Kelvin)

Dans ce film, lUSS Enterprise en est à trois ans dans sa mission de cinq ans pour explorer linconnu lorsquil est envoyé pour sauver une capsule de sauvetage. Loccupant de la nacelle dévacuation est Kalara, qui dit à léquipage que son navire est échoué sur une planète voisine, Altamid. Une fois proche de la planète, lUSS Enterprise est attaqué et détruit par un essaim de petits navires contrôlés par un extraterrestre nommé Krall, joué par Idris Elba.

Le crash de lUSS Enterprise atterrit sur Altamid et la plupart de léquipage survivant est capturé par Krall. Seuls le capitaine James T Kirk, Chekov (Anton Yelchin) et Kalara lui échappent, les laissant seuls pour découvrir ses grandes intentions et libérer le reste de léquipage.

Il sagit du même ordre de chronologie original de Star Trek que ci-dessus, mais dans une liste à puces afin que vous puissiez rapidement parcourir et éviter tous les spoilers.

Remarque: les émissions télévisées sont en gras.

Star Trek: Enterprise (2001 à 2005)

Star Trek: Discovery saisons 1 et 2 (2017 à 2019)

Star Trek: la série originale (1966 à 1969)

En option: Star Trek: la série animée (1973 à 1974)

Star Trek: le film (1979)

Star Trek II: La colère de Khan (1982)

Star Trek III: À la recherche de Spock (1984)

Star Trek IV: Le voyage à la maison (1986)

Star Trek V: La dernière frontière (1989)

Star Trek VI: Le pays inconnu (1991)

Star Trek: La prochaine génération (1987 à 1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 à 1999)

Générations Star Trek (1994)

Star Trek: Voyager (1995 à 2001)

Star Trek: Premier contact (1996)

Star Trek: Insurrection (1998)

Star Trek: Némésis (2002)

Star Trek: Picard (2020 à aujourdhui)

Star Trek: Discovery saison 3 (2020 à 2021)

Voici une autre liste à puces, mais pour la chronologie Kelvin, vous pouvez donc parcourir rapidement et éviter tous les spoilers. Regardez ceci après la chronologie originale.

Star Trek (2009)

Star Trek dans les ténèbres (2013)

Star Trek au-delà (2016)

Voici tous les films et séries Star Trek, par ordre de sortie en salles ou à la télévision.

Remarque: les émissions télévisées sont en gras.

Star Trek: la série originale (1966 à 1969)

En option: Star Trek: la série animée (1973 à 1974)

Star Trek: le film (1979)

Star Trek II: La colère de Khan (1982)

Star Trek III: À la recherche de Spock (1984)

Star Trek IV: Le voyage à la maison (1986)

Star Trek V: La dernière frontière (1989)

Star Trek VI: Le pays inconnu (1991)

Star Trek: La prochaine génération (1987 à 1994)

Générations Star Trek (1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 à 1999)

Star Trek: Voyager (1995 à 2001)

Star Trek: Premier contact (1996)

Star Trek: Insurrection (1998)

Star Trek: Némésis (2002)

Star Trek: Enterprise (2001 à 2005)

Star Trek (2009)

Star Trek dans les ténèbres (2013)

Star Trek au-delà (2016)

Star Trek: Discovery (2017 à aujourdhui)

Star Trek Picard (2020 à aujourdhui)

