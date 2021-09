Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - James Bond est lune des franchises les plus anciennes, racontant les histoires de lagent britannique James Bong. Avec la dernière version, No Time To Die se repousse, nous avons enfin atteint le point où ce dernier opus - et le dernier de Daniel Craig - est sur le point davoir sa première.

Si vous souhaitez revoir toute la franchise pour célébrer Bond ou simplement pour vous préparer au prochain épisode, nous avons compilé ce guide pratique de tous les films à ce jour, même ceux qui ne font pas partie du canon officiel Eon/MGM. Cest dans lordre de sortie en salles, en commençant par lère Connery, jusquà Craig. (Ne vous inquiétez pas : nous avons ajouté une version sans spoiler de notre guide en bas.)

Ceux dentre vous qui veulent mélanger un peu plus les choses peuvent consulter nos commandes de visionnage alternatives, en bas. Par exemple, nous avons fait une liste basée sur lordre des romans de Ian Flemings (il a créé le personnage). Il existe également des commandes de visionnage accélérées avec des liens narratifs distincts. Toutes ces listes au bas de notre guide sont exemptes de spoilers. Alors, parcourez-les et trouvez celui qui sonne le mieux.

Quoi quil en soit, vous serez prêt à opter pour Bond 25 plus tard cette année.

REMARQUE : IL Y A DES SPOILS CI-DESSOUS.

Avec : Sean Connery

Le tout premier film de James Bond voit lacteur écossais Sean Connery donner vie au personnage britannique sur grand écran. Lagent 007 se rend en Jamaïque pour enquêter sur la mort dun chef des services secrets britanniques. Là, il rencontre Honey Ryder, la première Bond girl, interprétée par Ursula Andress. Bond découvre également lexistence dune organisation maléfique connue sous le nom de Spectre (ou Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge, and Extorsion).

Avec : Sean Connery

Le deuxième film de Bond étoffe lorganisation Spectre, en montrant sa hiérarchie numérique. Le numéro 5 de Spectre, un grand maître déchecs nommé Kronsteen, élabore un plan pour obtenir un dispositif cryptographique Lektor des Soviétiques tout en planifiant de se venger de Bond pour avoir tué lagent de Spectre, le Dr No. Le chef de lorganisation, le numéro 1 invisible, envoie Rosa Klebb, alias Numéro 3, pour faire du plan de Kronsteen une réalité.

Avec : Sean Connery

James Bond affronte lun des plus grands méchants de tous les temps, Auric Goldfinger, obsédé par lor. Goldfinger élabore un plan pour voler tout lor de Fort Knox aux États-Unis - et seul 007 peut larrêter, bien sûr. Le film a également deux des personnages les plus célèbres de la franchise : Oddjob, le valet coréen de Goldfinger ; et Pussy Galore (rires), une Bond girl jouée par Honor Blackman.

Avec : Sean Connery

Spectre a détourné un avion chargé de deux bombes atomiques et demande une rançon de 100 millions de livres sterling en diamants. Bond est sur laffaire pour trouver les deux bombes, et il traque une piste jusquaux Bahamas. Là, il rencontre lagent de la CIA Felix Leiter et découvre lidentité du numéro 2 de Spectre.

Avec : Sean Connery

Un vaisseau spatial est volé et atterrit dans la mer du Japon, et James Bond sy rend pour enquêter. Une fois arrivé, il découvre lidentité du numéro 1, le chef de Spectre : Ernst Stavro Blofeld. Il découvre également le plan de Blofeld pour tromper les nations du monde en leur faisant déclencher la Troisième Guerre mondiale.

Avec : George Lazenby

Sean Connery se retire de la franchise à ce stade. Ainsi, un acteur australien, George Lazenby, intervient pour reprendre le rôle dun seul film. On le voit chasser Blofeld. Il tombe également amoureux et - pour la première (et unique fois) - épouse une Bond girl, Contessa Tracy di Vicenzo. On pense que ce film suit le plus lintrigue du roman de Ian Fleming, et cest aussi plus un drame que nimporte quel autre film de la franchise.

Avec : Sean Connery

Sean Connery revient brièvement pour déjouer une bague de contrebande de diamants. Il voyage partout dans le monde, avant de se rendre au casino Whyte House à Las Vegas, où il apprend que Blofeld est derrière lopération de contrebande de diamants. Blofled veut utiliser un satellite armé dun laser pour détruire toutes les armes nucléaires aux États-Unis, en Union soviétique et en Chine, et ainsi forcer les pays à se lancer dans une guerre denchères. Nous rencontrons également la Bond girl Plenty OToole, peut-être le nom le plus idiot de la franchise après Pussy Galore.

Avec : Roger Moore

Cest le premier film de lacteur britannique Roger Moore dans le rôle de Bond. Nous le voyons essayer darrêter Mr. Big, un baron de la drogue qui a un plan pour monopoliser lhéroïne en distribuant gratuitement deux tonnes dhéroïne, le tout dans le but de pousser les autres trafiquants à la faillite. Dans ce film, Bond va de Harlem à la Nouvelle-Orléans et enfin à lîle fictive de San Monique. Cest également le premier film à présenter une femme noire en tant que Bond girl, avec Rosie Carver interprétée par Gloria Hendry.

Avec : Roger Moore

Bond est relevé de ses fonctions après quune balle dorée avec « 007 » gravé dessus a été reçue par le MI6. La balle proviendrait du célèbre assassin Francisco Scaramanga, qui utilise un pistolet en or pour tuer ses cibles. Bond part à la recherche de Scaramanga et traque lemplacement dun petit appareil, appelé Solex Agitator, qui peut exploiter la puissance du Soleil.

Avec : Roger Moore

Après la capture des sous-marins britanniques et soviétiques, Bond sassocie à lagent du KGB, le major Anya Amasova. Les deux travaillent ensemble pour identifier la personne derrière les vols : Karl Stromberg, un magnat du transport maritime et scientifique, qui a un plan pour détruire à la fois New York et Moscou afin de déclencher une guerre nucléaire qui lui permettra de créer sa propre civilisation. .

Avec : Roger Moore

Suite au détournement de la navette spatiale Moonraker, Bond doit trouver lemplacement du vaisseau volé. Il apprend quHugo Drax, le propriétaire de la société produisant les navettes spatiales, est derrière tout cela, et Drax travaille sur un plan pour éliminer une grande partie de la race humaine avec un gaz neurotoxique mortel. Finalement, Bond doit saventurer dans lespace pour vaincre Drax sur sa station spatiale.

Avec : Roger Moore

Après quun bateau espion transportant un appareil capable dordonner le lancement de missiles balistiques ait coulé, Bond reçoit lordre daider un archéologue marin, nommé Timothy Havelock, à récupérer lappareil. Lorsque larchéologue est assassiné, Bond doit non seulement trouver le dispositif de lancement, mais aussi découvrir qui a tué Havelock et pourquoi. Dun, dun, dun, duuuun...

Avec : Roger Moore

Bond enquête sur le meurtre de lagent 009, qui a été tué à Berlin-Est alors quil transportait un faux œuf de Fabergé. Cela conduit 007 à découvrir un complot darmes nucléaires en Allemagne de lOuest. Octopussy a un ensemble de méchants mémorables, y compris des jumeaux identiques qui lancent des couteaux. Pendant ce temps, le titre Octopussy vient de lantagoniste principal du film et Bond girl - un contrebandier international de bijoux résidant sur une île peuplée de femmes.

Avec : Roger Moore

Le septième et dernier film mettant en vedette Roger Moore voit James Bond affronter Max Zorin de Christopher Walken, un industriel qui tente de saccaparer le marché des puces électroniques en détruisant la Silicon Valley. Son plan tourne autour de bombes sous les lacs et les lignes de faille qui déclencheront la destruction de toute la région de la baie de San Francisco par les inondations.

Avec : Timothy Dalton

Dans son premier film en tant quagent du MI6, lacteur britannique Timothy Dalton aide lofficier du KGB, le général Georgi Koskov, à quitter lUnion soviétique. Une fois quil est entre les mains des alliés, il leur dit que le général Leonid Pushkin a rétabli la politique de smiert spionam ("mort aux espions"). Bond reçoit lordre de récupérer Pouchkine avant quil ne puisse tuer plus dagents et nuire aux relations entre lUnion soviétique et lOccident.

Avec : Timothy Dalton

Après que Bond ait aidé son vieil ami Felix Leiter à capturer un baron de la drogue, nommé Franz Sanchez, le criminel finit par séchapper et blesser grièvement Leiter et tuer sa femme. Lorsque M, le chef du MI6, ordonne à Bond de reprendre ses fonctions normales, il refuse, obligeant M à révoquer son permis de tuer. Cela signifie que Bond doit se lancer dans sa mission de vengeance en tant quagent voyou.

Avec : Pierce Brosnan

Il sagit du premier film de lacteur américano-irlandais Pierce Brosnan dans le rôle de Bond. Son collègue agent du MI6, Alec Trevelyan, est assassiné. Mais, 10 ans plus tard, à la suite dune attaque contre un bunker en Sibérie et du vol du disque de contrôle dune arme satellite connue sous le nom de Goldeneye, Bond apprend quil est réellement vivant.

Avec : Pierce Brosnan

Bond se retrouve à enquêter sur le naufrage dun navire de guerre britannique dans les eaux chinoises et découvre un lien avec le magnat des médias Elliot Carver. Avec laide dun agent spécial chinois, Bond découvre le plan de Carver pour déclencher un conflit entre les Britanniques et les Chinois, avec la promesse dun général chinois voyou que Carver recevra les droits de diffusion exclusifs en Chine.

Avec : Pierce Brosnan

Bond est envoyé pour récupérer de largent pour Sir Robert King, un ami de M, le chef du MI6, seulement pour que largent savère inclure une bombe cachée qui tue King. Lagent 007 se rend vite compte quun ancien agent du KGB devenu terroriste nommé Renard a tendu le piège. M envoie Bond arrêter Renard et protéger la fille de King.

Avec : Pierce Brosnan

La mission de Bond est denquêter sur un général nord-coréen impliqué dans le commerce de diamants de guerre africains, mais 007 est capturé et soumis à la torture pendant 14 mois avant dêtre libéré. Il est suspendu à son retour, mais poursuit sa mission et découvre un complot visant à utiliser un satellite miroir qui exploite lénergie solaire pour traverser la frontière militarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, permettant ainsi aux Nord-Coréens denvahir.

Avec : Daniel Craig

Casino Royale est techniquement un remake dun film non officiel de Bond, et il redémarre toute la franchise, avec lacteur britannique Daniel Craig. Il le montre gagner son statut 00 en perturbant le gestionnaire dargent terroriste Le Chiffre. Après que Bond a déjoué son plan de faire exploser un avion, Le Chiffre met en place un jeu de poker à gros enjeux, dans lespoir de récupérer son argent perdu. Bond est envoyé pour vaincre Le Chiffre et mettre en faillite toute organisation qui lui fait confiance.

Avec : Daniel Craig

Bond apprend que le général bolivien en exil Medrano travaille avec Dominic Greene, qui fait partie dune organisation connue sous le nom de Quantum, afin quil puisse être installé comme président du pays - le tout en échange dun petit coin de désert. Ce qui semble être une bonne affaire pour Medrano se tourne vers le sud, car il est révélé que Quantum contrôlera lensemble de lapprovisionnement en eau de la Bolivie. Mais Bond fait tout ce quil peut pour larrêter.

Après une mission bâclée, Bond est présumé mort et M est mis en examen au milieu de questions sur sa direction du MI6. Lorsque le siège de lagence de renseignement à Londres est attaqué, Bond sort de sa cachette pour découvrir les personnes derrière lattaque, ce qui le conduit à Raoul Silva, un ancien agent du MI6, qui a été capturé et brutalement torturé par le gouvernement chinois. Silva blâme M et essaie de la tuer ainsi que sa réputation.

Bond reçoit un message de M, le chef du MI6, suite à sa mort, qui lamène à arrêter une attaque terroriste. Pour avoir participé à une mission non autorisée, Bond est suspendu par le nouveau M. Il continue, bien sûr, et finit par découvrir lorganisation maléfique connue sous le nom de Spectre ainsi que son chef Ernst Stavro Blofeld, qui est maintenant joué par German-Austrian lacteur Christoph Waltz.

La dernière entrée de Bond verra un 007 à la retraite forcé de revenir à laction – pour arrêter un complot dun méchant, connu sous le nom de Satin, qui menace des millions de vies. Bond est à nouveau joué par Daniel Craig, mais il aura cette fois laide dune femme, nommée Nomi, ainsi que ses vieilles amies Miss Moneypenny, Q et M. Trailers pour le film tease également le retour de Blofeld de Christoph Waltz. Sa date de sortie actuelle est le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre aux États-Unis.

Il sagit dun film Bond dit "non officiel", car il na pas été produit par Eon et distribué par MGM, mais plutôt par Famous Artists et Columbia. Il met en vedette lacteur britannique David Nivens qui sort de sa retraite pour lutter contre lorganisation maléfique SMIRSH. Il a également Orson Welles comme principal antagoniste, Le Chiffre. Bien quil sagisse toujours dun film despionnage, il sagit bien plus dune comédie satirique, ce qui le rend légèrement différent des films officiels de Bond.

Sean Connery revient dans le rôle de James Bond – 12 ans après avoir joué le rôle pour la dernière fois. Encore une fois, ce nest pas un film officiel dEon/MGM. Au lieu de cela, il a été réalisé par Taliafilm et distribué par Warner Bros. Le titre du film est une référence à Connery, qui a dit un jour quil ne jouerait plus jamais James Bond. Et cest en fait un remake de Thunderball. (Lun des partenaires décriture de Ian Flemings a remporté les droits cinématographiques du roman, cest donc de là que vient cette version.)

Cest la même liste que ci-dessus, seulement sans spoiler et beaucoup plus rapide à lire :

Dr Non (1962)

De Russie avec amour (1963)

Doigt dor (1964)

Coup de tonnerre (1965)

Vous ne vivez que deux fois (1967)

Au service secret de Sa Majesté (1969)

Les diamants sont éternels (1971)

Vivre et laisser mourir (1973)

LHomme au pistolet dor (1974)

Lespion qui maimait (1977)

Moonraker (1979)

Pour vos yeux seulement (1981)

Pieuvre (1983)

Une vue à tuer (1985)

Les lumières du jour (1987)

Permis de tuer (1989)

il dor (1995)

Demain ne meurt jamais (1997)

Le monde ne suffit pas (1999)

Meurs un autre jour (2002)

Casino Royal (2006)

Quantum of Consolation (2008)

Chute du ciel (2012)

Spectre (2015)

Pas le temps de mourir (2021)

Films non officiels de Bond :

Casino Royal (1967)

Ne jamais dire plus jamais (1983)

James Bond, le personnage, a été créé par lauteur Ian Fleming. Toute la franchise Jame Bond est basée sur ses 14 romans, bien que les films aient été réalisés dans un ordre différent. Si vous souhaitez regarder les films directement inspirés des romans, dans lordre où Fleming les a écrits, cest par ici :

Casino Royal (2006)

Vivre et laisser mourir (1973)

Moonraker (1979)

Les diamants sont éternels (1971)

De Russie avec amour (1963)

Dr Non (1962)

Doigt dor (1964)

Coup de tonnerre (1965)

Lespion qui maimait (1977)

Au service secret de Sa Majesté (1969)

Vous ne vivez que deux fois (1967)

LHomme au pistolet dor (1974)

Six des premiers films de Bond présentent 007 saffrontant contre des ennemis de lorganisation maléfique Spectre, et ils se construisent tous vers la grande révélation que Blofeld est son chef. Voici donc une commande qui suit les débuts de Spectre :

Dr No (1962)

De Russie avec amour (1963)

Coup de tonnerre (1965)

Vous ne vivez que deux fois (1967)

Au service secret de Sa Majesté (1969)

Les diamants sont éternels (1971)

Pour vos yeux seulement (1981)

Facultatif : ajoutez Spectre (2015) à cette commande. Vous pouvez également suivre la liste du scénario de Spectre avec lordre de redémarrage, qui a de nombreux liens Spectre.

À partir de Lespion qui maimait, Bond est obligé de jouer un rôle clé dans la diffusion des affrontements tout au long de la guerre froide et lors de la chute de lUnion soviétique. Bien que ces films ne soient pas aussi nets que la série Spectre ou la série de redémarrage, ils ont des thèmes généraux et présentent des personnages récurrents. Voici une commande présentant des scénarios de lère de la guerre froide :

Lespion qui maimait (1977)

Moonraker (1979)

Pour vos yeux seulement (1981)

Pieuvre (1983)

Une vue à tuer (1985)

Les lumières du jour (1987)

il dor (1995)

Demain ne meurt jamais (1997)

En 2006, le personnage de James Bond a été redémarré, avec les débuts de Daniel Craig en 007. Les quatre films (bientôt cinq) mettant en vedette Craig font tous partie dun récit interconnecté qui devient clair à mesure que les films avancent. Ils servent également dhistoire dorigine pour Spectre. Voici lordre de redémarrage :

Casino Royal (2006)

Quantum of Consolation (2008)

Chute du ciel (2012)

Spectre (2015)

Pas le temps de mourir (2021)

